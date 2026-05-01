アビタス、他校のCIA（公認内部監査人）講座撤退の動きを受け「他校CIA学習者限定　再スタートキャンペーン」を開始

パスメイクホールディングス株式会社

国際資格講座などを展開するパスメイクグループのアビタス（本社東京都渋谷区、代表 宇坂純）は、大手資格校によるCIA（公認内部監査人）講座の閉講を受け、学習に行き詰まっている方やサポート期間が終了した方を対象とした「他校CIA学習者限定 再スタートキャンペーン」を開始いたします。

CIA講座を提供する専門校がアビタスのみ※となった現在、当校には「過去に他校で学習していたが、改めて学習を再開したい」といった他校学習者からのご相談が寄せられています。こうした声にお応えするため、アビタスでは合格率90%超を誇るノウハウを活かし、他校での学習経験を無駄にせず合格へとつなげる「学び直し」を全力でサポートしてまいります。

アビタスの「他校CIA学習者限定 再スタートキャンペーン」はこちら(https://www.abitus.co.jp/information/cia/cia_personal_restart.html)

※国内の主要ビジネススクールにおけるCIA資格対策講座の提供状況として（2026年4月 当社調べ）

【複雑化する企業リスクと「CIA」取得ニーズの急増】

サイバー攻撃やサプライチェーンの分断など企業リスクが複雑化する今、ルール遵守を確認するだけの形式的な監査では重大な不祥事を防げません。企業にとって急務なのは、リスクを的確に特定し、国際基準で業務プロセスを評価・改善できる専門人材の育成です。このスキルを客観的に証明できるのが「CIA（公認内部監査人）」であり、監査部門はもちろん、2線部門や経営企画などあらゆるポジションにおいて、組織を守る強力な武器として取得ニーズが急増しています。

【学習の壁を越え、確実な合格へ導く「他校学習者限定 再スタートキャンペーン」】

CIAは極めて専門性の高い資格であるため、限られた学習環境では「膨大な学習範囲を網羅しきれない」「実務的な思考プロセスが理解できない」など、合格の壁にぶつかってしまう方も少なくありません。

そこでアビタスは、他校での講座閉講により学習環境を再検討されている方や、学習経験があるものの合格に至らず再挑戦を目指す方を対象に、受講料の特別割引を適用する本キャンペーンを実施いたします。

キャンペーン概要

- 対象者：2021年1月～2026年3月30日の期間、他校でCIAの学習をされていた方- キャンペーン特典：受講料50,000円OFF- 適用条件：他の予備校での学習履歴の証明となるもののご提出

詳しくはキャンペーンページ(https://www.abitus.co.jp/information/cia/cia_personal_restart.html)をご確認ください。

CIA合格率90％超。アビタスが選ばれ続ける理由

- 圧倒的な合格実績： 累計合格者数は5,500名を超えており、合格に必要なノウハウを提供します。- 効率を極めたオリジナル教材： 難解な基準の概念も、日本語特化の図解テキストで直感的に理解できます。- スキマ時間を活かすeラーニング： 忙しいビジネスパーソンでも、PC・スマホから1回約30分の学習で無理なく継続可能です。

一度は立ち止まってしまった学習も、アビタスの環境であれば必ずリスタートできます。CIA取得という目標を諦める前に、ぜひアビタスにご相談ください。

【ガバナンス系の国際資格取得をサポートするアビタス（https://www.abitus.co.jp/）】

アビタスではガバナンス系の国際資格として、CIA（公認内部監査人）資格、CISA(R)（公認情報システム監査人）資格、CFE（公認不正検査士）資格の取得をサポートしています。

コーポレートガバナンスを重要視する企業が増えている背景から、情報システム監査やセキュリティについて学ぶCISA(R)、コーポレートガバナンスや内部統制に関する国際標準の体系的知識を身に付けることができるCIA、企業の不正対策強化や抑止・防止について学ぶCFEは順調に合格者数を増やしており、リスクへの対応力を組織として高めておくことの重要性があらためて認識されています。

また、アビタスでは上記に加え、米国公認会計士(USCPA)や米国MBAをはじめとする学位と修了証プログラムを個人に提供することを通じて国際競争力の高い人材の育成を行っている、日本における社会人教育のリーディングカンパニーとなり、企業への研修プログラム提供や、キャリアを支援する人材紹介事業も行っています。

これからも、パスメイクホールディングスは、「学び」と「学びの活用」を全力で支援し輝く人生づくりと豊かな社会づくりに貢献してまいります。

【株式会社アビタス】

本社所在地：東京都渋谷区代々木2-1-1新宿マインズタワー15階

事業内容：教育事業（米国公認会計士、公認内部監査人などの社会人向け国際資格プログラムを展開）

人材事業（人材紹介；厚生労働大臣許可 13-ユ-302408

人材派遣；厚生労働大臣許可（派）13-302848）

設立：1995年7月

代表：宇坂純

資本金：7,000万円

事業所：本社（新宿本校）、大阪校

https://www.abitus.co.jp/