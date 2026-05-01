【GMO顧客満足度ランキング】プライベートブランド（スーパー部門）の総合1位は成城石井

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMOリサーチ&AI株式会社（代表取締役社長：荻田 剛大）は、同社が運営する「GMO顧客満足度ランキング」における「プライベートブランド（スーパー部門）」（※1）カテゴリのランキング結果を2026年5月1日（金）に公開しました。利用者が本当に満足しているサービスを明らかにするプライベートブランド（スーパー部門）の総合ランキングで、成城石井が1位に輝きました。

成城石井は、項目別ランキングの「品質の良さ」と「商品の豊富さ」で2冠を達成しました。利用者が最も重視する「価格の納得感」では上位には届かなかったものの、他のプライベートブランド（PB）を上回る「品質の良さ」と「商品の豊富さ」への支持が、総合ランキング1位につながりました。

「GMO顧客満足度ランキング」では、特定のサービスや商品を実際に利用した経験のある方のみを対象に、厳格な手法に基づいて調査を実施しています。企業のブランド価値を可視化する信頼性の高いランキングとして公表しており、情報過多の時代において、信頼できる客観的な評価指標の提供を目的としています。

（※1）以下すべての条件を満たすブランド

（1）自社企画・自社製造のブランド商品を取り扱う小売業者（スーパーマーケット）

（2）複数の都道府県に店舗を展開している

（3）販売チャネルは基本的に自社・自社グループ内の店舗やサイトに限る

※ただし、自社のブランド商品のみを販売している小売業者は対象外とする

【調査概要】

・調査主体：GMOリサーチ&AI株式会社

・調査方法：オンライン調査

・調査回答者数：10,076名

・ランクイン回答数：ランクイン企業の最低回答者数は100名以上

・調査期間：2025年11月14日～2025年12月9日

・調査対象：

‐性別：指定なし

‐年齢：18～84歳

‐地域：全国

‐条件： 過去1年以内に小売店のPB商品（プライベートブランド）を5回以上購入し利用した人。

・調査企業・サービス数：30（※2）

・定義：以下すべての条件を満たすブランド

（1）自社企画・自社製造のブランド商品を取り扱う小売業者（スーパーマーケット）

（2）複数の都道府県に店舗を展開している

（3）販売チャネルは基本的に自社・自社グループ内の店舗やサイトに限る。

※ただし、自社のブランド商品のみを販売している小売業者は対象外とする

（※2）調査対象企業は、当社が独自に実施したデスクリサーチをもとに、利用者数が多いと考えられる企業・サービスを中心に選定しています。加えて、調査回答者による自由記述で挙げられた企業・サービスについても、一部を対象に含めています。

【ランキング結果】2026年「プライベートブランド（スーパー部門）」カテゴリ

https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/pb-super_2026/



■総合ランキング（上位3位）

「プライベートブランド（スーパー部門）」カテゴリの総合ランキングでは、成城石井が2位に0.70ポイント差をつけて、1位に輝きました。成城石井は、項目別ランキングの「品質の良さ」において81.97点で1位を獲得したほか、「商品の豊富さ」でも77.49点で1位と、品質・品揃えの両面で圧倒的な支持を集めました。利用者からは、他のスーパーPBにはない独自の品質へのこだわりや、デパ地下のような豊富なラインナップが高く評価されています。価格の納得感という点ではコスト重視のPBに後れをとるものの、「おいしさ」と「品揃えの豊かさ」という価値で利用者に選ばれ続けていることが総合1位につながりました。

・「おいしい食べ物が多く揃って、こだわりが感じられる品質の良さのある商品があること」（50代 女性）

・「旬な物からヘルシーな物まである事。 トレンド感からほっとする商品までラインナップがツボな所。」（40代 女性）

・「おいしい食材、お弁当などがデパ地下ばりに豊富。味もおいしくて大好きです。」（40代 女性）

・「主にサラダとスイーツを購入します。 割高ではありますが、品質が良く味もハズレがないので安心できます。」（40代 女性）

・「価格は他のPB商品と比べて高いが美味しさや量に関しては他のPB商品より一番良いと思います」（50代 男性）

※ 読みやすさのため、一部コメントに編集を加えています。

2位のオーケーオリジナルは、「価格の納得感」で1位（75.64点）、「入手のしやすさ」で2位を獲得しました。価格競争力の高さとアクセスの良さが支持される理由として多く挙がっており、コストパフォーマンスを重視する利用者から厚い支持を得ています。

3位のくらしにベルク Kurabelcについては、「表記の分かりやすさ」と「入手のしやすさ」の2項目で1位を獲得し、「商品の豊富さ」でも2位と高い評価を集めました。PBとしてのわかりやすさと店舗へのアクセスのしやすさが高く評価されており、日常使いの利便性が総合3位の要因となっています。

※本ランキングは各利用者の重視項目や総合的な満足度を統計的に重み付けし、その総合力を相対評価（偏差値化）しています。

■項目別ランキング（上位3位）

項目別ランキングでは、成城石井が「品質の良さ」「商品の豊富さ」の2項目で1位を獲得し、くらしにベルク Kurabelcも「表記の分かりやすさ」「入手のしやすさ」の2項目で1位を獲得。残る「価格の納得感」はオーケーオリジナルが1位となりました。

ランキング結果の詳細、他カテゴリのランキングについてはGMO顧客満足度ランキングサイト(https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/)（URL：https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/）にてご覧いただけます。

【利用実態データ】「プライベートブランド（スーパー部門）」選びで重要視するポイント

グラフは、利用者がスーパーのPB商品を選ぶ際に各項目をどの程度重視するかを年代別に示したものです。全体では「価格の納得感」（8.31点）が最も重視されており、次いで「品質の良さ」（7.62点）、「入手のしやすさ」（7.06点）の順となっています。「商品の豊富さ」（6.62点）、「表記の分かりやすさ」（6.32点）は相対的にスコアが低く、まず価格と品質という基本価値が選択の軸になっていることがわかります。

年代別に見ると、「品質の良さ」については60代以上（7.77点）が20～30代（7.50点）・40～50代（7.54点）を上回っており、年齢が高いほど品質を重視する傾向が見られます。一方、「商品の豊富さ」については20～30代（6.89点）が40～50代（6.59点）・60代以上（6.59点）よりも高く、若い世代ほど品揃えの豊かさを重視することがわかります。「価格の納得感」は全年代でほぼ同水準（8.23～8.34点）であり、価格への敏感さは年代を問わず共通していることが示唆されます。

【「GMO顧客満足度ランキング」について】

「GMO顧客満足度ランキング」は、GMOリサーチ&AIが、各業界・サービスの調査を実施し、その結果をもとにランキングを作成・公開するプラットフォームです。GMOリサーチ&AIが保有する国内最大級3,500万人以上（※3）のアンケートパネル（※4）を活用し、厳格な調査手法に基づいて作成された、公平かつ正確で信頼性の高いランキングを公表しています。

同ランキング評価に基づく「GMO顧客満足度ランキング」称号を通じて、企業のブランド価値の向上と、消費者のサービス・商品選択を支援する信頼性の高い情報を提供します。

GMO顧客満足度ランキングが設定する商標ロゴのご利用については、問い合わせフォーム(https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/inquiry/)（URL：https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/inquiry/）よりお問い合わせください。

また、GMO顧客満足度ランキングのXアカウント(https://x.com/rank_cs_gmora)（URL：https://x.com/rank_cs_gmora）では、プレスリリースで扱っていないカテゴリのランキング情報についても発信しています。ぜひご覧ください。

（※3）2026年1月時点

（※4）パネルとは、アンケート協力の承諾を得ている生活者の集合体

【GMOリサーチ&AI株式会社について】

GMOリサーチ&AIは「想いを、世界に」をフィロソフィーに掲げ、企業と生活者の関係の再構築を実現する、新しいマーケティング・ソリューション・プラットフォームを普及させる事業を展開しています。

世界130以上（※5）の国と地域で消費者にインターネットリサーチが可能なパネルネットワークとAI技術を活用して、日本のみならず世界各国の企業から調査依頼を受けています。

（※5）2026年1月時点 提携パネルを含む

※記載されている会社名、製品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。

【サービスに関するお問い合わせ先】

●GMOリサーチ&AI株式会社

国内営業部 平田・白取

TEL：03-5459-5565

E-mail：gmo-cs@gmo-research.ai

【GMOリサーチ&AI株式会社】（URL：https://gmo-research.ai/(https://gmo-research.ai/)）

会社名 GMOリサーチ&AI株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 荻田 剛大

事業内容 インターネットリサーチ事業

資本金 1,000万円

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社（東証プライム市場 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

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