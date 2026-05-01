ダイビング体験の満足ポイント1位は「海の美しさ」！満足した点と次のショップ選びで重視することとは？

株式会社NEXER

■ダイビング経験者の満足度と再挑戦意向を調査

旅行やレジャーの定番として根強い人気を持つダイビング。

透き通った海に潜り、色とりどりの魚やサンゴ礁を間近で眺める体験は、日常では味わえない特別な感動を与えてくれます。

では、実際にダイビングを体験した人たちは、何に最も心を動かされたのでしょうか。

ということで今回は株式会社ジャミングと共同で、ダイビング（体験ダイビング含む）をしたことがある方50名を対象に「ダイビング経験者の満足度と再挑戦意向」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社ジャミングによる調査」である旨の記載

・株式会社ジャミング（https://www.jamming-dive.net/）へのリンク設置

「ダイビング経験者の満足度と再挑戦意向に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年3月24日 ～ 3月31日

調査対象者：ダイビング（体験ダイビング含む）をしたことがある全国の男女

有効回答：50サンプル

質問内容：

質問1：ダイビングを体験した場所はどこですか？（複数回答可）

質問2：ダイビング体験時に最も満足した点は何ですか？

質問3：ダイビング体験時に最も満足したことを、具体的に教えてください。

質問4：ダイビングを「またやりたい」と思いましたか？

質問5：その理由を教えてください。

質問6：次にダイビングをするなら、ショップ選びで最も重視するポイントは何ですか？

質問7：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■44.0％が、ダイビングを体験した場所は「沖縄」と回答

まず、ダイビングを体験した場所はどこか聞いてみました。

最も多かったのは「沖縄」で44.0％でした。

次いで「海外リゾート」が38.0％、「その他の国内エリア」が32.0％と続きました。

沖縄と海外リゾートで全体の8割以上を占めており、透明度の高い海を求めて遠方まで足を運ぶ方が多いことがわかります。

■50.0％が、ダイビング体験時に最も満足した点は「海の美しさ」と回答

続いて、ダイビング体験時に最も満足した点は何か聞いてみました。

半数の50.0％が「海の美しさ」と回答し、圧倒的な1位となりました。

2位は「魚や生き物との出会い」で26.0％、3位は「少人数で安心できたこと」で12.0％です。

やはり、ダイビングの最大の魅力は「海そのものの美しさ」にあるようです。

普段の生活では見ることのできない水中世界の景色が、多くの方の心に印象を残していることがわかります。

さらに、ダイビング体験時に最も満足したことを具体的に聞いてみました。

ダイビング体験時に最も満足したことを、具体的に教えてください。

・海が透き通っていて魚が躍動していて感動しました。（30代・男性）

・海底を歩けたこと。（40代・男性）

・普段見られない海の中を見られて良かった。（40代・女性）

・珊瑚礁の海が綺麗でカメも見えて素晴らしかった。（50代・女性）

・初めての体験で、海の広さと美しさと怖さが知れたこと。（50代・女性）

「海が透き通っていて魚が躍動していて感動しました」という意見があるように、透き通った海を自分の目で見る感動に心を打たれた方が多く見られました。

また「珊瑚礁の海が綺麗でカメも見えて素晴らしかった」というコメントからは、テレビや写真では味わえない生き物との距離の近さに感動していることがうかがえます。

■80.0％が、ダイビングを「またやりたい」と回答

続いて、ダイビングを「またやりたい」と思ったか聞いてみました。

「とても思った」が40.0％、「やや思った」が40.0％で、あわせて80.0％の方がダイビングに再挑戦したいと回答しました。体験者の大多数がもう一度潜りたいと感じているという結果は、ダイビングという体験の満足度の高さを物語っています。

さらに、その理由を具体的に聞いてみました。

「またやりたい」と思った理由

・感動体験だったので。（30代・男性）

・本格的にやってみたい気持ちになった。（40代・男性）

・非日常的。（40代・女性）

・何度潜っても楽しかった。（50代・男性）

「感動体験だったので」「非日常的」という意見があるように、ダイビングならではの非日常感や感動が再挑戦の大きな理由になっているようです。

また「本格的にやってみたい気持ちになった」というコメントからは、一度の体験が新たな趣味へのきっかけになる可能性を感じさせます。

■40.0％が、ショップ選びで最も重視するのは「安全対策・安心感」と回答

最後に、ダイビングを「またやりたい」と回答した方に、次にダイビングをするならショップ選びで最も重視するポイントは何か聞いてみました。

最も多かったのは「安全対策・安心感」で40.0％と、ダントツの1位でした。

次いで「価格」が20.0％、「スタッフの人柄」が12.5％と続きます。

安全対策・安心感に続き、価格が2位にランクインしていますが、やはり水中という特殊な環境で体験するアクティビティだけに、安全対策を最も重視する方が圧倒的に多いことがわかります。

さらに、その理由を具体的に聞いてみました。

「安全対策・安心感」と回答した方

・あまり泳げないので事故だけは起こしたくない。（40代・男性）

・事故は怖いが、やってみたい。（40代・男性）

・安心感や信頼感が無いと楽しめない。常に怖い感じがするから。（50代・女性）

「価格」と回答した方

・予算に限りがあるため。（30代・男性）

・お金は大事だから。（50代・男性）

・どこも高いので。（50代・男性）

「スタッフの人柄」と回答した方

・楽しそう。（30代・男性）

・綺麗だったから、親切だったから。（50代・女性）

・親しみやすさ。（60代・女性）

「あまり泳げないので事故だけは起こしたくない」「事故は怖いが、やってみたい」という意見があるように、水中では予想外の事態が起こりうるからこそ、万全の安全体制を求める声が多く見られました。

価格を重視する方からは「どこも高いので」といった声が挙がり、コスト面のハードルも大きいことがわかります。スタッフの人柄を重視する方は「親しみやすさ」や「親切だった」という体験を理由に挙げており、スタッフとの相性が安心感にもつながっていることがうかがえます。

■まとめ

今回の調査では、ダイビング経験者の半数が「海の美しさ」にもっとも満足しており、80.0％が「またやりたい」と答えるなど、体験そのものへの満足度が高いことがわかりました。

また、次にショップを選ぶ際にもっとも重視されていたのは「安全対策・安心感」で、40.0％と最多でした。水中という特別な環境だからこそ、不安を感じる方が多いこともうかがえます。

ダイビングを心から楽しむには、安全面で信頼できるショップを選ぶことが大切です。

信頼できるインストラクターのもとであれば、初めての方も経験者も、安心して海の魅力を味わえるでしょう。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社ジャミングによる調査」である旨の記載

・株式会社ジャミング（https://www.jamming-dive.net/）へのリンク設置

【株式会社ジャミングについて】

店舗名：ダイビングサービスジャミング

営業所所在地：沖縄県国頭郡本部町渡久地162-2

電話番号：0980-43-7227

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作