京都（祇園）のスイーツカフェ“吉祥菓寮”から、可愛らしい金魚が泳ぐ涼やかなグラススイーツ「彩りわらび-金魚鉢-」が5 月1 日（金）に夏季限定で新登場。

株式会社DAY TO LIFE

シュークリーム専門店“ビアードパパ”などのスイーツブランドを展開する株式会社DAY TO LIFE（本社：大阪府大阪市、代表取締役：杉内健吉）は2026年5月1日（金）より京都祇園にお店を構える“吉祥菓寮”にて、夏季限定の新作スイーツ「彩りわらび-金魚鉢-」を販売いたします。本商品はその名称にもあるとおり、小さな金魚鉢に見立てたグラスの中に可愛らしい金魚が泳ぐ、目にも涼やかなスイーツです。シュワっと弾ける炭酸に、当店自慢の「彩りわらび」と、喉越しの良いゼリーを合わせました。わらび餅のぷるんとした食感を楽しめるとともに、グラスに浮かべた季節のシャーベットを溶かせば、さらに爽やかな味の変化をお楽しみいただけます。初夏から夏にかけての京都散策のひとやすみに、涼を感じる爽やかなひとときをご提供いたします。

吉祥菓寮ブランドサイト https://kisshokaryo.jp/

新商品 「彩りわらび -金魚鉢-」

可愛らしい金魚が泳ぐ涼やかな炭酸に、自慢の彩りわらびと喉越しの良いゼリーを合わせました。ぷるんとしたわらび餅の食感と共に、季節のシャーベットを溶かせばさらに爽やかな味の変化をお楽しみいただけます。思わず写真を撮りたくなるような透き通る清涼感と、味わいの変化が魅力の夏季限定スイーツです。

商品名称：彩りわらび -金魚鉢-

販売価格：880円（税込）

販売期間：2026年5月1日（金）～ 夏季限定予定

販売店舗：吉祥菓寮 祇園本店

看板商品 「焦がしきな粉パフェ」

“吉祥菓寮”で人気の看板商品。きな粉とバニラアイスの間に豆乳ブランマンジェとほうじ茶ゼリーを挟みました。クランチとメレンゲのサクサク食感にきな粉をたっぷりかけてお召し上がりください。

商品名称：焦がしきな粉パフェ

販売価格：1,390円（税込）

販売期間：通年販売

販売店舗：吉祥菓寮 祇園本店

■吉祥菓寮ならではの楽しみ方「追い“きな粉”」

吉祥菓寮カフェコーナーでは、卓上にきな粉ポットをご用意しております。店内で深み焙煎した香り高いきな粉を、お好きなだけ「追い“きな粉”」していただけます。モンブランクリームにきな粉の香ばしさをプラスして、お客様ご自身で味の変化をお楽しみください。

■京都観光のお土産にも。

自家焙煎きな粉や抹茶を使ったお菓子が揃う物販コーナー

吉祥菓寮祇園本店の1階は、こだわりのスイーツをお買い求めいただける物販スペースとなっております。看板商品の深み焙煎きな粉やわらびもち、お日持ちのするきな粉や抹茶をふんだんに使用した焼き菓子を取り揃えております。カフェで味わった感動をご自宅でも。京都観光のお土産や大切な方への贈り物にも最適です。

吉祥菓寮について

1934年に創業、日本で初めて節分煎り大豆を商品として販売した「桂華堂」を前身とする「吉祥菓寮」は、きな粉の持つポテンシャルを最大限に引き上げ、さらに世界へ広げていきたいと2015年に「吉祥菓寮 祇園本店」をオープン。遺伝子組み換えではない国産大豆のみを使用した深み焙煎きな粉とともにこだわりのきな粉スイーツをご提供しております。カフェの看板メニューである“焦がしきな粉パフェ”はInstagramなどのSNSで人気となり、遠方からお越しくださるファンのお客様もおられます。その見た目の美しさだけではなく、素材にもこだわった様々なスイーツを展開し、京都から世界へときな粉の新しい価値を提案し続けます。https://kisshokaryo.jp/

店舗名称：吉祥菓寮 祇園本店

所 在 地：京都市東山区古門前通東大路東入ル石橋町306

電話番号：TEL：075-708-5608

●株式会社DAY TO LIFEについて

主力ブランドであるシュークリーム専門店「ビアードパパ」をはじめとしたスイーツブランドを展開。"スイーツから、「よりよく生きる」を世界へ。"をビジョンに掲げ、私たちに関わるすべての人へ、新しい価値と感動をお届けすることに挑戦し続けるプロフェッショナル集団です。

会社名称：株式会社DAY TO LIFE（旧会社名称：株式会社麦の穂）

代表者：代表取締役 杉内健吉

従業員数：正社員225名 アルバイト2,658名 グループ正社員485名（2026年2月時点）

所在地：〒530-0047 大阪市北区西天満3-13-20 ASビル 2F

電話番号：06-6361-7000

U R L：https://daytolife.co.jp

【事業内容】

飲食店の経営/飲食店のフランチャイズチェーン店の加盟店募集及び加盟店の指導業務/菓子の製造、販売