ベーシック、5月19日（火）10時よりferret主催のオンラインカンファレンス「ferret Revenue Conference - つなげ、分断。売上成長を止めない組織へ」を開催

株式会社ベーシック

BtoBマーケティングのお困りごとをまるっと解決するサービス『ferret（フェレット）』を運営する株式会社ベーシック（本社：東京都千代田区、代表取締役：秋山勝）は、2026年5月19日（火）10:00より、全11社と共催で、オンラインカンファレンス「ferret Revenue Conference - つなげ、分断。売上成長を止めない組織へ」を開催いたします。



お申込みはこちら：https://ferret-one.com/seminar/260519(https://ferret-one.com/seminar/260519?organizationId=1704)

■カンファレンス概要

リードは増えた。なのに、売上は伸びない。

その原因は「数字の分断」にあり。

マーケティング部門は「リード数」を、営業部門は「商談数」を追い続ける。

一見うまく回っているようで、実は受注につながらないKPIを追っている企業が少なくありません。

リード獲得施策に予算を投下しても商談化せず、MAを導入しても放置リードだらけ。

マーケが渡したリードを営業がフォローしない...

この数字の分断、組織の分断が成長のボトルネックになっています。

2026年、BtoB企業の成長を決めるのは「分断の解消」です。

本カンファレンスは、受注から逆算してKPIを再設計し、

リード・商談・受注・LTV全体を部門横断でつなぐカンファレンスです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6585/table/667_1_817b9a2d610e60816a1eb37d39325efc.jpg?v=202605011151 ]

■カンファレンスタイムテーブル

ー 10:00～10:35 オープニング

「なぜ今、データ基盤がBtoB成長の勝ち筋になるのか」

登壇：株式会社ベーシック ferret事業部 執行役員 / 事業部長 秋 在淳

ー 10:40～11:20 Panel 01

「経営に説明できるKPI設計

マーケと営業が同じ売上ストーリーを持つための指標とは」

登壇：株式会社unname 取締役 / コンサルティング事業部 部長 中本 裕之 氏

クラウドサーカス株式会社 執行役員 兼 MA事業責任者 田中 次郎 氏

モデレーター：株式会社ベーシック ferret事業部 マーケティング部 部長 林 侑平

ー 11:25～12:05 Panel 02

「施策担当では終われない。

AI時代にマーケ責任者に求められる投資判断と事業視点」

登壇：エキサイト株式会社 執行役員 兼 SaaS事業部長 大熊 勇樹 氏

株式会社PLAN-B プロダクトマーケティングマネージャー 松本 健吾 氏

モデレーター：株式会社ベーシック ferret事業部 マーケティング部 マネージャー 見山 悠妃

ー 12:10～13:00 Pitch

「分断データを統合し、受注パイプラインを可視化する

ferret OneのSFA/MA連携戦略」

登壇：株式会社ベーシック ferret事業部 セールスグループ マネージャー 神田 智貴

ー 13:05～13:45 基調公演

「コミュニケーション戦略で決めるマーケティング

- CMOが実践する意思決定の原則 -」

登壇：株式会社ヤプリ 執行役員CMO / マーケティング本部長 近藤 嘉恒 氏

モデレーター：株式会社ベーシック ferret事業部 マーケティング部 部長 林 侑平

ー 13:50～14:30 Panel 03

「分断はルールで超えられる

マーケ×営業のSLA設計と組織運用の実践」

登壇：SALES ROBOTICS株式会社 取締役CMO 冨田 貴徳 氏

フロンティア株式会社 マーケティング部 部長 岩田 貴幸 氏





ー 14:35～15:25 基調講演

「2026年、マーケティング部門は再定義される

施策の専門家から事業の『共通言語』を創る組織へ」

登壇：株式会社ベーシック 代表取締役 秋山 勝

株式会社GiftX 代表取締役 / Co-Founder 飯高 悠太 氏

ー 15:30～16:10 Panel 04

「既存・休眠・失注を売上に変えるSFAデータ起点のセグメント戦略」

登壇：株式会社ファネルAi 代表取締役 野崎 智裕 氏

株式会社マツリカ Marketing Department Leader 高須賀 政洋 氏

モデレーター：株式会社ベーシック ferret事業部 セールスグループ マネージャー 神田 智貴

ー 16:15～16:55 Panel 05

~ Coming Soon ~

ー 17:00～17:50 基調公演

「SaaStr 2026 帰国速報 シリコンバレーで目撃した

『SaaS is dead』の実態」

登壇：株式会社ユニコーンファーム 代表取締役CEO 田所 雅之 氏

株式会社ベーシック ferret事業部 マーケティング部 部長 林 侑平

ー 17:50～18:00 さいごに





■登壇者一覧

・株式会社ベーシック

代表取締役 秋山 勝

ferret事業部 マーケティング部 部長 林 侑平

ferret事業部 セールスグループ マネージャー 神田 智貴

ferret事業部 マーケティング部 マネージャー 見山 悠妃

・株式会社unname

取締役 / コンサルティング事業部 部長 中本 裕之 氏

・クラウドサーカス株式会社

執行役員 兼 MA事業責任者 田中 次郎 氏

・エキサイト株式会社

執行役員 兼 SaaS事業部長 大熊 勇樹 氏

・株式会社PLAN-B

プロダクトマーケティングマネージャー 松本 健吾 氏

・株式会社ヤプリ

執行役員CMO / マーケティング本部長 近藤 嘉恒 氏

・SALES ROBOTICS株式会社

取締役CMO 冨田 貴徳 氏

・フロンティア株式会社

マーケティング部 部長 岩田 貴幸 氏

・株式会社GiftX

代表取締役 / Co-Founder 飯高 悠太 氏

・株式会社ファネルAi

代表取締役 野崎 智裕 氏

・株式会社マツリカ

Marketing Department Leader 高須賀 政洋 氏

・株式会社ユニコーンファーム

代表取締役CEO 田所 雅之 氏

■主催企業

ベーシックは「事業の成長を人の数で解決しない」をパーパスに掲げるAIワークフローカンパニーです。AIを活用して業務を自動化する「workrun」、業界・業種問わず対応可能なAIエージェントプラットフォーム「AIBOW」が企業の生産性向上を支援いたします。他にも、BtoBマーケティング支援ツール「ferret One」、フォーム作成管理ツール「formrun」など複数のプロダクトを展開し、AIとテクノロジーを活用して課題解決を支援いたします。

・workrun：業務プロセス全体の設計・自動化を支援するワークフローツール

・ferret One：リード獲得から商談管理までを一元管理できるBtoBマーケ×セールス業務クラウド

・formrun：フォームを起点に、問い合わせや営業対応などの業務を管理運営するフォーム作成ツール

・AIBOW：業界・業種問わず対応可能なAIエージェントプラットフォームツール





社名：株式会社ベーシック

代表者：代表取締役 秋山勝

所在地：〒102-0082 東京都千代田区一番町17-6 一番町MSビル2F

設立年月：2004年3月

事業内容：ワークフロー事業・フロントオフィスDX事業

URL：https://basicinc.jp/(https://basicinc.jp/?utm_source=prtimes-260501&utm_medium=referral)

■『ferret』について

『ferret』は、BtoB企業がマーケティング活動を行う上でのお困りごとを、まるっと解決していくBtoBマーケティングサービスです。「今のマーケティング活動をもっと効率的に運用したい」「マーケティング活動を始めたいがどのように進めたら良いかわからない」。そんなBtoBマーケティングのお困りごとを戦略設計、サイト構築、マーケティング運用の効率化、ツール提供など、あらゆるプロセスから解決していきます。



URL：https://ferret-one.com/(https://ferret-one.com/?utm_source=prtimes-260501&utm_medium=referral)



■お問い合わせ先

株式会社ベーシック ferret One運営事務局

TEL：03-6689-8915 Email ：fo_info@basicinc.jp