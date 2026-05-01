【CONVERSE】2026年5月新作アイテム

コンバースジャパン株式会社

「CONVERSE（コンバース）」より、2026年5月の新作が登場いたします。

「ALL STAR（オールスター）」をベースに、素材や柄、ディテールでアレンジを加えた全6型を展開。2026年5月より、CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPおよび取り扱い各店舗にて発売いたします。

ALL STAR TREKWAVE NL Z HI(https://converse.co.jp/products/31317980)

ALL STAR TREKWAVE NL Z OX(https://converse.co.jp/products/31318180)

「ALL STAR TREKWAVE」のパターン・素材アレンジモデル。オールスターの普遍的なデザインに、トレッキングシューズの要素を掛け合わせ、ボリュームのあるアウトソールで再構築した一足です。

アッパーには光沢感のあるナイロン素材を採用し、ミリタリーのニュアンスをプラス。外腰に配したジッパーがデザインのアクセントとなると同時に、着脱性にも配慮しています。厚みのあるE.V.A.ミッドソールと防滑性を意識したアウトソールの組み合わせにより、クッション性と安定性を両立。ファッション性と機能性を兼ね備えた一足に仕上げています。

商品名：ALL STAR TREKWAVE NL Z HI / OX （オールスター トレックウェーブ NL Z HI / OX ）

価格：HI /17,050円、OX/15,400円（税込）

サイズ：22.0～28.0、29.0、30.0cm

カラー：ブラック

素材：アッパー・ナイロン アウトソール・圧縮E.V.A.、ラバー

発売日：2026年5月26日

ALL STAR AGED WOODLANDCAMO HI(https://converse.co.jp/products/31318220)

ALL STAR AGED WOODLANDCAMO OX(https://converse.co.jp/products/31318230)

「ALL STAR AGED」のプリントアレンジモデル。90年代のアーカイブに見られるウッドランドカモパターンをベースに、現代的なバランスで再構築した一足です。

アッパーには洗い加工を施したキャンバス素材を採用し、履き込んだような風合いを表現。クラシックなカモフラージュ柄に、エイジド仕様ならではのディテールを重ね、ヴィンテージ感のある表情に仕上げています。さらに、生成りのテープや6mm幅のコットンシューレース、光沢のあるハトメなど、ヴィンテージテイストを感じさせるディテールを随所に採用。クッション性に優れたインソールや、クラシックなシルエットを再現したラスト設計により、履き心地にも配慮しています。

商品名：ALL STAR AGED WOODLANDCAMO HI / OX（オールスター エイジド ウッドランドカモ HI / OX）

価格：HI / 12,650 円、OX / 12,100 円（税込）

サイズ：22.0～28.0、29.0、30.0cm

カラー：グリーン/グレイ/ブラウン

素材：アッパー・キャンバス アウトソール・ラバー

発売日：2026年5月22日

ALL STAR SILVERPATCH HI(https://converse.co.jp/products/31318150)

「ALL STAR」のディテールアレンジモデル。

定番のシルエットをベースに、シルバーのアンクルパッチやハトメなど、メタリックな質感を随所に配したデザインが特徴です。メタリック素材がさりげないアクセントとして機能しながら、全体を引き締めるディテールとして、スタイリングに上品な印象をプラスします。また、クッション性と軽量性を大幅に向上させた、「リニューアルスペック」採用モデルです。

商品名：ALL STAR SILVERPATCH HI（オールスター シルバーパッチ HI）

価格：8,250円（税込）

サイズ：22.0～28.0、29.0、30.0cm

カラー：ブラック／シルバー、ホワイト／シルバー

素材：アッパー・キャンバス、シンセティック アウトソール・ラバー

発売日：2026年5月22日

ALL STAR PM OX(https://converse.co.jp/products/31318160)

「ALL STAR」のディテールアレンジモデル。 シルバーのタンや織ネーム、ハトメ、メタリックな素材使いが特徴。ディテールでさりげなくアクセントを効かせ、スタイリングに軽やかな印象をプラスします。定番のルックスはそのままに、機能面を大幅にアップデートした「リニューアルスペック」仕様の一足です。

商品名：ALL STAR PM OX（オールスター PM OX）

価格：8,250円（税込）

サイズ：22.0～28.0、29.0、30.0cm

カラー：ブラック／シルバー、ホワイト／シルバー、グレイ/シルバー

素材：アッパー・キャンバス、シンセティック アウトソール・ラバー

発売日：2026年5月26日

■CONVERSE（コンバース）とは

1908年に米国マサチューセッツ州モールデンにてマーキス・M・コンバースが創業したラバーシューズメーカーを起源とするライフスタイルブランド。1917年にバスケットボール用シューズとして誕生した「オールスター」を筆頭に、「ジャックパーセル」や「ワンスター」等、スニーカー史に残るモデルを多数輩出している。現在では、スポーツからライフスタイルまでフィールドを広げ、「Design Yourself.」というブランドスローガンのもと、シューズに限らず人々のスタイルを彩る様々なアイテムを展開しながら進化を続けている。

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TEL：0120-819-217 月～金曜日(土日・祝日を除く)9:00～18:00

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