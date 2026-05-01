電脳交通、自治体・公共Week2026「スマートシティ推進EXPO」に出展

株式会社電脳交通

株式会社電脳交通（本社：徳島県徳島市、代表取締役社長：近藤洋祐、以下電脳交通）は、2026年5月13日（水）～5月15日（金）に東京ビックサイトで開催される「自治体・公共Week2026」内、「第6回 スマートシティ推進EXPO」の三菱商事株式会社のブース（G7-8）内にて出展いたします。

近年、人口減少や高齢化の進行に加え、路線バスの減便・廃止、タクシー乗務員不足などを背景に、地域における移動手段の確保が大きな社会課題となっています。こうした中、自治体や交通事業者では、住民の日常的な移動を支える手段として、デマンド交通や乗合タクシーの導入が進む中で、予約受付や問い合わせ対応といった運用業務の負荷が、自治体および交通事業者にとって大きな課題となっています。電話は高齢者を中心に依然として重要な利用手段である一方、対応人材の確保や、取りこぼしのない運用体制の構築が難しく、サービス品質や稼働効率に影響を及ぼしています。

今回の展示では、交通分野に特化した国内最大級のコールセンターを基盤に、デマンド交通をはじめとした地域交通の運営を支える電脳交通のソリューションをご紹介します。

■出展内容

・交通特化型コミュニケーションセンター(コールセンター)

デマンド交通・乗合タクシーの予約受付から配車対応までを一括で代行。

電話の取りこぼしを防ぎ、運行の平準化とサービス品質の向上を実現します。

・自動運転 遠隔監視センター

自動運転車両の運行を支える遠隔監視業務に対応。

将来的なサービス拡張も見据えた運用体制の構築を支援します。

電脳交通の交通特化型コールセンターは、タクシー配車で培った運用ノウハウをもとに、デマンド交通や自動運転の受付を含む交通全般のコールセンター業務を一括で受託可能です。電話が取りきれない、予約対応が現場の負担になっているといった課題に対し、持続可能な運営体制の構築を支援するとともに、住民にとって使いやすい交通サービスの実現に貢献します。

■展示会概要

■株式会社電脳交通の概要

- 展示会名：第6回 スマートシティ推進 EXPO（自治体・公共Week2026 内）- 会期：2026年5月13日（水）～15日（金） 10:00～17:00- 会場：東京ビッグサイト（西1～2ホール）- 小間番号：G7-8- 主催：自治体・公共Week実行委員会- 公式サイト：https://www.publicweek.jp/ja-jp.html- 来場のご案内本展示会は事前登録制（無料）となっております。下記よりご登録のうえ、ぜひ会場へお越しください。▶ 来場登録はこちらhttps://www.publicweek.jp/ja-jp.html

所在地 :徳島県徳島市寺島本町西1丁目5番 アミコ東館6階

設 立 :2015年12月

代表者 :代表取締役社長 近藤 洋祐

従業員 :220名(2026年1月時点)

資本金 :1億円

主要株主:阿波銀キャピタル株式会社、株式会社阿波銀行、いよぎんキャピタル株式会社、Uber Technologies, Inc.、株式会社NTTドコモ・ベンチャーズ、ENEOSイノベーションパートナーズ合同会社、エムケイ株式会社、株式会社沖東交通、国際自動車株式会社、GO株式会社、三和交通株式会社、株式会社JR西日本イノベーションズ、JR東日本スタートアップ株式会社、四国旅客鉄道株式会社、第一交通産業株式会社、大和自動車交通株式会社、つばめ自動車株式会社、株式会社徳島大正銀行、株式会社ブロードバンドタワー、三菱商事株式会社、ゆうちょアセットマネジメント株式会社

※五十音順に記載しております。個人株主を除いた法人株主のみの掲載となります。