【2026年 ナフサ・ショックの衝撃】経済安全保障を基軸とした「原材料自立化戦略」セミナーを5月29日に開催

リンカーズ株式会社

リンカーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：加福 秀亙）は、2026年5月29日（金）、「経済安全保障を基軸とした原材料の自立化戦略 ―2026 年 ナフサ・ショックに学ぶ、ケミカルリサイクルと CO2 化学品の最新動向―」と題したハイブリッドセミナーを開催いたします。

国際情勢の緊迫化や輸出規制の強化により、原材料の安定確保は日本企業の喫緊の課題です。本セミナーでは、石油依存からの脱却を担う「ケミカルリサイクル」と「CO2由来化学品合成」の2大技術に焦点を当て、政策・技術・知財の3視点から、これからの原料調達の在り方を深掘りします。

■ 開催背景：原料調達を「費用の最適化」から「経済安全保障」へ

地政学的リスクが常態化する中、従来のコスト優先の調達戦略は限界を迎えています。特に石油化学原料（ナフサ）を巡る情勢は、日本のものづくり基盤を揺るがしかねない状況にあります。 本セミナーでは、原料調達の考え方を「経済安全保障」の観点へとアップデートし、最新技術トレンドを可視化することで、企業が取るべき具体的な指針を提示します。

■ 本セミナーの注目ポイント- 「2つの技術的突破口」を解説：プラスチックのケミカルリサイクル、およびCO2由来の化学品合成技術の最前線を詳解。- 3つの視点による分析：政策動向、先端技術、そして特許分析から、多角的に将来予測を提示。- 【現地限定】体験会＆特典：技術探索プラットフォーム「Linkers TX」の操作体験や、約200の技術カテゴリーリストの配布を実施。■ 開催概要

日時：【現地会場 ＆ LIVE配信】 2026年5月29日（金） 13:00 ～ 15:00

【録画配信】 2026年6月1日（月） 12:00 ～ 13:00

会場：【現地】リンカーズ株式会社 本社（東京都港区三田3-5-19 住友不動産東京三田ガーデンタワー 29階）／【オンライン】ウェビナーツール（Zoom等）による配信

費用：無料（要事前登録）

定員：【現地】50名 ／【オンライン】500名（いずれも先着順）

詳細・お申込み：https://linkers.v2.nex-pro.com/campaign/93025/apply?np_source=pr

■ プログラム

講演：『地政学リスクの時代、ものづくりの原材料は大丈夫か ～ナフサ・ショックに学ぶ「原料の自立」と、ケミカルリサイクル・CO2化学品の最前線～』

登壇者：リンカーズ株式会社 イノベーション推進事業本部 浅野 佑策

リンカーズ株式会社 シニアリサーチフェロー 博士（農学） 喜多村 悦至

質疑応答（LIVE配信のみ）

【現地限定】「Linkers TX」体験会・個別相談会：効率的な情報収集・技術探索を可能にするツールの操作体験を実施します。

■ 来場者特典（現地参加のみ）

本講演テーマに関連する「約200の技術カテゴリーリスト」を配布いたします。今後の戦略立案や技術探索に即活用いただける貴重な資料です。

【会社概要】

会社名：リンカーズ株式会社

URL：https://corp.linkers.net/

所在地：〒108-0073東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー29階

代表者：加福 秀亙

設立：2011年9月

上場市場：東京証券取引所 グロース市場（証券コード 5131）

事業内容：ビジネスマッチング事業、リサーチ事業、他