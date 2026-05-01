アースフレンズ東京Zが選手やZgirlsの直筆サイン入りアイテムによるオークションをスポオクにて開催

株式会社モバオク

株式会社モバオク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小一原 宏樹、以下モバオク）がエンゲート株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：城戸 幸一郎、以下エンゲート）と業務提携し提供するスポーツチーム公式オークションサービス「スポオク」にて、B.LEAGUE所属のアースフレンズ東京Zが実施する『アスフレマーケット2026 オークション会場』を2026年4月30日（木）から開始します。

オークション特設サイトはこちら :https://www.sports.mbok.jp/gtw/eftokyo-z202604アスフレマーケット2026 オークション会場 メインビジュアル

アースフレンズ東京Zのファンの皆様への感謝を込めて、毎シーズン大好評を博している「アスフレマーケット」の一部商品がオークション形式にて開催されます。

注目の出品ラインナップには、激闘の記憶が刻まれた「選手実使用＆直筆サイン入りユニフォーム」や、選手がコートサイドで着用した「セカンダリーシャツ」をご用意。

さらに、普段は決して手に入らない非売品の「選手・Zgirls直筆サイン入りロールアップバナー」など、コレクター必見の限定アイテムも多数ございます。

本オークションの売上は、今後のチーム活動資金として大切に活用いただきます。

選手の情熱をその手で感じ、チームの未来を共に創っていただける貴重な機会です。

皆様からの温かいご入札を、心よりお待ちしております。

【アスフレマーケット2026 オークション会場 概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/88331/table/302_1_485ebebbf5d96ef02896da075b8b152e.jpg?v=202605011151 ]

【モバオクについて】

2004年にサービスを開始したインターネットフリマ・オークションサービスです。モバオクでは、手数料無料、月額330円（Google Play決済/iTunes決済は月額360円)）のみで出品・落札が可能です。

「人・モノ・社会をつなげ誰もが自分だけのモノ語りを見つけられる新しいマーケットを共創する」をミッションとして掲げ、ユーザーに新しいオークション体験を提供するとともに、チャリティー×オークションの仕組みを活用した社会課題の解決やSDGs目標の実現に向けて積極的に取り組んでいます。

https://www.mbok.jp/ (https://www.mbok.jp/)

【スポオクについて】

「モバオク」が日本最大級のスポーツギフティングサービス「エンゲート」と業務提携し提供する、スポーツチーム公式オークションサービスです。

スポーツチームがオフィシャルとして実施するオークションのため、オフィシャルグッズや選手のサイン入り等のレアアイテムを手に入れることができます。

また、20年にわたるオークションサービス運営実績をもつモバオクが商品の出品、梱包発送等を代行するので安心してお使いいただけます。モバオクの有料会員はもちろん、無料会員（※）でもご利用いただけます。

https://www.sports.mbok.jp/

※モバオク有料会員の方は手数料無料で利用可能。「スポオク」のみ、無料会員の方も落札時に落札手数料(落札額の10%)を支払うことで利用可能