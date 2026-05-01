TVアニメ『紫雲寺家の子供たち』より、「抱き枕カバー」「BIGアクリルスタンド」が5ヶ月連続発売決定！「FaNeMa」にて受注開始！発売記念キャンペーンも開催！

システムサービス株式会社

システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、アニメ・マンガ・ゲーム作品等のキャラクター商品の企画・製作・販売をする自社ECサイト「FaNeMa」（URL：https://fanema.jp/）にて、TVアニメ『紫雲寺家の子供たち』より「抱き枕カバー」「BIGアクリルスタンド」を発売いたします。

さらに、新商品発売を記念したX(旧Twitter)フォロー＆リポストキャンペーンも実施いたします。

▼紫雲寺家の子供たち 抱き枕カバー

TVアニメ『紫雲寺家の子供たち』より抱き枕カバーが登場！

両面描き下ろしイラストを使用。

ほぼ等身大のサイズで再現！

▽紫雲寺万里

表面は私服姿で、お姉さんっぽく大人な女性の笑みを浮かべる姿を

裏面は黒の下着姿で、嬉しくも恥ずかしそうにこちらを見つめる姿をそれぞれイメージ。

▽紫雲寺清葉

表面は制服姿で、少しだけ恥ずかしそうにこちらを見つめる姿を

裏面はラベンダーの下着姿で、困ったように赤面する姿をそれぞれイメージ。

▽紫雲寺謳華

表面は制服姿で、恥ずかしそうにリボンとスカートを握っている姿を

裏面はピンクの下着姿で、ツンツンした雰囲気を見せつつも赤面している姿をそれぞれイメージ。

▽紫雲寺南

表面は制服姿で、自信満々な笑みでこちらを見つめている姿を

裏面は黄緑のスポーツインナー姿で、思わずドキッとしてしまうような照れ顔をそれぞれイメージ。

▽紫雲寺ことの

表面は制服姿で、穏やかな笑みを浮かべている姿を

裏面は黄色の下着姿で、お気に入りのぬいぐるみを抱きながら恥ずかしそうにこちらを見つめる姿をそれぞれイメージ。

生地は「ライクトロンリッチ」(2way トリコット)を使用「きめ細やかさ」と「とろみのある感触」を追求した「ふんわり」「もっちり」とした感触、抱きしめたときには「ギュッと感」が得られる国内最高級の生地となります。

＜商品詳細＞

【価格】各14,300円(税込)

【サイズ(約)】W50×H160cm

【材質・仕様等】ライクトロンリッチ（2wayトリコット）

【発売・販売元】システムサービス株式会社

▼紫雲寺家の子供たち BIGアクリルスタンド

TVアニメ『紫雲寺家の子供たち』よりBIGアクリルスタンドが登場！

両面描き下ろしイラストを使用。

▽紫雲寺万里A、紫雲寺万里B

▽紫雲寺清葉A、紫雲寺清葉B

▽紫雲寺謳華A、紫雲寺謳華B

▽紫雲寺南A、紫雲寺南B

▽紫雲寺ことのA、紫雲寺ことのB

＜商品詳細＞

【価格】各2,200円(税込）

【種類】全10種

【サイズ(約)】H150mm（種類によって異なります。）

【材質・仕様等】アクリル

【発売・販売元】システムサービス株式会社

ECサイト「FaNeMa」にて、予約受注生産による販売となります。

【予約受付期間】

紫雲寺万里：2026年5月1日(金)～2026年6月1日(月)まで

紫雲寺清葉：2026年6月5日(金)～2026年7月6日(月)まで

紫雲寺謳華：2026年7月10日(金)～2026年8月10日(月)まで

紫雲寺南：2026年8月14日(金)～2026年9月14日(月)まで

紫雲寺ことの：2026年9月18日(金)～2026年10月19日(月)まで

【お届け時期】

紫雲寺万里：2026年8月上旬頃より順次発送

紫雲寺清葉：2026年9月上旬頃より順次発送

紫雲寺謳華：2026年10月上旬頃より順次発送

紫雲寺南：2026年11月上旬頃より順次発送

紫雲寺ことの：2026年12月上旬頃より順次発送

■発売記念キャンペーン

TVアニメ『紫雲寺家の子供たち』新商品「抱き枕カバー」の予約開始を記念して、X(旧Twitter)フォロー＆リポスト(RT)キャンペーンを実施いたします。

参加された方の中から抽選で5名様に「抱き枕カバー」をプレゼントいたします。

＜開催期間＞

～2026年5月11日(月)まで

＜参加方法＞

１.「FaNeMa」公式X(旧Twitter)（@Fanema_Official）をフォロー

２.該当の投稿（https://x.com/Fanema_Official/status/2049956980635410563）をリポスト(RT)

※対象となる投稿、および詳細は１.の「FaNeMa」公式X(旧Twitter)アカウントよりご確認ください。

※選んだキャラクターにより発売時期が異なります。よくご確認の上ご参加ください。

■著作権表記

(C)宮島礼吏・白泉社／「紫雲寺家の子供たち」製作委員会

■システムサービス株式会社「FaNeMa(ファネマ)」

https://fanema.jp/

■FaNeMa公式Twitter「Fanema_Official」

https://twitter.com/Fanema_Official

※掲載画像・写真はイメージまたは試作品です。監修中につき、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※一部商品は全国のホビーショップ、オンラインショップ、イベント等にて販売を行う場合があります。

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。