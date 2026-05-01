【2026年最新！母の日調査】母子関係調査&お母さんになって欲しい芸能人TOP10！

株式会社アイ・エヌ・ジー

30年に渡り、ティーンに特化したマーケティング＆プロモーション支援を提供する株式会社アイ・エヌ・ジーは、流行に敏感な関東の高校生男女にトレンド調査を実施しました。

渋谷トレンドリサーチは、回収したデータに基づき、渋谷を拠点に運営するINGteens高校生メンバーの生の声を反映し、どこよりもリアルで鮮度の高い最新の高校生トレンドを発表します。

今回の調査テーマは、「母の日」です。

まずは、「母の日に実際にプレゼントしたことがあるもの」についての調査結果です。

❚ 母の日に実際にプレゼントしたことがあるものは？

1位 花 (14.4%)

2位 手紙 (10.8%)

3位 ハンカチ (9.5%)

4位 ハンドクリーム (9.2%)

5位 ケーキ (7.6%)

6位 手料理 (7.3%)

7位 肩たたき券 (6.8%)

8位 化粧品 (6.5%)

9位 アクセサリー (5.1%)

10位 ギフトカード (4.1%)

※複数回答可

1位には4年連続で「花」が選ばれました。母の日に感謝の気持ちをお花に託す習慣は、令和の高校生の間でも変わらぬ定番となっているようです。2位には「手紙」がランクイン。今、高校生の間では「シール帳」や「JKノート」といった手作り・デコレーション文化が再燃しています。それに伴い、市販のカードに頼るだけでなく、自分たちで可愛くデコレーションを施した「世界に一つだけのメッセージカード」を添えてプレゼントする高校生が増えているようです。3位には「ハンカチ」が選出されました。憧れのブランド品から、キャラクターものまで、相手の好みに合わせたデザインを選びやすい点が人気のポイントとなっているようです。

次に、「母の日に贈るプレゼントの予算」についての調査結果です。

❚ 母の日に贈るプレゼントの予算は?

0円（買う予定はない） (12.0%)

1,000円未満 8.0%)

1,000円以上～2,000円未満 (13.0%)

2,000円以上～3,000円未満 (18.0%)

3,000円以上～5,000円未満 (22.0%)

5,000円以上～10,000円未満 (20.0%)

10,000円以上 (7.0%)

予算は「3,000円～5,000円」が最も多く選ばれました。昨年の調査では「2,000円～3,000円」が最多だったのに対し、選ばれている品目（花やハンカチなど）自体に大きな変化がないことから、昨今の物価高騰が高校生のプレゼント予算にも反映されていると考えられます。また、予算が5,000円を超える層も一定数存在しており、アルバイト代やお小遣いから工面し、感謝の気持ちを形にしようとする健気な姿勢がうかがえます。あわせて、好きなものを自由に選んでもらえる「ギフトカード」や「デジタルギフト」といった、実用性の高いプレゼントを選択する効率重視の高校生も目立ちました。

続いて、「お母さんになって欲しい芸能人」についての調査結果です。

❚ お母さんになって欲しい芸能人は？

1位 橋本環奈 (8.2%)

2位 北川景子 (7.3%)

3位 ちゃんみな (6.4%)

4位 辻希美 (5.5%)

5位 いとうあさこ (4.5%)

6位 綾瀬はるか (3.6%)

6位 若槻千夏 (3.6%)

6位 長澤まさみ (3.6%)

9位 みちょぱ (2.7%)

9位 石原さとみ (2.7%)

※複数回答可

1位は昨年に引き続き「橋本環奈」がランクイン。「遺伝子的に可愛くなれそう」（高3・女子）という、美しすぎるビジュアルへの期待が最も多く集まりました。また、「面白くて家の雰囲気が常に明るくなりそう」（高1・男子）、「くだらないことでも一緒に笑ってくれそう」（高2・女子）といった声もあり、親近感あふれる明るい人柄も不動の人気を支えているようです。2位には、昨年同率1位を獲得していた「北川景子」が選ばれました。「子ども思いなのが伝わってくる」（高3・女子）、「面倒見が良く、ダメなことはしっかり叱ってくれそう」（高1・女子）といったコメントが見られ、2児の母としてテレビやSNSで見せる凛とした姿や、愛情深い日常の様子が大きな支持を集めました。3位には、「上司になってほしい有名人」でも首位に選ばれた「ちゃんみな」が登場。「アーティストとして尊敬していたが、出産後さらにかっこいい女性だと感じるようになった」（高1・女子）、「個性を尊重してくれそう」（高3・男子）といった意見が寄せられました。一人の人間としての力強い生き方や、多様性を重んじる彼女の人間性に惹かれる高校生が急増しています。

続いて、令和の「お母さんあるある」を聞きました。

❚ お母さんあるあるを聞かせてください。

日常の中で、クスッと笑えるエピソードから、普段の生活の中ではうっとしく感じられるものの日々のお母さんからの愛情を感じられるような発言を中心にあるあるが寄せられました。

・電話の時声高い(高2・男子)

・今日のコーデが変じゃないか聞いてくる(高1・男子)

・私がどれだけ探しても見つけられないものを一瞬で見つける(高3・女子)

・うちはうちよそはよそと言うくせに勉強だけ比べてくる (高3・男子)

・ご飯できてないのにできたよって言う (高3・男子)

・基本全部スマホが悪いことにしてくる (高2・女子)

・誰かもわからないのに遊ぶ人の名前を聞いてくる(高1・女子)

・遅くまで起きてる (高1・女子)

最後に、高校生たちが予想する「ネクストトレンド」について、散見されたコメントから抜粋して発表します。

❚ 次に来るトレンドは？

【食べ物】カボチャきなこ餅

韓国の伝統スイーツである餅にきめの粗いカボチャの粉末をまぶして作る「カボチャきな粉餅」が韓国のZ世代を中心に人気沸騰中。韓国に遊びに行ったら食べたいスイーツとして、注目を集めています。

【人物】前田大翔（リリイベ王子くん）

「両想い系セルフプロデュースアイドル」をコンセプトに2025年1月よりソロアイドル活動を開始。親しみやすくかわいらしいキャラクターや歌唱力の高さがTikTokやSNSを中心に話題となっています。

【入選コメント】

【人物】前田大翔（リリイベ王子くん）さん入選コメント

ネクストトレンドということで、お選びいただきありがとうございます！

選んでいただいたことに恥じぬよう、これからも煌めいていくよ！

あなたの青春を彩れる光になれますように!!︎

【活動情報】前田大翔（リリイベ王子くん）

1995年9月16日生／神奈川県出身 2014年から2024年までCandy Boy(トータルエンターテイメント集団）のメンバーとして活動。同グループは2024年7月7日を持って解散。 その後timeleszの新メンバーオーディション「timelesz project」に参加。現在は「両想い系セルフプロデュースアイドル」として精力的に活動中である。

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【渋谷トレンドリサーチとは】

1995年から渋谷の街頭に訪れる女子高生を対象に対面アンケートを毎月実施。1998年より調査エリアを東京・名古屋・大阪の三都市に拡大。1990年創立より30年以上継続してトレンドに敏感なティーンを対象としたリサーチを実施し、メディアや企業様に調査データを提供してまいりました。現在は流行に敏感な高校生男女に毎月アンケート調査を実施し、最新トレンド情報やトレンド発生の要因や動向を分かりやすく解説、提供しております。

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【調査概要】

調査テーマ ：母の日に関するトレンド調査

調査対象 ：高校生男女(15～18歳)

調査期間 ：2026年3月31日(火)～4月2日(木)

調査方法 ：WEBアンケート調査

有効回答人数 ：100名

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【本調査結果(画像)の引用・転載について】

本調査の一部を引用・転載される場合には、出典として「渋谷トレンドリサーチ」とURL(https://shibuya-trendresearch.jp)の併記をお願いいたします。