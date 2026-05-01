Adecco、東京しごと財団「令和8年度 業界別人材確保ストラテジー促進事業（人材確保力向上支援）」の運営を開始

アデコ株式会社

人財サービスのグローバルリーダーであるAdecco Groupの日本法人で、総合人事・人財サービスを展開するアデコ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：平野 健二）のワークフォースソリューションのブランドであるAdecco（以下「Adecco」）は、この度、東京しごと財団より「令和8年度 業界別人材確保ストラテジー促進事業（人材確保力向上支援）」（以下「本事業」）を受託し、運営を開始しました。Adeccoは、本事業の運営を通じて、企業の課題および課題の解決策を明確にし、その実践を支援するとともに、得られた成果や業界の魅力を発信することで、業界全体で戦略的に人財確保に取り組める基盤を整えることを支援します。

東京しごと財団「業界別人材確保ストラテジー促進事業」公式サイト

https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/gyokai_shien/strategy/strategy.html

現在、国内では、生産年齢人口の減少により、採用環境は年々厳しさを増しています。求職者数が限られるなか、企業間の競争が強まっているため、従来型の募集手法のみでは安定的な人財の確保が難しくなっています。また、特に中小企業においては、専任の人事担当を配置することができない企業も多く、採用戦略の設計や効果検証まで手が回らないことから、採用に関する取り組みが単発で終わりやすいという課題があります。さらに、若年層の志向の変化への対応や業界イメージの向上について、業界としての情報発信や取り組みの共有が十分に行われていないことも、人財確保を難しくしている一因となっています。

Adeccoは、本事業の運営を通じ、各業界における人財確保をサポートするため、個社別のコンサルティング、セミナー、業界の魅力発信、採用マッチングなどの支援メニューを、業界団体のニーズに応じて戦略的に選択できる形式で提供します。加えて、支援の成果やノウハウを業界全体に波及させる取り組みを行うことにより、個別の企業だけでなく業界全体の人財確保力の向上を支援し、東京都における持続的な経済成長を促進します。

Adeccoは、これまでに官公庁や地方自治体による受託事業を多数運営してきた実績を持っています。今後も、長年にわたり培ってきた採用支援に関するノウハウを最大限に生かし、企業の業績向上に貢献するとともに、すべての働く人々のキャリア開発を支援してまいります。

Adeccoについて

Adeccoは、世界60以上の国と地域で事業を展開する人財サービスのグローバルリーダーであるAdecco Groupの事業ブランドとして、人財派遣、アウトソーシング、人財紹介、HRソリューションをはじめとするワークフォースソリューションを提供しています。日本においては、「あなたらしさと、誇れる明日へ。」をビジョンとして掲げ、それぞれのサービスの革新を図りながら、すべての働く人々のキャリア開発を支援するとともに、企業の多岐にわたる業務の最適化と業績向上をサポートしています。

Adeccoに関するより詳しい情報は、公式サイトをご覧ください。https://www.adecco.com/ja-jp

【「令和8年度 業界別人材確保ストラテジー促進事業（人材確保力向上支援）」に関するお問い合わせ先】

業界別人材確保ストラテジー促進事業（人材確保力向上支援）」運営事務局

Tel. 03-4550-3076（平日 9:00～17:00）

Mail. ade.jp.strategy@jp.adecco.com