V、『とある科学の超電磁砲T』御坂美琴・白井黒子のVRChat向けデジタルファッションの制作総指揮を担当

株式会社V

仮想空間における社会インフラの企画・開発・運営を行う株式会社V（本社：東京都品川区、代表取締役兼CEO：藤原光汰、以下V）は、TVアニメ『とある科学の超電磁砲T』御坂美琴と白井黒子のVRChat向けデジタルファッションにおける制作総指揮を担当いたしました。

■ 販売アイテム一覧

本企画では、以下2キャラクターの衣服（衣装）を販売いたします。

・御坂美琴（みさか みこと）

・白井黒子（しらい くろこ）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49339/table/173_1_f5722e859992a1637c80a5c1e96d684b.jpg?v=202605011151 ]

（価格は税抜）

ラインナップ一覧画像

販売URL：https://www.tokyoavatargate.com/

※制作アイテムの詳細につきましては、販売サイトよりご確認をお願いいたします。

プロデュース：株式会社ARROVA

制作総指揮：株式会社V

衣装制作・ギミック制作：株式会社あしびかんぱにー

ヘアスタイル制作：pipiza

■ 今後の発表について

販売開始日、対応アバター、販売ページなどの詳細については、決まり次第、「TOKYO AVATAR GATE」公式サイトおよび公式SNSにてお知らせ予定です。

公式サイト：https://www.tokyoavatargate.com/ (https://www.tokyoavatargate.com/)

公式X：https://x.com/tokyoavatargate

■ 取り組みの背景

今回の取り組みでは、ARROVAがプロデュース、株式会社Vが制作総指揮、あしびかんぱにーが衣装製作・ギミック製作を担当し、TVアニメ『とある科学の超電磁砲T』に登場するキャラクターや衣装の魅力をVRChat上で楽しめる公式デジタルファッションとして表現することを目指しました。

株式会社VはVRChatでの商品展開における総合的なディレクションを担当。作品世界の設定・デザイン・ディテールなどを再現しつつ、VRChatのユーザーに最適な形での商品企画を実現しています。

本アイテムは2026年５月1日より、株式会社ARROVAが運営するデジタルファッションマーケットプレイス「TOKYO AVATAR GATE」にて販売開始予定です。

公式サイト：https://www.tokyoavatargate.com/

■ 『とある科学の超電磁砲T』デジタルファッションについて

「TOKYO AVATAR GATE」は、日本のマンガ・アニメ等の公式作品と連動し、VRChatをはじめとするメタバース空間で利用できる“公式デジタルファッション”を提供しています。

今回の取り組みでは、『とある科学の超電磁砲T』アニメの魅力を損なうことなく、ファンの皆さまが“身にまとう”形で作品世界を体験できるデジタルファッションを目指し、制作を開始しました。

制作のポイント

■VRChatとは

- アニメの設定・衣装デザインを踏まえた、アニメに忠実な造形／表現- 版元監修によるクオリティと世界観の担保- プラットフォーム仕様はVRChatに準拠（VRChat内での着用を前提に制作）

VRChatは、アメリカ合衆国のVRChat Inc.が運営するソーシャルVRプラットフォームです。VR機器、PC、スマートフォンから利用でき、ユーザーが作成した多彩なワールドやアバターを通じて、さまざまな人との交流を楽しめます。

日本国内では、株式会社VがVRChatのパートナー企業として、企業連携やユーザーコミュニティ支援などに取り組んでいます。

VRChat公式サイト

https://hello.vrchat.com/

VRChat-STEAMダウンロードページ

https://store.steampowered.com/app/438100/VRChat/?l=japanese

■ 「TOKYO AVATAR GATE」概要

公式サイト：https://www.tokyoavatargate.com/

公式X：https://x.com/TOKYOAVATARGATE

公式Discordコミュニティ：https://discord.com/invite/YhwbxTybdH

事業概要：デジタルファッションアイテムの制作・販売および、マーケットプレイスの運営

展開エリア：日本（今後、海外展開を予定）

■ 会社概要

会社名：株式会社V

所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎三丁目２－１ 目黒センタービル 8階

代表者：代表取締役兼CEO 藤原光汰

事業内容：株式会社Vは、VRChat社のパートナー企業として国内外の様々な企業と連携。ビジネス展開やユーザーコミュニティ運営をおこない、長期プロジェクト数国内No.1の実績を有する企業です。ソニーグループ、スクウェア・エニックス、伊藤忠商事などから資金調達を実施。メタバース/XR領域において、戦略から開発・運用までを一貫して支援し、メタバース業界を牽引しています。

URL：https://v-inc.jp