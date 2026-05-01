ABCライフィズが運営する住宅展示場に「マイグル」が継続採用

株式会社ギックス

株式会社ギックス（本社：東京都港区、代表取締役CEO：網野知博、以下：当社）は、ABCライフィズ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：奥村佳史、以下：ABCライフィズ）が運営する総合住宅展示場「ABCハウジング」「住宅博」で開催する「ときめく！おうち発見スタンプラリー」に、当社が提供する“データ・AI×ゲーミフィケーション”によるプラットフォーム「マイグル」が継続採用をされたことをお知らせいたします。

■背景・キャンペーンの狙い

ABCライフィズは1972年に設立され、「住宅展示場の企画、運営」や「ハウジング・デザイン・センターの企画、運営」を手がける企業で、近畿圏に16会場、首都圏に6会場の住宅展示場を運営しています。関東・近畿エリアで展開する「ABCハウジング」「住宅博」は、多彩な住宅メーカーのモデルホームが集い、お客様が理想の住まいを体感・比較できる場所です。ご家族で楽しめるイベントや専門家による相談会・セミナーを通じ、お客さまの住まいづくりを総合的にサポートしています。

ABCライフィズでは、2025年10月の本格導入を経て、「マイグル」を活用した施策を継続的に展開しています。

ゲーミフィケーションの活用により、来場者が自然に複数棟を回遊できる導線設計を実現しました。また、従来は来場者数や基本属性といった「来場時のデータ」取得のみに留まっていましたが、来場者ごとの回遊状況（閲覧棟種・棟数・順序・滞在傾向など）といった「来場後の行動データ」取得と分析が可能となりました。

4月1日（水）より開始する「ときめく！おうち発見スタンプラリー」では、引き続きゲーミフィケーションを活用した導線設計で複数棟の回遊を促すとともに、来場者の行動データをABCライフィズの会員基盤に蓄積して顧客基盤を強化し、来場者一人ひとりに適したアプローチや住まいづくりに必要な情報提供・サポートを行います。さらに、蓄積した行動データを分析し、出展する住宅メーカー各社へ情報提供することで、総合住宅展示場としての差別化や成約率の向上を目指します。

※2026年4月1日より、エー・ビー・シー開発株式会社からABCライフィズ株式会社に社名を変更しています。

※2025年2月7日発表プレスリリース https://www.mygru.jp/customers/wY4qhhGx

※2025年10月21日発表プレスリリース https://www.mygru.jp/customers/lUo14NqE

■ABCライフィズ株式会社 ハウジング関西営業部 チーフ 生野 晴香様

当社が運営する「ABCハウジング」では、2025年10月より「マイグル」を本格導入し、来場者の会場内での回遊促進に取り組んでまいりました。ゲーミフィケーションを取り入れた施策は、お客様が自然に複数棟を見学するきっかけとなっております。最大の評価ポイントは、従来取得が困難であった「来場後の具体的な回遊データ」が可視化された点です。今後は、得られた知見を活かして、ご来場いただくお客様一人ひとりに寄り添ったより良い住まいづくりのサポートを行い、総合住宅展示場としてさらなる価値向上を目指してまいります。

■「ときめく！おうち発見スタンプラリー」概要

「ABCハウジング」「住宅博」にて、来場時のチェックインや、モデルホームの見学、住宅メーカーの住まいづくり相談イベント等に次回予約を行うことでスタンプが獲得できます。スタンプを集めてチャレンジを達成すると、素敵なプレゼントが当たる抽選券や、Amazonギフト券の引換券をプレゼントします。

開催期間：2026年4月1日（水）～

対象会場：全国のABCハウジング

関西会場 https://abc-housing.asahi.co.jp/kinki/park/

首都圏会場 https://abc-housing.asahi.co.jp/syuto/park/

■“データ・AI×ゲーミフィケーション”によるプラットフォーム「マイグル（Mygru）」https://www.mygru.jp(https://www.mygru.jp)

マイグルは、「データ・AI×ゲーミフィケーション」により顧客の行動変容を設計するプラットフォームです。

オフラインとオンラインの行動データやゼロパーティデータを統合し、来店・回遊・接触頻度といった“購買の手前”にある行動を可視化・構造化します。

さらに、チャレンジ、アンケート、インセンティブなどの“ミッション”を通じて、小さな行動変化を積み重ねることで、顧客の継続利用＝習慣化を実現します。

これらの一連のプロセスを通じて、データ取得から行動変容、再学習までを一体的に回す「Data-Informed型の顧客育成基盤」として機能します。

（特許出願済 特許6841539等）

■株式会社ギックスについて https://www.gixo.jp/(https://www.gixo.jp/)

ギックスは、戦略コンサルタントとアナリティクス専門家によって立ち上げられた “データインフォームド”推進企業です。データを最大限に活用してクライアント企業の「顧客理解」を支援し、事業成長に向け経営課題を解決しています。盲目的にデータだけに頼るのではなく、データに基づいて人間が論理的に考え、合理的に判断できるよう、テクノロジーと方法論を用いて世の中を変革していきます。

会社名 ：株式会社ギックス

代表者名 ：代表取締役CEO 網野 知博

所在地 ：東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11F

事業内容 ：アナリティクスを用いたデータインフォームド事業

データを活用した各種コンサルティング業務および、ツールの研究・開発

上記ツールを用いた各種サービスの提供