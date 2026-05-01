「内定辞退」をテーマにしたオフラインイベント「HRコンパス2026東京～「選ばれない」を「選ばれる」へ。多角的視点で新卒採用の常識を打ち破る～」を開催
株式会社ワンキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：宮下 尚之、以下ワンキャリア）は、ProFuture株式会社（以下ProFuture）と共同で、企業の新卒採用担当者を対象としたオフラインイベント「HRコンパス2026東京」を2026年5月20日（水）に開催します。
本イベントでは「内定辞退」をテーマに、専門家・企業人事・学生が登壇し、最新の学生動向や具体的な取り組み、現場のリアルな声をもとに議論します。
本イベントの詳細・お申し込みはこちら
https://www.hrpro.co.jp/nomember_enqueat_input.php?enq_no=917(https://www.hrpro.co.jp/nomember_enqueat_input.php?enq_no=917)
開催の背景
新卒採用市場では、内定獲得から入社までの期間が長期化し、候補者体験の設計やコミュニケーションの取り方が採用成果に大きく影響するようになっています。一方で、内定辞退の要因は複雑化しており、自社の施策だけでは解決できない課題も増えています。
本イベントでは、「心理学」「企業人事の実践」「学生の本音」などの複合的な視点を交差させながら、内定辞退の構造理解と、明日から現場で使える打ち手を提示します。
イベントの見どころ- 精神科医・名越 康文氏が登壇： 心理学の視点から、学生が「納得して選ぶ」決断のメカニズムを解明します。
- DeNAの先進事例を公開： AI時代における「選ばれるための採用体験設計」を同社ヒューマンリソース本部 副本部長の風早 亮氏が解説します。
- 27卒学生によるパネルトーク： 就活を終えたばかりの学生が、内定承諾の「最後の決め手」を本音で語ります。
- 人事交流会（懇親会）： 登壇者や参加者同士で、飲食を交えながら具体的な悩みや知見を共有できる機会です。パネルトークに参加した27卒の学生も参加します。
イベント概要
イベント名：HRコンパス2026 東京～「選ばれない」を「選ばれる」へ。多角的視点で新卒採用の常識を打ち破る～
開催日 ：2026年5月20日（水）15：00～18：00（開場14：30）
会場 ：株式会社ワンキャリア（東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー17階）
定員 ：80名（応募多数の場合は抽選）
参加費 ：無料
申込方法 ：こちら(https://www.hrpro.co.jp/nomember_enqueat_input.php?enq_no=917)よりお申し込みいただけます
主催 ：株式会社ワンキャリア
協力 ：ProFuture株式会社
プログラム
第1部（15:00～16:55）：セッション
15:05～15:40 セッション１.異分野の知見×採用
「『選ぶ』と『選ばない』のあいだ。～若者の決断を促す、心理的アプローチのヒント～」（仮）（精神科医 名越 康文 氏）
15:45～16:15 セッション２.企業人事×採用
「“内定承諾”までの道筋をどう設計するか～DeNAに学ぶ、AI時代における志望度を高める採用体験設計～」（株式会社ディー・エヌ・エー 風早 亮 氏）
16:25～16:55 セッション３.学生×採用
「27卒学生と語る、選ばれる企業と辞退される企業の境界線」（仮）（27卒学生）
第2部（17:05～18:00）：懇親会
登壇者や参加人事同士での情報交換会（軽食・お飲み物をご用意）
申込特典
ご参加者全員に、当社上席執行役員CSO・北野 唯我著『「うちの会社にはいい人が来ない」と思ったら読む 採用の問題解決』を進呈します。
申込方法
こちら(https://www.hrpro.co.jp/nomember_enqueat_input.php?enq_no=917)よりお申し込みいただけます
※申込締切： 2026年5月11日（月）12時
※お申し込み多数の場合は抽選となります
株式会社ワンキャリア
ワンキャリアは、「人の数だけ、キャリアをつくる。」をミッションに掲げ、個人・企業が仕事選びに関するあらゆるデータを利用できるプラットフォームとして、3つのサービスを展開しております。
・就活支援サービス「ワンキャリア」（学生版）
・新卒採用サービス「ワンキャリア」（企業版）
・転職支援サービス/中途採用サービス「ワンキャリア転職」
社名 ：株式会社ワンキャリア / ONE CAREER Inc.
本社所在地：東京都渋谷区桜丘町 20-1 渋谷インフォスタワー 16階
設立 ：2015年8月18日
代表者 ：代表取締役社長 執行役員CEO 宮下 尚之
事業内容 ：キャリアデータプラットフォーム事業（採用DX支援サービス、その他）
証券コード：4377（東証グロース）
企業サイト：https://onecareer.co.jp/