次世代キッズテーマパーク「リトルプラネット」のベトナム2号店がハノイ・イオンモールハドンに2026年4月30日オープン

株式会社リトプラ

“遊びが学びに変わる”次世代型テーマパーク「リトルプラネット」を全国に展開する株式会社リトプラ（本社：東京都港区、代表取締役CEO：後藤 貴史）は、株式会社GENDA GiGO Entertainment（本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩）のベトナム現地法人「GiGO VIETNAM Co., Ltd.」（本社：ベトナム ホーチミン市 会長/代表取締役社長：今西 義征、以下「GiGOベトナム」）とのライセンス契約のもと、ベトナム2号店となるライセンスアウト店舗「リトルプラネット イオンモールハドン」を2026年4月30日（木）にオープンしました。

「リトルプラネット」は、最新のデジタル技術を駆使して子どもの探究心や創造力を刺激する、全く新しいタイプの屋内キッズテーマパークです。砂遊びやぬりえといった昔ながらの遊びにテクノロジーを融合させたアトラクションを通じて、子どもたちに未知の体験を提供します。2026年4月現在、「リトルプラネット」シリーズ全体で国内外29か所に常設パークを展開しています（コラボ型パークを含む）。

このたびオープンした「リトルプラネット イオンモール ハドン」は、2025年4月オープンの1号店「リトルプラネット ビンコムメガモール タオディエン(https://litpla.com/space/litpla_vmm/)」（ホーチミン市）に続く、GiGOベトナムとのライセンスパートナーシップによる2店舗目の出店となります（※）。当社による「リトルプラネット」のブランドライセンス供与のもと、GiGOベトナムが運営を行います。

※GiGOグループにおける「リトルプラネット」の海外出店としては「リトルプラネット 三井アウトレットパーク台湾林口(https://litpla.com/space/mop_linkou/)」（2024年10月オープン）を含む3店舗目

■国内で人気のアトラクション9種が登場

「リトルプラネット イオンモール ハドン」では、センシング技術を駆使した光と音の冒険型ボールプール「ZABOOM JOURNEY（ザブーンジャーニー）」、AR（拡張現実）技術を使った砂遊び「SAND PARTY!（サンドパーティ）」、紙に描いた乗り物の絵が3Dに変身してレースを繰り広げる「SKETCH RACING（スケッチレーシング）」など、国内で人気を集めるアトラクション9種をローカライズして提供します。

■パーク概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28192/table/276_1_778f4e7ef3bc3cd24b97f26cbb0d4dbd.jpg?v=202605011151 ]

今回パークを構える「イオンモールハドン（AEON MALL Ha Dong）」は、ハノイで近年急速に発展する住宅・商業地域であり、特に子育て世帯が多い新興住宅エリアとしても知られるハドン区に位置する、約15万平米の敷地を誇るベトナム最大規模のショッピングモールです。

このたびの「リトルプラネット イオンモールハドン」のオープンにより、今後はベトナム南部の中心地ホーチミンと、北部の中心地ハノイという2大経済都市において、GiGOベトナムとともに「リトルプラネット」のサービスを展開することとなりました。2つのパークを通じて、日本発の“未来のアソビ”をさらに多くのキッズ/ファミリーの皆様に提供するとともに、かけがえのない家族の時間を創出してまいります。

言語や文化の壁を越えて誰もが夢中になれる「アソビ」は、世界共通の言語です。私たちはイマジネーションを刺激する体験づくりを通じて、ベトナムの地でも世代や地域を超えた喜びを分かち合える未来を創造し、企業ミッションである「アソビでミライをつくる」を実現してまいります 。

■GiGO VIETNAM Co., Ltd.概要

株式会社GENDA GiGO Entertainmentがアミューズメント施設ブランド「GiGO（ギーゴ）」を出店することを目的とし設立された現地法人。

会社名：GiGO VIETNAM Co., Ltd.

ベトナム語表記：CÔNG TY TNHH GiGO VIỆT NAM

代表者：会長/代表取締役社長 今西 義征

設立日：2024年6月28日

所在地：ベトナム・ホーチミン市 Floor 3 & 4, 55 Street B4, Block 34, An Khanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Webサイト：https://www.gendagigo.jp/vietnam/

■「リトルプラネット」について

「リトルプラネット」は、砂遊びや紙相撲などのアナログな遊びにデジタルが融合した“未来のアソビ”が体験できる、ファミリーパークブランドです。主軸ブランドである「リトルプラネット」のほか、おもちゃ売り場とコラボした「TOYLO PARK（トイロパーク）powerd by リトルプラネット」、書店とコラボした「Muchu Planet（ムチュウプラネット）」など、計3種の常設パークを国内外に展開しています。全天候型パークのため、天候や気温を気にすることなく快適に遊ぶことができます。

パーク一覧はこちら：https://litpla.com/space/

公式Instagram : https://www.instagram.com/litpla/

公式X：https://x.com/litpla_info



■株式会社リトプラについて

代表者：代表取締役CEO 後藤 貴史

住所：東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場9階

設立：2016年9月

事業内容：ロケーションベースエンターテインメント事業、エクスペリエンスデザイン事業

URL：https://corp.litpla.com/