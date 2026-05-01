大好評のLaravel入門書がバージョン13対応にアップデート！ 『プロフェッショナルWebプログラミング　Laravel　改訂版』発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデザイン分野のメディア事業を手がける株式会社エムディエヌコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川亨、略称：MdN）は、プロを目指す方のためのLaravel入門書で、最新バージョンLaravel 13に対応した『プロフェッショナルWebプログラミング Laravel 改訂版』を発売しました。

『プロフェッショナルWebプログラミング Laravel 改訂版』

https://books.mdn.co.jp/books/3225303040/

PHPでWebアプリケーションを構築する際、第一候補として挙がるフレームワークはLaravelでしょう。本書は、最新バージョンであるLaravel 13に対応した、プロを目指す方のためのLaravel入門書です。

本書では、ローカルのパソコン上にDockerとLaravel Sailの開発環境を構築します。そのうえで、Laravelを利用してつぶやき投稿アプリを構築し、さまざまな機能を実装しながら、現場で必須となるテスト・Web上へのデプロイまでの工程を体験できます。

作成するつぶやき投稿アプリは、CRUDと呼ばれる一般的なWebアプリケーションのベースとなる機能に加え、ログイン機能、画像投稿機能、メール送信機能など、広く使われる機能を加えた実践的なものです。ViteやTailwind CSSを利用したフロントエンドの構築も学べます。

また、本書に掲載されているコードはテキスト、およびPHPファイル等でダウンロードできます。エラーが発生した際には正しいコードと比較したり、部分的にコピー&ペーストして正しい状態に修正したりできるので、学習もつまずきません。「PHPはひととおりわかったから、これからLaravelを始めたい! 」という方にぜひお読みいただきたい一冊です。

〈こんな方にオススメ〉

・これからLaravel 13を学習したい方

・Docker+Laravel Sailを利用した構築方法を学びたい方

・Laravelの標準的な構築を学びたい方

・GitHubを利用したテスト・デプロイの自動化を知りたい方

〈本書の内容〉

■CHAPTER1 Laravelを始める準備

■CHAPTER2 アプリケーションの基本構造を作る

■CHAPTER3 アプリケーションを完成させる

■CHAPTER4 Laravelのさまざまな機能を使う

■CHAPTER5 アプリケーションのテスト

■CHAPTER6 アプリケーションのデプロイ

〈本書の特長〉

・汎用性の高いWebアプリケーションの構築方法を学べる

・Docker+Laravel Sailの最新の開発環境で学習できる

・部分的な掲載コードやターミナル上の実行コマンドもコピペできる

・テスト・段階的なリリースを考慮したデプロイなどの構築後の工程も詳説

〈著者プロフィール〉

久保田 賢二朗

株式会社M&Aクラウド プリンシパルエンジニア

Laravelによるサーバーサイド開発とSvelteKitによるフロントエンド開発に従事。また、コミュニティー活動としてPHP関連のカンファレンス・勉強会に多数登壇。SREKaigiコアスタッフやPHPerTeaNightというオンラインイベントの共同運営などを行う。

塚原 彰仁

株式会社コドモン Webエンジニア

保育・教育施設向けICTシステム「CoDMON（コドモン）」の開発に従事し、Laravelを活用したプロダクト開発に携わる。PHPカンファレンスやPHPerKaigiなどへの登壇をはじめ、さまざまな形でコミュニティ活動に参加。

大橋 佑太

株式会社リンケージ Webアプリケーションエンジニア / マネージャー

PHPを主に用いてWebアプリケーション開発に携わり、Laravelの設計・実装に取り組んできた。PHPカンファレンスやPHPerKaigiへの登壇、Laravel JP Conference 2020 実行委員長、PHPerKaigiコアスタッフ、PHPer Tea Nightの共同運営などを通じ、コミュニティ活動にも積極的に参加している。

【仕様】

久保田賢二朗、塚原彰仁、大橋佑太 著

定価3,520円（本体3,200円＋税10％）

B5変型判／352ページ／ダウンロードデータあり

ISBN 978-4-295-20832-7

【株式会社エムディエヌコーポレーション】

株式会社エムディエヌコーポレーション（MdN）は、デザインや各種表現の可能性とノウハウを伝える出版社です。1992年に創業し、デザインの考え方・学び方、PhotoshopやIllustratorを始めとするツールの使い方、Webと共に進化するテクノロジーの情報などを提供してきました。近年では、アニメーションや映像、ゲーム、芸能など、ビジュアル・カルチャー全般に渡るクリエイティブ情報にもテーマを広げ、デザインのおもしろさや魅力をさまざまな形でお届けしています。

URL：https://books.mdn.co.jp/

【インプレスグループ】

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

URL：https://www.impressholdings.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社エムディエヌコーポレーション

E-mail：info@MdN.co.jp

URL：https://books.mdn.co.jp/