【累計50万部突破!!】『超かぐや姫！』関連書籍が大好評発売中
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、Netflixにて配信中のアニメ『超かぐや姫！』の関連書籍（小説、コミックス、ガイドブック）が好評につき、累計50万部を突破したことをお知らせいたします（電子版を含む）。各書は、全国の書店およびインターネット書店でお求めいただけます。
書籍紹介
『超かぐや姫！』
ハイスペ限界女子高生×ハイテンションかぐや姫×バーチャルアイドル!?
今より少し先の未来。東大合格を目指して一人暮らしをする限界多忙ハイスペ女子高生・酒寄彩葉（さかより・いろは）はある日の帰り道、七色に輝くゲーミング電柱から出てきた謎の赤ん坊を拾ってしまった！ しかも赤ん坊はみるみるうちに急成長、彩葉のことが大好きなワガママ娘になってしまった！ 月から来たという彼女に、彩葉は「かぐや」と名付ける。ところが竹取物語の結末を知ったかぐやは宣言する──「ぜったいハッピーエンドにする！」。そしてなぜか日本最大の仮想空間「ツクヨミ」でトップアイドルを目指すことになってしまい……!?
※本作品は映画『超かぐや姫！』のノベライズとなります。
◆書籍データ
書名：超かぐや姫！
著者：桐山なると
口絵・本文イラスト：うらたあさお
原作：スタジオクロマト・スタジオコロリド
定価：836円（本体760円＋税）
発売日：2026年1月30日
判型：文庫判
ページ数：324ページ
ISBN：978-4-04-738734-8
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322509000503/)
『超かぐや姫！』（1）
月のお姫様×世話焼きハイスペックJK！ 話題のアニメをコミカライズ！
今より少しだけ未来の世界。
ある晩、世話焼きハイスペック女子高生・彩葉が拾ったのは、月からやってきたお姫様・かぐやだった。
元気いっぱいで破天荒なかぐやに誘われて、二人は仮想空間『ツクヨミ』で配信者（ライバー）活動をすることに。
音楽で絆を深めていく彼女たちの運命が今、動き出す――。
これは、まだ誰も見たことがない「かぐや姫」の物語。
◆書籍データ
書名：超かぐや姫！（１）
漫画：米田タロウ
原作：スタジオクロマト・スタジオコロリド
定価：836円（本体760円＋税）
発売日：2026年2月10日
判型：B6判
ページ数：180ページ
ISBN：978-4-04-811757-9
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322509000193/)
カドコミ・コミックコンプにて好評配信中！ :
https://comic-walker.com/detail/KC_008281_S?episodeType=first
『超かぐや姫！ 公式ガイドブック ハッピーエンドのその先へ！』
今、話題の配信アイドル。その正体はかぐや姫……!?
Netflixで2026年1月から配信されているスタジオコロリド・スタジオクロマト最新作の公式ガイドブック！
美しい世界観、豪華な楽曲、キャスト、スタッフ陣のインタビューなど豪華内容が盛りだくさん。
楽しくも儚い『超かぐや姫！』の世界をあなたの手に。
◆書籍データ
書名：超かぐや姫！ 公式ガイドブック ハッピーエンドのその先へ！
編：ニュータイプ編集部
定価：3,300円（本体3,000円＋税）
発売日：2026年1月30日
判型：B5判
ページ数：80ページ
ISBN：978-4-04-117055-7
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322510000048/)
関連URL
『超かぐや姫！』公式サイト
https://www.cho-kaguyahime.com/
『超かぐや姫！』公式X
https://x.com/Cho_KaguyaHime
（C）コロリド・ツインエンジンパートナーズ