家族葬ホール「ここりえ家族葬ホールさいたま吉野町」を新規開設

株式会社 学研ホールディングス

株式会社学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社で、高齢者支援事業を行っている株式会社学研ココファン（東京・品川／代表取締役社長 兼 COO：森 猛／以下、「当社」）は、2026年5月1日（金）に当社1号店となる家族葬ホール「ここりえ家族葬ホールさいたま吉野町」を開設いたしました。

ここりえ家族葬ホールさいたま吉野町 外観

■背景

当社は2024年10月にライフエンディング事業を開始し、葬儀サービス「学研ココファンのお葬式『ここりえ』」の提供を始めました。「ここりえ」では、事前相談から葬儀の施行、葬儀後の各種手続きまでを一貫してサポートしています。これまでに、当社が運営する高齢者住宅にお住まいのお客様を中心に、300件を超える施設葬を手掛けてまいりました。人生の最終章に寄り添い、ご高齢者の尊厳を大切にしてきた当社は、医療福祉・介護の現場で培った「寄り添う力」と「細やかな配慮」を生かし、故人とご家族の想いを大切にした、あたたかく、やさしいお見送りをお手伝いしています。

このたび当社は、介護事業で培ってきた高齢者支援の知見を生かし、お看取り後のお別れまでを切れ目なく支える体制を地域へと広げていくため、安心して最期のお別れができる葬儀ホールを開設いたしました。

今後も当社は、「その人らしい最期」を大切にしながら、高齢者とそのご家族に寄り添うライフエンディング支援を提供してまいります。

■建物概要

所在地：埼玉県さいたま市北区吉野町2-223-20

電話番号：080-3513-3765（ホール直通）

アクセス：JR上尾駅東口「上尾駅」バス停または宮原駅東口「宮原駅入口」バス停より東武バス「大51」で6分、「白樺通り入口」下車後徒歩10分

上尾駅東口、宮原駅東口よりタクシー10分

設備：安置室・お別れ室・会食室・仮眠室（シャワールーム有）

■株式会社学研ココファン（Gakken Cocofump Co., Ltd.）

https://cocofump.gakken.co.jp/

・代表取締役社長 兼 COO：森 猛

・法人設立年月日：2008年5月15日

・所在住所：〒141-8420 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1860（代表）

・事業内容：・サービス付き高齢者向け住宅および有料⽼人ホーム等の

企画・開発・運営、指定居宅サービス事業

（訪問介護、居宅介護支援、通所介護、短期入所生活介護、

その他）

・フランチャイズ事業

・不動産賃貸に関する事業

・その他付帯する一切の事業

・介護・保育の人材養成事業

・ライフエンディング事業

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開