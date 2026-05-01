遊びを極めた芸人大集結！！FIELDSTYLE TOKYO　5月9日(土)・10日(日)東京ビッグサイト

名古屋テレビ放送株式会社

FIELDSTYLE実行委員会とメ～テレ（名古屋テレビ放送株式会社）は、2026年5月9日(土)、10日(日)の2日間、東京ビッグサイトにて「FIELDSTYLE TOKYO 2026」を開催します。

「FIELDSTYLE」は、”アウトドア”と”ライフスタイル”に関する様々なジャンルの製品やサービスを体験・体感できる、暮らしと遊びの総合展示イベント。キャンプやアウトドアグッズはもちろん、キャンピングカーやSUVなどのモビリティ、植物、雑貨、ペット用品など暮らしを彩るブースが500以上集結します。

さらに、アウトドアバラエティ番組「おぎやはぎのハピキャン」（メ～テレ制作）のMC・おぎやはぎの2人がFIELDSTYLEのステージに登壇！ほかにも、ハピキャンにゆかりのあるゲストたちが勢揃い。彼らと一緒に写真撮影や交流ができるイベントも開催。スケジュールをしっかりチェックして、FIELDSTYLEを存分に満喫しましょう！

おぎやはぎ村田秀亮鈴木拓

おぎやはぎほか人気芸人によるステージ！

アウトドア好き必見のスペシャルステージがついに実現！アウトドアバラエティ番組「ハピキャン」でおなじみのおぎやはぎ（小木博明・矢作兼）が、初めてFIELDSTYLEのステージに登場。車やゴルフなど多趣味な2人が、大人の趣味の世界をゆるくディープに語ります！

さらに、村田秀亮（とろサーモン）、鈴木拓（ドランクドラゴン）などの豪華ゲストも参戦。ステージをさらに盛り上げます！また、キャンプ界で絶大な人気を誇るインフルエンサー・トンりお夫婦やタケトと一緒に写真が撮れるフォトスポットも登場。思い出に残る一枚をぜひ手に入れてください。

＜フォトスポット撮影＞ ※ステージ終了後

▽トンりお夫婦 9日・10日 11:30～

▽タケト 10日 11:30～／13:30～

「ハピキャン」初のアパレルラインが誕生！FIELDSTYLEにて先行販売スタート

FIELDSTYLE出展に合わせ、「ハピキャンストア」がアパレルラインを解禁！おぎやはぎがカヌーを楽しむロケのワンシーンをプリントしたTシャツや、ハピキャンロゴが映えるナイロンショートパンツ、ロゴ入りソックスなど、アウトドアでも街でも使えるラインナップ。定番の「NEW ERA×ハピキャン」コラボキャップとのコーディネートにもピッタリです。特設ステージ横のハピキャンステーションで購入できます。

また9日(土)は江崎ばもんが1日店長として登場し、ハピキャンストアを盛り上げます。ハピキャングッズなどが当たる、ハズレなしの「ハピキャンくじ」も開催。YURIE、さーやん、洞窟探検家・吉田勝次が店頭に立つイベントも予定されています。買って楽しい、当たって嬉しい、ハピキャンステーションにぜひ遊びに来てください。

＜ハピキャンストア1日店長＞

●江崎ばもん

9日 11:30～/13:30～/15:15～

＜ハピキャンくじ＞ ※ステージ終了後

●YURIE・さーやん

9日・10日 11:30～

●吉田勝次

9日 15:15～

10日 15:00～

＜イベント開催概要＞

■名 称：FIELDSTYLE TOKYO 2026

■会 期：2026年5月9日(土)～10日(日) 9:00～17:00

■場 所：東京ビッグサイト 西１～4ホール、南3ホール（東京都江東区有明3-11-1）

■主 催：FIELDSTYLE実行委員会、メ～テレ

■後 援：テレビ朝日、TOKYO MX、tvk、テレビ埼玉、チバテレ、J-WAVE

■公式HP：https://field-style.jp/(https://field-style.jp/)

■料 金：（前売）1日券 1,800円、2日通し券 2,800円（当日）1日券 2,300円

※小学生以下無料、ペット同伴可。 ローソンチケット／チケットぴあ／セブンチケット／イープラス／KKday で販売中

『おぎやはぎのハピキャン』メ～テレで毎週木曜 深夜０時20分～放送中！

■最新話情報

クズ芸人・岡野陽一が“イケおじ″に大変身!?

「FIELDSTYLE TOKYO 2026」にも参加する人気YouTuber伊豆のぬし釣りからカッコイイ大人のキャンプを学ぶ！

４月９日（木）から６週にわたり放送中です。

■ハピキャン公式YouTubeチャンネルでは過去の放送回をアーカイブ配信中！

●無料見逃し配信は⇒ https://happycamper.jp/tv_program/(https://happycamper.jp/tv_program/)

●過去のアーカイブ⇒ https://www.youtube.com/@happycamperjp(https://www.youtube.com/@happycamperjp)

＜アウトドアメディア ハピキャン＞

■公式サイト：https://happycamper.jp/(https://happycamper.jp/)