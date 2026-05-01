環境配慮へのACTIONとして、軽くて丈夫なトライタングラスの使用を5月8日（金）より全国の店舗でスタート

タリーズコーヒージャパン株式会社

タリーズコーヒージャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：内山修二）は、繰り返し使えるトライタングラス（樹脂製グラス）の導入を開始します。

■機能性が高く、ドリンクの魅力がより伝わるオリジナル設計のグラスを導入

タリーズコーヒーでは従来、アイスドリンクをご注文のお客様にはガラス製のグラスやプラスチックカップでご提供しておりますが、よりお客様の安全性と利便性や廃棄物の削減を目指すアクションとして、トライタン製のグラスを順次、全国のタリーズコーヒー（一部店舗を除く）にて導入します。これにより、プラスチックカップの年間使用量のうち約30トン削減を目指して取り組んでまいります。

この度導入するトライタングラスは、樹脂素材を使用し日本国内の工場で製造したオリジナルの形状です。衝撃に強く軽量で、扱いやすい特長をもち、透明度が高く、ドリンク本来の色合いや質感を美しく引き立てます。また、ショート・トールサイズ兼用でスタッキング可能な設計により、店舗での効率的な運用や省スペース化にも貢献します。

機能性と環境配慮の両面を兼ね備えたグラスとして、ご利用いただくお客様への快適性と、心地よい一杯をお届けします。

＜使用イメージ＞

～全国約850店舗から広げる環境配慮へのTULLY’S ACTION～

タリーズコーヒーでは、企業の社会的責任として行っている様々な 取り組みにおいて「環境」「福祉」「地域貢献」の3つを軸とし、『TULLY’S ACTION』（タリーズアクション）と表現しています。

関連サイト：https://www.tullys.co.jp/company/action/

■新たなテイクアウトスタイルの提案として、「手提げ型カップホルダー」を全国で提供開始

2026年2月より一部店舗にて、お客様のテイクアウト時の利便性を高める新たなサービスとして、カフェチェーン業界では初導入※となるバイオマスフィルム製の手提げ型カップホルダーの提供を開始しました。この度、4月中旬より全国の店舗へ展開を拡大し、タリーズコーヒーから新しいテイクアウトスタイルとして発信しています。※JALUX調べ

テイクアウト時にハンズフリーの状態を実現するこのカップホルダーは、株式会社JALUXが、株式会社カネカと共に100％バイオマス由来のカネカ生分解性バイオポリマー「Green Planet(R)」を用いて製品化したものです。

■プラスチックに生分解性を付与する添加剤「P-Life」を添加した「P-Lifeストロー」の導入拡大

従来、バイオマスプラスチック25％配合したストローを使用してまいりましたが、機能性（生分解）を付加したストローを、タリーズコーヒー ＆TEA店舗（全国に約45店舗）にて試験導入したのち、2026年4月より順次、全国のタリーズコーヒーへ導入を拡大しています。

P-Lifeとは

従来、自然に分解されることが極めて難しい、ポリエチレン（PE）やポリプロピレン（ＰＰ）のような難分解性プラスチック素材を微生物分解性へ導く画期的な添加剤です。植物油から製造されており、安全性の高い添加剤ともされています。

タリーズコーヒーは今後も、環境への取り組みをはじめ、様々な『TULLY’S ACTION』を体現してまいります。

※一部取扱いをしていない店舗がございます。

※画像はイメージです。

＜プレスリリースPDF＞

https://prtimes.jp/a/?f=d20545-545-477545e9b2a39ed39dd83185549ab702.pdf

この件に関する一般のお客様からのお問い合わせ先

タリーズコーヒージャパン株式会社 お客様相談室

TEL：03-3268-8320

受付時間 月～金曜日 10：00-12：30 ／ 13：30-16：00 （土日祝を除く）

ホームページ：www.tullys.co.jp