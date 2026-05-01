スキルアップNeXt、経営体制強化に向け社外取締役に田中 優子氏が就任

株式会社スキルアップNeXt

株式会社スキルアップNeXt（本社：東京都千代田区、代表取締役：田原 眞一、以下「当社」）は、2026年5月1日付で、社外取締役に田中 優子氏が就任したことをお知らせいたします。田中氏は、複数の上場企業で事業成長を牽引し、上場企業における経営企画や戦略策定の豊富な経験を有しています。コーポレートガバナンスの更なる強化を図るとともに、事業拡大フェーズにおける経営戦略の精度を向上させ、当社の成長を加速させてまいります。

就任の背景

当社は、『人と組織の変革<トランスフォーメーション>を促し、企業の進化を支える』をミッションに掲げ、AIの社会実装を推進しています。

現在、日本企業の76％がAIを導入しているものの、期待を上回る成果を実感できている企業はわずか10％にとどまります（※）。当社は、この根底にある「技術・人材・組織」という3つの壁に注目し、開発から、人材育成、現場での自走を可能にする定着化支援までを一気通貫で提供してきました。

今後、当社のソリューションをさらに多くの企業へ届け、日本の産業競争力を引き上げるため、複数の上場企業で事業拡大を牽引した経験を持つ田中 優子氏を社外取締役として迎えました。田中氏には、事業拡大フェーズにおける経営戦略の策定や、持続的な成長を支える組織基盤の確立に向けた独立した立場からの多角的な提言をいただくことを期待しております。同氏の参画により、ミッションの実現に向けた経営体制の強化と事業成長をさらに加速させ、持続的な価値創出を通じて社会の進化に貢献してまいります。

※出所：PwC「生成AIに関する実態調査 2025春(https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/generative-ai-survey2025.html)」

田中 優子氏プロフィール

東京大学法学部卒業後、トヨタ自動車株式会社に入社。新型車の市場導入、需給計画・販売戦略策定に従事。その後、ジュピターショップチャンネル株式会社での経営企画・事業開発を経て、A.T.カーニー株式会社に参画。大手企業を対象とした全社戦略、新規事業開発、組織再編などのプロジェクトを主導し、2011年7月より消費財・小売プラクティスのマネージャーを務める。

2014年、創業2年半の株式会社クラウドワークスに入社。執行役員として東証マザーズ（当時）への上場に貢献。2019年末より取締役経営企画室長に就任し、経営企画、広報、IR、M&Aなどを管掌。2023年に独立。

現在は、株式会社スペースマーケット、株式会社サーバーワークス、株式会社バトンズの社外取締役を務める傍ら、スタートアップ企業を中心に経営アドバイザーとして活動している。

田中氏のコメント

このたび、株式会社スキルアップNeXtの社外取締役に就任いたしました。

多くの企業がAI導入の成果に悩むなか、「技術・人材・組織」を三位一体で捉え、現場の定着までを一気通貫で支援する同社の姿勢に強い感銘を受けました。私がこれまで上場企業の経営企画や戦略策定を通じて培ってきた経験を活かし、さらなる事業拡大に向けた戦略立案、ならびに持続的な成長を支える組織基盤の確立に貢献してまいります。社外取締役という客観的な視点から、同社が掲げる「人と組織の変革」を加速させ、日本の産業競争力の向上に尽力する所存です。

スキルアップNeXtについて

株式会社スキルアップNeXtは、AIエージェントをはじめとする先端技術の「実装」、組織に根付かせる「定着」、そしてそれを使いこなす「育成」を通じて、企業の変革を実現するAIソリューションカンパニーです。これまで1,000社を超える企業・自治体の支援を行ってまいりました。

『人と組織の変革<トランスフォーメーション>を促し、企業の進化を支える』をミッションに掲げ、AI/DX事業に加えて、GX（グリーントランスフォーメーション）や量子といった次世代領域へも事業を展開しています。

【会社概要】

設立：2018年

代表取締役：田原 眞一

所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2丁目40-5

URL：https://skillup-next.co.jp/

事業内容：

・AI/DX事業（AI開発・実装、人材育成・組織開発、定着・運用支援）

・GX事業（戦略策定、人材育成、GX検定の企画・運営）

・量子事業（量子コンピューティング関連サービスなど）