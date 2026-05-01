「内定辞退」をテーマにしたオフラインイベント「HRコンパス2026東京～「選ばれない」を「選ばれる」へ。多角的視点で新卒採用の常識を打ち破る～」を開催

株式会社ワンキャリア

株式会社ワンキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：宮下 尚之、以下ワンキャリア）は、ProFuture株式会社（以下ProFuture）と共同で、企業の新卒採用担当者を対象としたオフラインイベント「HRコンパス2026東京」を2026年5月20日（水）に開催します。

本イベントでは「内定辞退」をテーマに、専門家・企業人事・学生が登壇し、最新の学生動向や具体的な取り組み、現場のリアルな声をもとに議論します。

本イベントの詳細・お申し込みはこちら

https://www.hrpro.co.jp/nomember_enqueat_input.php?enq_no=917(https://www.hrpro.co.jp/nomember_enqueat_input.php?enq_no=917)

開催の背景

新卒採用市場では、内定獲得から入社までの期間が長期化し、候補者体験の設計やコミュニケーションの取り方が採用成果に大きく影響するようになっています。一方で、内定辞退の要因は複雑化しており、自社の施策だけでは解決できない課題も増えています。

本イベントでは、「心理学」「企業人事の実践」「学生の本音」などの複合的な視点を交差させながら、内定辞退の構造理解と、明日から現場で使える打ち手を提示します。

イベントの見どころ

イベント概要

- 精神科医・名越 康文氏が登壇： 心理学の視点から、学生が「納得して選ぶ」決断のメカニズムを解明します。- DeNAの先進事例を公開： AI時代における「選ばれるための採用体験設計」を同社ヒューマンリソース本部 副本部長の風早 亮氏が解説します。- 27卒学生によるパネルトーク： 就活を終えたばかりの学生が、内定承諾の「最後の決め手」を本音で語ります。- 人事交流会（懇親会）： 登壇者や参加者同士で、飲食を交えながら具体的な悩みや知見を共有できる機会です。パネルトークに参加した27卒の学生も参加します。

イベント名：HRコンパス2026 東京～「選ばれない」を「選ばれる」へ。多角的視点で新卒採用の常識を打ち破る～

開催日 ：2026年5月20日（水）15：00～18：00（開場14：30）

会場 ：株式会社ワンキャリア（東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー17階）

定員 ：80名（応募多数の場合は抽選）

参加費 ：無料

申込方法 ：こちら(https://www.hrpro.co.jp/nomember_enqueat_input.php?enq_no=917)よりお申し込みいただけます

主催 ：株式会社ワンキャリア

協力 ：ProFuture株式会社

プログラム

第1部（15:00～16:55）：セッション

15:05～15:40 セッション１.異分野の知見×採用

「『選ぶ』と『選ばない』のあいだ。～若者の決断を促す、心理的アプローチのヒント～」（仮）（精神科医 名越 康文 氏）

15:45～16:15 セッション２.企業人事×採用

「“内定承諾”までの道筋をどう設計するか～DeNAに学ぶ、AI時代における志望度を高める採用体験設計～」（株式会社ディー・エヌ・エー 風早 亮 氏）

16:25～16:55 セッション３.学生×採用

「27卒学生と語る、選ばれる企業と辞退される企業の境界線」（仮）（27卒学生）

第2部（17:05～18:00）：懇親会

登壇者や参加人事同士での情報交換会（軽食・お飲み物をご用意）

申込特典

ご参加者全員に、当社上席執行役員CSO・北野 唯我著『「うちの会社にはいい人が来ない」と思ったら読む 採用の問題解決』を進呈します。

申込方法

こちら(https://www.hrpro.co.jp/nomember_enqueat_input.php?enq_no=917)よりお申し込みいただけます



※申込締切： 2026年5月11日（月）12時

※お申し込み多数の場合は抽選となります

株式会社ワンキャリア

ワンキャリアは、「人の数だけ、キャリアをつくる。」をミッションに掲げ、個人・企業が仕事選びに関するあらゆるデータを利用できるプラットフォームとして、3つのサービスを展開しております。



・就活支援サービス「ワンキャリア」（学生版）

・新卒採用サービス「ワンキャリア」（企業版）

・転職支援サービス/中途採用サービス「ワンキャリア転職」



社名 ：株式会社ワンキャリア / ONE CAREER Inc.

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町 20-1 渋谷インフォスタワー 16階

設立 ：2015年8月18日

代表者 ：代表取締役社長 執行役員CEO 宮下 尚之

事業内容 ：キャリアデータプラットフォーム事業（採用DX支援サービス、その他）

証券コード：4377（東証グロース）

企業サイト：https://onecareer.co.jp/