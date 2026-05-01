UP-Tから快適さときちんと感を両立したトラベラーシャツが新登場！

丸井織物株式会社

オリジナルプリントのUP-Tから、ビジネスにもカジュアルにも対応する「トラベラーシャツ」が新登場しました。シンプルで清潔感のあるデザインに、動きやすさを追求した機能性をプラスした万能アイテムです。

4wayストレッチ素材を採用しており、長時間の移動や着用でもストレスを感じにくく、快適な着心地をキープ。さらに吸汗速乾性に優れているため、汗ばむ季節でもさらりとした状態を保ちます。UVカット機能も備えており、屋外での活動にも安心して着用いただけます。

スポーツチームの移動着や遠征着、企業や店舗のユニフォームとしても最適。きちんとした印象を保ちながらも、軽やかな着用感でさまざまなシーンにフィットします。ホワイト・ネイビー・ブラックの定番カラー展開で、幅広いスタイルに対応可能です。

さらに、ロゴやイラストなどを自由にプリントできるため、オリジナルユニフォームやブランドアイテムとしての活用もおすすめ。用途に応じたデザインで、より印象的な一着に仕上げることができます。

出張や移動、イベントやチーム活動など幅広いシーンで活躍する一着です。

◆商品ページ◆

カラー：ホワイト／ネイビー／ブラック

素材：ポリエステル100％

サイズ：XS／S／M／L／XL

通常価格：7,260円（税込）

「UP-T（アップティー）」

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

URL ：https://up-t.jp/

取り扱いアイテム： Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格 ：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用

■丸井織物について

会社名 ： 丸井織物株式会社

所在地 ： 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15

代表者 ： 代表取締役社長 宮本 好雄

設立 ： 1956年

事業内容： 各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作