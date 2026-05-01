フロンティア、健康経営優良法人2026中小規模法人部門に4年連続で認定

フロンティア株式会社

ビジネスマッチングサービス「Ready Crew（レディクル）」を運営するフロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋政裕、以下「当社」）は、経済産業省と日本健康会議が選定する「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に、4年連続で認定されました。従業員が心身ともに健康で、情熱を持って顧客に寄り添える環境を構築することで、企業間の情報格差をなくし、オープンイノベーションの創出に貢献してまいります。

フロンティアが推進する「次世代の健康経営」

当社は、AIやシステムを活用すべきことと、そうでないことを明確化しています。これにより事務作業の徹底した効率化を図り、その分、人にしかできない「顧客と向き合い、感情を動かす時間」を最大化させる体制を整えています。この「AIと人の共存」を実現するためには、土台となる従業員の健康と自己成長が不可欠であると考え、以下の取り組みを強化しています。

Ready Crew（レディクル）とは

- AI時代を生き抜く「自己成長支援」と環境整備・資格・研修制度： 業務に役立つ資格費用を全額負担。AIツール等の最新スキル習得も支援し、 個人の市場価値向上を促進します。・生活手当・住宅手当： インフレに対応した段階的な賃金引き上げや、住宅手当を支給し、 安心して挑戦できる基盤を提供。- 「心の健康」を育むコミュニケーション文化・「ナレッジシェア」の推進：コミュニケーション手当によるランチ・懇親会の補助を行い、 チームワークを醸成。個人の経験や成功事例を自分だけのものにせず、積極的に分かち合う文化を 支援しています。・称賛の文化：多彩な表彰制度を通じて、従業員の挑戦を正当に評価します。

「レディクル」は、上場企業2,800社以上の利用実績と、年間1,100億円の案件を取り扱う国内最大級のビジネスマッチングコミュニティです。

高い傾聴力と提案力を備えたコンシェルジュが、システム開発やプロモーションなど、あらゆる発注業務の課題を丁寧にヒアリング。独自のネットワークとシステムを活用し、最適な外注先（パートナー企業）を無料でご紹介します。

レディクルご活用事例

https://readycrew.jp/results/

【会社概要】

社名 ：フロンティア株式会社

本社所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー17階

代表者 ： 代表取締役社長 高橋 政裕

事業内容 ： ビジネスマッチングエージェント「レディクル」の運営

創業 ： 2009年11月

URL ： https://frontier-gr.jp/

【公式SNS】

Facebook ：https://www.facebook.com/ReadyCrew

X ：https://x.com/readycrew1111

LinkedIn ：https://www.linkedin.com/company/78123988/admin/dashboard/

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