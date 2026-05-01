平良達郎、日本人初のUFC世界王座へ！U-NEXTが『UFC 328：チマエフ vs. ストリックランド』の応援ライブビューイングを5月10日に東京と沖縄で開催！東京会場には福田充徳も登場

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年5月10日(日)に『UFC 328：チマエフ vs. ストリックランド』をライブ配信いたします。さらに、『UFC 328 ：平良達郎タイトルマッチ 応援ライブビューイング』を実施いたします。イベントの配信は月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。

数々の激闘を制し、満を持して『UFC 328』でのタイトル挑戦権を得た平良達郎選手。世界最高峰の総合格闘技団体「UFC」において、日本人初となる悲願の王座獲得へ挑みます。対する王者ジョシュア・ヴァン選手は破壊力ある打撃を武器に、勢いに乗って頂点に上り詰めた若きチャンピオン。ヴァン選手にとって初防衛戦となる今回の一戦はUFCの歴史で初めてとなるアジア人男性アスリート同士によるタイトルマッチであり、さらに、2000年代生まれ同士の王座戦としてもUFC史上初となります。日本格闘技界の悲願であるUFCのチャンピオンベルト獲得に平良達郎選手が挑戦します。日本格闘技界が長年追い求めてきた世界の頂点へ、その扉が、いま開こうとしています。

本イベントをライブ配信でお届けするU-NEXTは、平良選手をファンの皆様と応援するべく東京都水道橋駅付近と沖縄県県庁駅前付近の２箇所でのライブビューイングの開催を決定しました。大スクリーンとサウンドで、臨場感溢れる熱戦の模様をお楽しみいただけます。平良選手を応援する大勢の仲間たちと共にご観覧いただけるライブビューイングイベントに、ぜひ、ご参加ください。

また、U-NEXTではライブビューイングイベントの会場の様子を「スペシャル解説版」としてライブ配信いたします。ライブビューイングイベントにスペシャル解説ゲストとして出演いただく福田充徳氏（チュートリアル）、宇野薫氏、現役UFCのファイターの中村京一郎選手、実況を担う市川勝也アナウンサーら、豪華メンバーの、ここでしか実現しない掛け合わせと、選手目線の深い解説を味わえる唯一無二のスペシャル解説をご自宅等でご堪能ください。

『UFC 328：チマエフ vs. ストリックランド』の熱狂を、U-NEXTの配信でも、ライブビューイングでもぜひお楽しみください。

『UFC 328：チマエフ vs. ストリックランド』

【配信日時】2026年5月10日（日）5:30（日本時間）～ライブ終了まで

【配信形態】見放題配信

【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013622

【見逃し配信】配信準備完了次第～6月8日（月） 23:59まで

『UFC 328 / 平良達郎タイトルマッチ 応援ライブビューイング』

【東京会場】

場所：東京都水道橋駅付近

価格：5000円（税込）

※会場内で飲み放題込み（アルコール含む）

※飲食持ち込み不可

※会場内に軽食の販売あり

※応援グッズ込み

【沖縄会場】

場所：沖縄県県庁前駅付近

沖縄会場 2000円（税込）

※会場内での飲み物配布

※飲食持ち込み可

※応援グッズ込み

【応募方法】U-NEXT格闘技公式Xのフォロー＆該当ポストのリポスト

詳細はこちら(https://x.com/UNEXT_fight)から

応募規約はこちら(https://docs.unext.jp/pdf/ufc_0412.pdf)から

【募集期間】2026年5月1日（火）～2026年5月4日（水）18:00

※当選者の方にのみ5月5日（木）にDMにて詳細をご連絡いたします。

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年3月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。