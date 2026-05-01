「TOKYO AI Fashion Week 2026」作品募集を延長

株式会社OpenFashion

ファッションと生成AIをはじめとした最新テクノロジーをかけ合わせたサービス・プロダクトの開発に取り組む株式会社OpenFashion（本社:東京都港区、代表:上田 徹、以下OpenFashion社）は、イベント「TOKYO AI Fashion Week 2026」における作品募集期間を延長することを決定しました。

本取り組みには国内外から多くの関心が寄せられており、より多様な創造を受け止め、参加の機会を広げるため、募集期間を延長します。

OpenFashion社は、ファッション業界向けに特化した生成AI技術を活用し、デザイン支援やデータ分析ソリューションを展開しています。生成AIを活用したクリエイティブ支援を通じて、アパレル企業を中心に、デザイン生成やトレンド分析、ブランド開発など、業界のデジタル変革を支援しています。

■ 生成AIとファッションが描く「未来の実用美」。「TOKYO AI Fashion Week 2026」開幕

「TOKYO AI Fashion Week 2026」は、生成AIとファッションの融合によって生まれる新しい創造性と表現を発信するイベントです。今回のテーマは、Future Utility / 未来の実用美。機能性と美意識をあわせ持つ、これからの衣服のあり方を問いかけます。

作業着、制服、ユーティリティウェア、ケアや防災のための衣服。日本には、暮らしの中で育まれてきた独自の機能美があります。無駄を削ぎ落としながらも、素材や構造、所作にまで美しさを宿すその感性を、生成AIという新しい創造のパートナーと掛け合わせることで、未来の生活にふさわしい新たなファッション表現を提案します。

今回は、生成AIを活用したファッションコンテストをはじめ、最新の取り組みを紹介するセミナーや、実際に生成AIに触れられる体験企画などを通じて、ファッションの未来を多角的に発信していきます。

「TOKYO AI Fashion Week 2026」公式サイト：

https://tokyoaifashionweek.com/

■ “Future Utility / 未来の実用美”をテーマに作品を募集―ファッションデザインコンテスト「TOKYO AI Fashion Week 2026 Contest」

今回のコンテストテーマは「Future Utility / 未来の実用美」です。

参加者は本テーマに沿って、コンセプトからデザインまで自由に考案し、生成AIを活用して作成したアイテム画像とともに作品を応募していただきます。作品は審査員と一般投票を経て、最優秀賞1点と優秀賞2点を選出・発表する予定です。応募期間をはじめ、詳しいスケジュールは下記公式ページをご覧ください。

コンテストテーマ

「Future Utility：未来の実用美。」

スケジュール

作品募集期間：2026年4月3日（金）～ 5月27日（月）23:59 JST

作品投票期間：2026年6月中旬

作品審査期間：2026年7月上旬

結果発表：2026年7月下旬

※当初の「4月27日」締切から、1カ月間の延長となります。

※作品投票期間以降のスケジュール詳細は5月1日に発表予定です

応募資格：日本国内外どなたでも応募可能（詳しくは募集要項をご確認ください）

応募作品条件：

- AI画像生成によって作成された作品であること- 1つのコレクションとして一貫したコンセプトやビジュアル表現ができていること- 1コレクションあたり5作品を応募すること- 以下のいずれかを対象とする、もしくは組み合わせたコレクションであること（対象：アパレル／シューズ／バッグ／ファッション雑貨／アクセサリー／ヘアメイク／家具）- その他、詳しくは募集要項の内容を満たすこと

表彰内容：

最優秀賞（1作品）：20万円

優秀賞（2作品）：5万円

テーマの詳細や応募方法など詳しくは下記募集要項ページをご覧ください。

◆「TOKYO AI Fashion Week - 2026 Contest」：

https://tokyoaifashionweek.com/pages/contest-2026

■ 未来の生活をまとう、新しい衣服の発想を募集

本テーマが求めるのは、単なる未来的なビジュアルではありません。働く、移動する、暮らす、守るといった日々の営みに寄り添いながら、機能性と美しさを兼ね備えた未来の衣服です。

ワークウェアやユーティリティウェア、未来の制服、都市環境や自然環境に適応する衣服、ケアや防災を支える装いなど、幅広い視点からの提案を歓迎します。日本の職人文化、重ね着の知恵、素材への感性、細やかな気配りといった美意識が、生成AIによってどのように更新されるのか。人とAIの共創による、新しい実用美のかたちを国内外から募ります。

■ 今後の展望とメッセージ：皆様の挑戦を心よりお待ちしております

OpenFashion社は今後も、生成AIとファッションの共創を通じて、より多くの方が自らの創造性を発揮できる機会を広げてまいります。

生成AIは、私たちの想像力を拡張し、まだ見ぬ未来を形にするための強力なツールです。「自分には難しいかもしれない」と迷っていた方も、ぜひこの機会にAIというパートナーと共に、新しいファッションの可能性を形にしてみてください。皆様の情熱溢れる、革新的な作品に出会えることを心より楽しみにしております。

※「TOKYO AI Fashion Week」は日本ファッション・ウィーク推進機構の登録商標です

※生成AIの利用ガイドラインに関して：「TOKYO AI Fashion Week」で利用している画像や、イベント内で開催するコンテストの規定は、日本ディープラーニング協会（JDLA）が公開している『生成AIの利用ガイドライン（画像編）』に準じて作成を行います。

Maison AI について

オーセンティックAI社が提供するMaison AIは、ファッション、インテリア、雑貨などのクリエイティブ領域に特化した生成AIプラットフォームです。

テキスト生成から画像生成まで、企画・デザイン・資料作成など幅広い用途を支援し、誰でも扱いやすいUIと実務に直結する機能によって、日々の業務における創造性と生産性の向上を後押しします。

サービス公式サイト：https://maisonai.io/

TOMOKOについて

オーセンティックAI社が提供するTOMOKOは、AIファッションデザイナーです。ファッションデザインエージェント特化のサービスとして調査、分析、企画、デザイン(画像生成/動画生成)、資料作成まで一気通関して瞬時に行う事ができます。

サービス公式サイト：https://tomokoai.com/

株式会社OpenFashion について

会社名：株式会社OpenFashion

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山3-5-1 ワールド北青山ビル12階

代表者：CEO 上田 徹

事業内容：生成AI技術を活用したファッション産業のAIX（AI・トランスフォーメーション）

URL：https://jp.open-fashion.com/

お問い合わせ

本件に関して不明な点等がありましたら、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。

お問い合わせフォーム：https://jp.open-fashion.com/pages/contact