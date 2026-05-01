どこでも手軽に水分補給！プレミアムウォーターご契約者様限定！『ウォーターボトルプレゼントキャンペーン』

プレミアムウォーター株式会社

良質な水を育む日本有数の水源地から採取した天然水を、おいしさもミネラル分もそのままに保つ非加熱処理を施しご家庭に提供しているプレミアムウォーター株式会社(所在地：東京都港区、代表取締役社長：金本 彰彦)は、『ウォーターボトルプレゼントキャンペーン』を2026年5月1日（金）から開始いたします。

本キャンペーンでは、キャンペーン期間中に簡単なアンケートにお答えいただいた方の中から、リバーズの「ループ エア 500」を抽選で100名様にプレゼントいたします。

■ウォーターボトルプレゼントキャンペーンについて

マイページ内のキャンペーンバナーより簡単なアンケートにお答えいただいた方の中から、リバーズの「ループ エア 500」を抽選で100名様にプレゼントいたします。

＜応募期間＞

2026年5月1日（金）～2026年5月31日（日）

＜応募方法＞

１.マイページにログイン

２.キャンペーンバナーよりアンケートに答えて応募完了

＜対象者＞

・プレミアムウォーターご契約者様

※お客様のご契約状況によっては、マイページ内にキャンペーンバナーが表示されず、ご応募いただけない場合がございます。

※詳細はキャンペーン特設ページをご確認ください。

※当選発表はプレゼントの発送をもって代えさせていただきます。

※プレゼント発送は、2026年6月下旬頃を予定しております。

＜ウォーターボトルプレゼントキャンペーン特設サイト＞

https://premium-water.net/pw/cp/rvs100/

■プレゼント内容

リバーズ「ループ エア 500」（100名様）

カラー：IVORY、CADET BLUE、GRAY、CLEAR

※カラーはお選びいただけません。

IVORYCADET BLUEGRAYCLEAR

■「ループ エア 500」について

「ループ エア 500」は、ドリンクを軽やかに持ち運ぶ、そんな「日常」を思い描いてデザインされました。フタに収納されている大きな輪っかを持ち上げれば、ボトルをスマートに持ち運べるハンドルに。手持ち以外にもフックハンガーに掛けたり、カラビナを使ってバッグに取り付けることもできます。

また、飲み口が内ねじ構造なので、口当たりがよく、歩きながらでも飲みやすいのが特徴。キャップはフタと一体型なので、なくしたり落としたりする心配もありません。

「ループ エア 500」商品ページ： https://store.rivers.co.jp/products/loopair500

■プレミアムウォーター「生天然水」について

プレミアムウォーター「生天然水」は、独自の採水地選定基準である「天然水」「ミネラルバランス」「軟水」「pH値」「非加熱処理」「鮮度」という６つの項目を満たした天然水です。

一般的な天然水は加熱処理を施しているものが多い中、プレミアムウォーターの天然水は「非加熱処理」を施しており、水質の良さやおいしさの目安となる「溶存酸素」が減少せず、天然水本来の口当たりの良さやまろやかさを味わうことができます。

手軽に持ち運べるハンドル付きのウォーターボトルを使ってプレミアムウォーターの天然水を外出先でもお楽しみください。

■プレミアムウォーターについて

プレミアムウォーターは、ウォーターサーバーをレンタルまたは販売し、ご自宅までお水を宅配(定期配送)するサービスです。重たいお水を買いに行く手間やお湯を沸かす手間が省け、おいしい「生天然水」をいつでも使うことができます。プレミアムウォーターの「生天然水」は「非加熱処理」を施しており、水質の良さやおいしさの目安となる「溶存酸素」が減少せず、天然水本来の口当たりの良さやまろやかさを味わうことができます。「生天然水」の賞味期限は未開封の状態で製造から約6か月なので、消費しながら備蓄をおこなうローリングストックとしてもご利用いただけます。

ウォーターサーバーは家計にも環境にも優しいエコなサーバーから、力の弱い方でも簡単にボトル交換ができる下置きスタイルの高機能サーバー、デザインにこだわりインテリアとも調和する洗練されたデザインサーバー等ライフスタイルに合わせたサーバーを選ぶことができます。

詳しくは公式Webサイト（https://premium-water.net/）をご覧ください。

プレミアムウォーター公式Webサイト ：https://premium-water.net

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