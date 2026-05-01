老舗茶舗・祇園辻利が、クラウドシフト管理「らくしふ」を導入

株式会社クロスビット

「シフト」を切り口に「働く体験」の価値最大化を目指す株式会社クロスビット（所在地：東京都千代田区、代表取締役：小久保孝咲、以下「クロスビット」）は、日本茶専門店「祇園辻利」などを展開する株式会社祇園辻利（所在地：京都府京都市、代表取締役社長：三好正晃、以下「祇園辻利」）が、クラウドシフト管理「らくしふ」を導入し、シフト業務の効率化と組織運営の高度化を実現したことをお知らせします。

あわせて、導入の背景や成果について取材した事例記事を公開しました。

クラウドシフト管理「らくしふ」導入背景・課題

事例記事を見る :https://rakushifu.jp/case/food-service/giontsujiri祇園辻利における「らくしふ」導入事例

祇園辻利では、学生アルバイトを中心とした体制の中で、紙やExcelによるシフト管理を行っており、希望シフトの回収から作成・調整・確定までに約1週間を要していました。予定が流動的なスタッフも多く、シフト作成は複雑化し、店長に大きな負担がかかっていました。

また、店舗間のヘルプ調整は個別連絡に依存しており、複数回のやり取りが発生するなど、調整コストの高さも課題となっていました。さらに、各店舗のシフトは個別に管理されていたため、本部が状況を迅速に把握することが難しく、適切な人員配置や意思決定にも影響が出ていました。

こうした状況から、シフト業務の効率化とともに、店舗間連携やマネジメントの精度向上が求められていました。

クラウドシフト管理「らくしふ」導入後の変化・成果

「らくしふ」の導入により、LINE連携を通じて希望シフトの回収が可能となり、作成・調整までが一元化されました。これにより、従来約1週間かかっていたシフト作成業務は半日～2日へと大幅に短縮され、店長の業務負担も軽減されています。

また、各店舗のシフト状況を把握できるようになったことで、欠員時の応援募集や店舗間のヘルプ調整がスムーズになり、これまで複数回のやり取りが必要だった調整業務の効率が大きく向上しました。

さらに、本部・店舗双方で迅速に状況を把握できるようになり、労務管理や人員配置の精度が向上しています。加えて、他店舗の状況が見えるようになったことで、店長の視野が広がり、店舗を越えて互いを尊重し合う組織風土の醸成や、これまで分断されがちだった店舗の壁の解消にも寄与しています。

担当者様のコメント

株式会社祇園辻利 常務取締役 三好 正代様

以前はシフト作成に1週間ほどかかっていましたが、導入後は半日～2日で完了するようになり、業務の進め方が大きく変わりました。また、全店舗のシフトが見えるようになったことで、これまで見えていなかった他店舗の状況や課題にも気づけるようになり、店長の視野やマネジメント意識も明らかに変化しています。シフト管理の効率化にとどまらず、店舗間で互いの状況を理解し合い、尊重し合う風土が生まれてきたことを実感しています。

祇園辻利 企業情報

事例記事を見る :https://rakushifu.jp/case/food-service/giontsujiri祇園辻利における「らくしふ」導入事例

社名：株式会社祇園辻利

所在地：京都府京都市東山区祇園町南側573番地3

代表：代表取締役社長 三好 正晃

創業：1860年

従業員数：約200名（パート・アルバイト含む）

店舗数：8店舗

URL：https://www.giontsujiri.co.jp/

「らくしふ シリーズ」について

「らくしふ シリーズ」は、現場の“はたらく力”を解き放つサービス群です。

クラウドシフト管理「らくしふ」、公式アプリ「らくしふ TeamApp」、シフトを自動作成する「らくしふオートメーション」、自社専用スポットワークサービス「らくしふ タレントプール」などを通じて、シフト作成・コミュニケーション・人材活用までを一気通貫で支援します。

「らくしふ」サービスサイトの詳細：https://rakushifu.jp

「らくしふ TeamApp」の詳細：https://page.rakushifu.jp/teamapp

「らくしふ タレントプール」の詳細：https://page.rakushifu.jp/talentpool

クロスビットについて

クロスビットは、労働市場において、働く人を管理する「Workforce Management」から、一人ひとりの可能性を解放する「Workforce Enablement」への変革を掲げ、働く体験価値の最大化に取り組んでいます。「らくしふ シリーズ」の提供をはじめ、シフトワーカーを擁するあらゆる業種の働く現場を包括的に支える事業を展開しています。必要な労働力を最適に配置するために、AIをはじめとするテクノロジーを活用して、企業の持続的な成長に貢献します。

企業情報

社名：株式会社クロスビット

所在地：東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント 19階

代表：代表取締役 小久保 孝咲

設立：2016年4月

企業URL：https://x-bit.co.jp