JAFスマートフォンアプリとマイページを5月20日にリニューアル　ロードサービス要請や優待利用がよりスムーズに

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟 会長 坂口正芳）は、会員の皆さまがよりスムーズに各種サービスをご利用できる環境を整えるため、2026年5月20日（水）に「JAFスマートフォンアプリ」（以下「JAFアプリ」）および「JAFマイページ」をリニューアルします。

■リニューアルの概要

（1）目的

会員の皆さまとの主な接点となる「JAFアプリ」および会員専用サイト「JAFマイページ」について、利便性および視認性の向上を目的として、リニューアルを実施します。

本リニューアルでは「JAFアプリ」および会員専用サイト「JAFマイページ」のデザインや機能を見直し、緊急時のロードサービス要請や、日常の優待利用、各種お手続きをよりスムーズにおこなうことができる環境を提供します。

（2）実施日時

2026年5月20日（水）11：00（予定）

※実施日時および時間は、諸事情により変更となる場合があります。

■JAFアプリとは

JAFアプリは、2026年3月末時点で累計770万ダウンロードを突破し、多くのユーザーにご利用いただいています。

従来のJAFアプリの機能は踏襲しつつ、よりユーザーが使いやすいアプリとなるよう、デザインを刷新します。

【JAFアプリの主な3つの機能】

１.デジタル会員証機能

JAF会員証を持ち歩かずに、ご自身のスマートフォンでいつでも会員証の表示が可能です。

２.ロードサービス救援要請機能

万が一のトラブル時、アプリからロードサービスを要請することができます。

事前の車両情報登録で、よりスムーズな救援要請が可能です。

３.会員優待・クーポン機能

会員優待施設約44,000カ所の検索だけでなく、アプリクーポンの配信もあり、日々の生活・レジャーでも活躍します。

※新JAFアプリイメージ■JAFマイページとは

JAFマイページは会員情報変更やご継続、家族会員の入会など、各種お手続きがウェブ上で簡単にできるサービスです。

より分かりやすく、スムーズなお手続きができるよう、デザインを刷新します。

■サービスメンテナンスについて

※新JAFマイページイメージ

リニューアルに伴い、5月18日（月）～5月20日（水）の間、システムメンテナンスを実施します。

詳細は案内ページをご確認ください :https://jaf.link/4269NKn

JAFは今後も会員の皆さまにとってより身近で安心・便利なサービスの提供に努めてまいります。