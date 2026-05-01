【MARK & LONA × KARINA】Ambassador Selection | Style.02

株式会社キューブ

株式会社キューブ（本社：東京都港区）が展開する、ラグジュアリーゴルフブランド『MARK & LONA（マーク＆ロナ）』は、韓国発のグローバルグループ・aespa（エスパ）のリーダーとして世界的な人気を誇るアーティスト・KARINA（カリナ）さんを新ブランドアンバサダーに起用します。『MARK & LONA』においては、ブランド史上初となる、女性ブランドアンバサダーの就任となります。

アンバサダーセレクション STYLE #2では、ゴルフの枠を超え、日常をアクティブに彩るニュースタイルが登場。

メインとなるのは、ダイナミックな配色切り替えとポケットに施した“TRIBAL HEART”ロゴが印象的な、ラグランスリーブのスタンドカラージャケット。背面のリフレクターパイピング、通気性を高めるフライヨーク内側のメッシュ仕様、さらに撥水機能を備えたストレッチ素材を採用し、トレンド感あるオーバーサイズシルエットに高い機能性を融合しました。ボトムスには、両サイドのジッパー開閉によりシースルーデザインへの変化を楽しめるワイドシルエットパンツをラインナップ。レイヤード仕様のウエストや裾のスピンドルで自在なシルエットアレンジが可能。しなやかなドレープ感とともに、モードな抜け感と立体的な動きを演出します。インナーには、耐久性に優れた「CORDURA(R) ストレッチナイロン」を使用した高機能Tシャツをセレクト。フロントにはアンバサダーセレクション限定の“TRIBAL HEART”ロゴを配し、吸水速乾・UVカット・接触冷感機能を備えた、スマートなタイトシルエットに仕上げました。足元には、ラメ糸のファイヤーパターンをジャカードで表現した、シルクブレンドの上質なオーバーニーソックスをコーディネート。さらに、ブランドのアイコンであるアイアンスカルを大胆にプリントしたミラーパテント素材のスパイクレススニーカー（※7月発売予定）を合わせ、足元まで抜かりない最旬スタイルを完成させます。

高機能でありながら、アーバンシーンにも映える佇まい。

その中で確かな個性を放つ、新アンバサダーが体現するMARK & LONAの新たなスタイル。

毎日を、もっと自由に、もっとアクティブに。

※詳細は特設サイトおよび公式オンラインサイトをご確認ください。

詳細は、こちら：https://brand.markandlona.com/playillusion_look2/

オンラインストアはこちら：https://www.markandlona.com/blogs/news/karina-26ss-02

CM 特設サイトはこちら：https://brand.markandlona.com/playillusion/

・KARINAさん着用商品の発売を記念したスペシャルキャンペーンを実施。

対象商品をご購入いただいた方へ、先着で「KARINA トレカ風ステッカー」を進呈いたします。

期間： 4/28（火）～（数量限定・なくなり次第終了）

・青山店限定フォトスポットの設置

MARK & LONA 青山店にて、期間限定の特設フォトスポットを設置いたします。ブランドの世界観を体現した空間をぜひお楽しみください。

期間： 4/28（火）～

・撮影で使用したクリスタルボールとパターを特別展示

撮影で実際に使用されたクリスタルボールとパターを、特別に展示いたします。

作品の世界観を間近でご体感いただける貴重な機会を、ぜひお見逃しなく。

MARK & LONA青山店

期間：4月28日（火）～

※パターとクリスタルボールの両方をご覧いただけます。

大丸心斎橋店 本館1階 心斎橋筋 ウィンドウディスプレイ

※クリスタルボールをご覧いただけます。

期間：5月1日（金）～ 5月28日（木）

表参道ヒルズ 1階メインエントランス ウィンドウディスプレイ

※クリスタルボールをご覧いただけます。

期間：5月8日（金）～ 5月14日（木）

<商品展開店舗>

MARK & LONA 青山店

〒107-0062 東京都港区南青山5丁目11－9 レキシントン青山ビル 1F

TEL:03-6805-1551

MARK & LONA 表参道ヒルズ

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 4-12-10 表参道ヒルズ B3F

TEL:03-5771-0967

MARKET STORE BY MARK ＆ LONA表参道ヒルズ

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ B3F

TEL:03-5843-0965

MARK & LONA GINZA SIX

〒104-0064 東京都中央区銀座6丁目10-1 GINZA SIX 5F

TEL:03-6263-8840

MARK & LONA 松坂屋名古屋店

〒460-8430 愛知県名古屋市中区栄3-16-1 松坂屋名古屋 北館4F

TEL:050-5785-4585

MARK & LONA 阪急うめだ本店

〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店8F

TEL:06-6313-0929

MARK & LONA 大丸心斎橋店

〒542-8501 大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 本館6F第31区

TEL:06-6484-7142

MARK & LONA 岩田屋本店

〒810-8680 福岡県福岡市中央区天神2-5－35 岩田屋本館6F

TEL:092-406-5380

MARK & LONA 大丸札幌店

〒060-0005 札幌市中央区北5条西4丁目7番地 大丸札幌店 5F

TEL:011-206-4950

MARK & LONA 横浜高島屋 POP UP STORE

〒220-8601神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 横浜高島屋店5階3201区画

TEL:045-620-0785



MARK & LONA 大阪高島屋 POP UP STORE

〒542-8510大阪市中央区難波5-1-5 大阪高島屋5F ゴルフウェア・用品

TEL:06-6631-2347

MARK & LONA 大丸東京店 POP UP STORE

〒100-6701 東京都千代田区丸の内1-9-1 11F ゴルフウェア・用品売り場

TEL:050-1782-9383



MARK & LONA 御殿場プレミアム・アウトレット

〒412-0023 静岡県御殿場市深沢1312 ヒルサイド 4260区画

TEL:0550-78-6017

＜KARINA（カリナ）＞

韓国グローバルグループ aespa（エスパ）のリーダー。国内外で絶大な人気を誇る。

2020年11月、aespaとしてシングル「Black Mamba」でデビュー。以降、「Supernova」「Whiplash」など世界的なヒット曲を連発。日本国内に2023年、2024年と2年連続で東京ドーム公演を成功させたほか、2026年は初のドームツアー『2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]』も開催。

グループのリーダーとしてチームをリードしながら、洗練されたビジュアルとスタイルを活かし、世界中から熱い視線を集め続けている。

＜MARK & LONAについて＞

MARK & LONAは、2008年のブランド誕生以来、「Luxury Golf」という新たな価値観をテーマに、保守的なスタイルが主流であったゴルフアパレル業界に革新をもたらし、全く新しい概念を確立してきました。以降、斬新でユニークなコレクションを世界へ向けて発信し続けるとともに、革新的なデザインに加え、上質な素材選定と高い機能性を両立するモノづくりを追求してきました。また、著名キャラクターやアーティストとのコラボレーションにとどまらず、コスメやスイーツなど異業種との取り組みでも話題を集め、ゴルフアパレルの枠を超えた独自のポジションを築いています。ブランド誕生から18年を超えた現在も、MARK & LONAは唯一無二の存在として、国内外のゴルファーのみならず、ファッションラバーからも高い支持と注目を集めています。