誠品生活武昌店に台湾実店舗1店舗目となる「WEGO TOKYO」が2026年5月29日(金)オープン！実店舗に先駆け、オンラインストアは2026年5月26日(火)オープン

株式会社ウィゴー

株式会社ウィゴー（本社：東京都港区 代表取締役社長：園田恭輔）は、自社が展開するLifestyle Culture Store「WEGO」の台湾実店舗として1店舗目となる「WEGO TOKYO(ウィゴー トウキョウ)」を、2026年5月29日(金)に、台北市西門町にある<誠品生活武昌店４F>にオープンする運びとなりました。

更に、実店舗のオープンに先駆け、2026年5月26日(火)には、台湾のオンラインストアがオープン致します。

西門町は台北市の若者文化・ストリートカルチャーの中心地で、観光客や地元の若者で賑わう街です。その西門町の中心的スポットとなる<誠品生活武昌店> は、「自在遊嬉、打造新鮮樂潮（自由に遊び、新しい潮流をつくる）」をコンセプトにした商業施設となります。

■店舗概要

オープン日：2026年5月29日(金) 11:30

店舗名：WEGO TOKYO(ウィゴー トウキョウ)

所在地：誠品生活武昌店４F 台北市萬華區武昌街2段77號

売り場面積： 294平方メートル 89坪

営業時間：11:30～22:00

■ONLINE STORE

URL：後日公開

オープン日：2026年5月26日(火) 12:00

■台湾SNS

Official Instagram： https://www.instagram.com/wego.tw_official

また、今回、海外展開を進める「WEGO」として、その姿勢を視覚化したメッセージビジュアル『WEGO YOUR CITY』を公開します。創業以来、街と若者の感性に寄り添いながら成長してきた「WEGO」が、日本発のブランドとして新たな都市へ向かう意思を示すもので、海外でも“その街に向き合う”姿勢を表現しています。

株式会社ウィゴー

Lifestyle Culture Storeである【WEGO】を全国に約180店舗展開。

コーポレートスローガンに『YOUR FAN（あなたのファンになる）』をかかげ、ファッション、カルチャー、ライフスタイルと多岐にわたった商品開発や店頭イベントなど、そのストリートカルチャーや様々な界隈へのキュレーション力、プロジェクト支援など、若者から絶大な支持を得ている。

また、【WEGO】の他、様々な視点からアーティストをプロデューサーやディレクターに起用したブランドを多数展開。



Corporate Site：https://wego.jp

Official Instagram：https://www.instagram.com/wego_official

Official X：https://twitter.com/WEGO_press

Official TikTok：https://www.tiktok.com/@wego_official