【本日配信】　ＤＪ　ＮＯＴＯＹＡが選曲・監修した和モノ・コンピ最新作『ＴＯＫＹＯ　ＰＵＬＳＥ』全世界リリース　シティポップの概念を拡張する、“東京の鼓動”を感じる珠玉の９曲をセレクト

日本コロムビア株式会社

『TOKYO GLOW』のリリースから5年。世界に日本のシティポップを発信する重要人物の一人であるDJ NOTOYAが、フランスのレーベルWewantsoundsとタッグを組んだコンピレーション・シリーズの最新作『DJ NOTOYA Presents TOKYO PULSE』が、本日5月1日より配信開始となりました。

今回、日本コロムビアの膨大なアーカイブから厳選されたのは、シティポップの概念を拡張する珠玉の楽曲たち。1974年から1988年の昭和後期に記録された、歌謡曲、アイドル・ポップ、フォーク、ニューウェイヴ、フュージョンなど、ジャンルの壁を越えて純粋に「心地よいグルーヴ」を追求した、まさに“東京の鼓動（PULSE）”を感じさせるセレクトとなっています。

本作は日本コロムビアから全世界へデジタル配信されると同時に、フランスのWewantsoundsよりLPおよびCDもリリースされ、世界中の音楽ディガーへと届けられます。

配信リンク：https://tokyopulse.lnk.to/djnotoya



■ 商品概要

タイトル: DJ NOTOYA Presents TOKYO PULSE

配信開始日: 2026年5月1日

品番: COKM-46308（ハイレゾ：COKM-46309）

発売元: 日本コロムビア株式会社

LP/CD（フランス Wewantsoundsよりリリース）

https://wewantsounds.bandcamp.com/album/tokyo-pulse-

japanese-funk-modern-soul-and-city-pop-from-the-tokyo-

scene1974-88

■ 収録曲

1. 夜へ急ぐ人（アルバム・ヴァージョン）／ちあきなおみ

2. 乱反射／村田有美

3. バグダッドの辺りにて／L-E-V-E-L

4. 森と湖のはてに／GAM（荒川バンド）

5. 見つめているのに／島田奈美

6. メモリー／ブレッド＆バター

7. 残像／小山実

8. アイランド・クックー／上田力とパワーステーション

9. あなたは何処にいるんですか／日暮し

■ 選曲・監修：DJ NOTOYA プロフィール

和モノ専門のオンライン・レコード・ショップ“Tokyo Condition”店主。これまでに希少な邦楽作品の再発や、コンピレーションの監修を数多く手がける。日本コロムビアの80年代のディープな音源をセレクトしたコンピレーション『TOKYO GLOW』をはじめ、フランスのレーベルWewantsoundsからコンピレーションを次々とリリース。世界中のディガーから厚い信頼を寄せられている。和モノ～シティポップのムーブメントを牽引する第一人者として、世界中のDJ/リスナー達から一目を置かれる存在である。