JAFスマートフォンアプリとマイページを5月20日にリニューアル ロードサービス要請や優待利用がよりスムーズに
JAF（一般社団法人日本自動車連盟 会長 坂口正芳）は、会員の皆さまがよりスムーズに各種サービスをご利用できる環境を整えるため、2026年5月20日（水）に「JAFスマートフォンアプリ」（以下「JAFアプリ」）および「JAFマイページ」をリニューアルします。
■リニューアルの概要
（1）目的
会員の皆さまとの主な接点となる「JAFアプリ」および会員専用サイト「JAFマイページ」について、利便性および視認性の向上を目的として、リニューアルを実施します。
本リニューアルでは「JAFアプリ」および会員専用サイト「JAFマイページ」のデザインや機能を見直し、緊急時のロードサービス要請や、日常の優待利用、各種お手続きをよりスムーズにおこなうことができる環境を提供します。
（2）実施日時
2026年5月20日（水）11：00（予定）
※実施日時および時間は、諸事情により変更となる場合があります。
■JAFアプリとは
JAFアプリは、2026年3月末時点で累計770万ダウンロードを突破し、多くのユーザーにご利用いただいています。
従来のJAFアプリの機能は踏襲しつつ、よりユーザーが使いやすいアプリとなるよう、デザインを刷新します。
【JAFアプリの主な3つの機能】
１.デジタル会員証機能
JAF会員証を持ち歩かずに、ご自身のスマートフォンでいつでも会員証の表示が可能です。
２.ロードサービス救援要請機能
万が一のトラブル時、アプリからロードサービスを要請することができます。
事前の車両情報登録で、よりスムーズな救援要請が可能です。
３.会員優待・クーポン機能
会員優待施設約44,000カ所の検索だけでなく、アプリクーポンの配信もあり、日々の生活・レジャーでも活躍します。
※新JAFアプリイメージ
■JAFマイページとは
JAFマイページは会員情報変更やご継続、家族会員の入会など、各種お手続きがウェブ上で簡単にできるサービスです。
より分かりやすく、スムーズなお手続きができるよう、デザインを刷新します。
※新JAFマイページイメージ
■サービスメンテナンスについて
リニューアルに伴い、5月18日（月）～5月20日（水）の間、システムメンテナンスを実施します。
詳細は案内ページをご確認ください :
https://jaf.link/4269NKn
JAFは今後も会員の皆さまにとってより身近で安心・便利なサービスの提供に努めてまいります。