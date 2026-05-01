「BKレーベル」×「小説家になろう」タイアップコンテスト【第2回BK小説大賞】を5月1日（金）より開催！

株式会社ぶんか社コンテスト詳細ページ：https://www.bknet.jp/lp/bk-award02_01.html

株式会社ぶんか社（本社：東京都千代田区、代表取締役：今晴美）のライトノベルレーベル「BKレーベル」は、小説投稿サイト「小説家になろう」とのタイアップコンテストとして「第2回BK小説大賞」を開催いたします。本コンテストは、エンタメ小説を対象とした公募企画で、プロ・アマ問わずどなたでも応募可能です。書籍化およびコミカライズのチャンスを掴める賞となっております。

「BKレーベル」は、ライトノベルレーベル「BKブックス」やコミカライズレーベル「BKコミックス」、女性向けレーベル「BKコミックスf」などを展開し、ハイファンタジーや異世界恋愛を中心に、幅広いジャンルの作品を数多く世に送り出してまいりました。

本コンテストは、第1回において8,700作品以上のご応募という大きな反響をいただき、金・銀・銅賞の計3作品が書籍化＆コミカライズ決定、コミカライズ賞3作品も現在鋭意制作中です。今回はファンタジーや異世界恋愛はもちろん、今後手掛けていく予定の「現代／青春ラブコメ」ジャンルも注力ジャンルとして発掘していく形で、ジャンル・文字数・完結未完を問わず幅広く作品を募集いたします。

今回も受賞作品は書籍化およびコミカライズを確約しており、新たなヒット作品の創出を目指してまいります。

初めて小説を書かれる方からプロの方まで、どなたでも応募可能です。皆様のご応募を心よりお待ちしております！

■第2回BK小説大賞 概要

◇応募要件

テーマ：ジャンル不問。ハイファンタジーや異世界恋愛はもちろん、現代ラブコメなど幅広く作品を募集いたします。

応募資格：プロ・アマ問わず、どなたでも応募可能。

文字数：制限なし

※完結・未完結いずれも応募可能

作品：日本語で書かれたオリジナル作品（未出版かつ著作権が投稿者本人に帰属しているもの）

◇スケジュール

受付開始：2026年5月1日（金）11時00分から

受付終了：2026年7月31日（金）23時59分まで

一次選考発表：2026年10月上旬予定

最終結果発表：2026年12月末頃予定

◇各賞について

金賞：賞金30万円＋書籍化確約＋コミカライズ確約

銀賞：賞金20万円＋書籍化確約＋コミカライズ確約

銅賞：賞金10万円＋書籍化確約＋コミカライズ確約

コミカライズ賞：賞金5万円＋コミカライズ確約

◇応募方法

１.「小説家になろう」にて作品を投稿または公開

２.作品のキーワードに「BK小説大賞2」を設定

◇選考について

選考方法：「BK小説大賞2」のキーワードが設定された投稿作品を編集部にて審査。

一次選考通過作品を発表後、最終選考にて受賞作品を決定いたします。

選考委員：BKレーベル編集部



その他、コンテストの詳細につきましては下記をご覧ください。

▼「第2回BK小説大賞」特設ページ

https://www.bknet.jp/lp/bk-award02_01.html

ぼくらのきらめき呼び醒ます！

「BKブックス」は、2018年11月に創刊したライトノベルレーベルです。ハイファンタジーや異世界作品を中心に、スローライフや成長譚など幅広いジャンルを展開してまいりました。

これまで多数の作品を刊行し、「クラス転移に巻き込まれたコンビニ店員のおっさん、勇者には必要なかった余り物スキルを駆使して最強となるようです。」「婚約者に裏切られた錬金術師は、独立して『ざまぁ』します」など、人気シリーズも展開しています。

◇Web サイト：https://www.bknet.jp(https://www.bknet.jp/)

※ 本リリース情報は発表後予告なしに内容が変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

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