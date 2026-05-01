デビュー15周年を迎えるSHINeeの日本では約2年ぶりとなるドーム公演を6/7(日)にWOWOWで独占生中継！

SHINee日本公演の独占生中継が決定！これを記念した複数月特集も。続報をお楽しみに。

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＜番組情報＞

SHINee 日本デビュー15周年＆日本公演WOWOW独占生中継記念特集

生中継！SHINee「-The Trilogy I- 2026 SHINee WORLD VIII : [THE INVERT] 」（日本公演）

6月7日（日）午後4:00～

WOWOWプライムで放送

※放送視聴のみの番組です。配信はございません。

日本デビュー１５周年の節目の年にSHINeeが日本に帰ってくる！約２年ぶりとなる日本でのドーム公演を独占生中継！

2026年6月5日と7日に埼玉・ベルーナドームで行なわれるSHINeeの「- The Trilogy I - 2026 SHINee WORLD VIII : [THE INVERT]」2DAYS公演より、6月7日のライブの模様を独占生中継でお届けする。タイトルが示すとおり、SHINeeの8回目となる単独公演で、5月29日から31日まで韓国・ソウルのKSPO DOMEにて行なわれるコンサートの日本公演に当たるものだ。

2026年は、2011年に日本デビューを飾った彼らにとって15周年という節目の年。そんな記念すべき年に、2024年2月の東京ドーム公演以来、約2年ぶりとなる日本でのドーム公演の開催が実現し、シャヲル（ファンネーム）にとって待望の公演となる。磨き上げられた個々のスキルが結集し創り上げられる今回のステージ。公演タイトル「THE INVERT」に込められた「裏返す」「転換する」という意味を投影した、これまでとは異なる演出や新しい視点を通じて描かれる新たな「SHINee WORLD」に注目だ。

収録日：2026年6月7日

収録場所：埼玉 ベルーナドーム

▼番組サイト

https://www.wowow.co.jp/music/shinee2026/(https://www.wowow.co.jp/music/shinee2026/)