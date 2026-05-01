新フォーミュラマシン「MEF」が栃木県鹿沼市のふるさと納税返礼品として登場！
純国産 入門 フォーミュラ 『MEF』
栃木県鹿沼市は、2026年5月1日より、ふるさと納税の返礼品として、株式会社イケヤフォーミュラ（本社：栃木県鹿沼市）の純国産入門フォーミュラカー『MEF』の寄附受付を開始します。
ふるさと納税を通じて、次世代モータースポーツ文化の発展を応援する新たな取り組みです。
｜株式会社イケヤフォーミュラ
昭和43年の創業以来、金属加工技術を基盤に自動車関連製品の開発・製造を展開し、「操る楽しさ」というクルマの本質を追求してきました。
モータースポーツを始めとする様々なフィールドでの実践と自社一貫の機動力を活用し、情熱と技術で「あったらいいな」を夢で終わらせないものづくりに挑戦し続けています。
｜純国産入門フォーミュラカー 『MEF』の魅力
『MEF』は、株式会社イケヤフォーミュラが約4年をかけ、エンジンや車体を含むすべてのパーツを自社開発した本格仕様の入門向けフォーミュラカーです。
純国産にこだわりコストを抑えながら、軽量ボディと高い安全性、操縦安定性を実現。若いレーサーや入門者でも、モータースポーツの魅力をダイレクトに味わえます。
純国産 入門 フォーミュラ 『MEF』
｜ふるさと納税返礼品として寄附受付開始（2026/05/01～）
本取り組みを通じて、地域産業の魅力発信と次世代モータースポーツ文化の発展を目指します。
寄附額：31,429,000円 送料無料 ※沖縄・離島への配送不可
純国産 入門 フォーミュラ 『MEF』
カラー：ホワイト
全長：4410mm
全幅：1685mm
全高：990mm
車両重量：約510kg
タイヤ：15インチ （ラジアル）
最高出力：約152馬力
▼以下のふるさと納税専用サイトより寄附お申込みが可能です
〇楽天ふるさと納税(https://item.rakuten.co.jp/f092053-kanuma/128701-40036639/)
〇ふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/09205/6991399)
〇ふるなび(https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1910122&municipalid=455)
〇ANAのふるさと納税(https://furusato.ana.co.jp/donation/g/g09205-128701-40036639/)
〇ふるさとプレミアム(https://26p.jp/products/471904)
〇JALふるさと納税(https://furusato.jal.co.jp/goods/detail/dd188410cc0050d2ce3147d05cbea08e)
〇ふるさと百選(https://dshopping-furusato.docomo.ne.jp/products/092053128701-40036639?sku=092053128701-40036639)
〇まいふる(https://www.furusato.aeon.co.jp/gift-in-return/d4b817919016a71d40d437f26e282967/)
〇JREふるさと納税(https://furusato.jreast.co.jp/furusato/products/detail/C742/C742-6991399)
〇G-callふるさと納税(https://www.g-call.com/furusato/pc/city/?ygo_no=99222)
〇auPAYふるさと納税(https://furusato.wowma.jp/products/detail.php?product_id=2553149&product_div=bel)
〇ふるラボ(https://furusato.asahi.co.jp/goods/detail/f956aa7bd3281093611314ffe56f9168)
〇セゾンのふるさと納税(https://furusato.saisoncard.co.jp/products/detail.php?product_id=1867994)
〇KABU＆ふるさと納税(https://kabuand.com/furusato/products/h58gh6zzfpnwxbem06ejj4zqz0?attributionToken=swHwsgoMCNr3z88GELm247MCEAEaJDY5ZjY5YWIyLTAwMDAtMjkwNS1iYTIzLWY0ZjVlODA0N2YzOCoVMTgyMjA5ODIzNS4xNzczNzE2NTE3MiiblaQxqOWqLY6-nRXUsp0VwvCeFZzWty2f1rctt7eMLYbfqTiQ97IwOg5kZWZhdWx0X3NlYXJjaFIkYXR0cmlidXRlcy50b3RhbE9yZGVyZWRRdWFudGl0eSBkZXNjaAF6AnRw&ssQueryId=9953a957-7258-4fca-9f60-a391c6fa21dc)
〇Vふるさと納税(https://www.furusato-vfuru.jp/products/detail/?id=6991399)
〇マルイふるさと納税(https://maruifurusato.0101.co.jp/local/092053/)
〇ふるさと納税デパート(https://www.furusatonouzei.daimaru-matsuzakaya.jp/local/092053/)
〇ケアネットふるさと納税(https://furusato.carenet.com/)
〇ニフティふるさと納税(https://furusato.nifty.com/local/092053/)
｜鹿沼市のふるさと納税について
鹿沼市は、栃木県央西部に位置する、自然と文化に彩られたまちです。
豊かな森林資源と、山々を源とする幾筋もの清流は、美しい景観と多様な農林産物を与えてくれています。また、歴史に育まれた文化や産業は、貴重な地域資源となっています。
〈鹿沼市のふるさと納税の使い道〉
〇鹿沼市におまかせ
〇地域産業の充実のため実施する事業
〇教育環境の充実のため実施する事業
〇福祉施策の充実のため実施する事業
〇環境施策の充実のため実施する事業
〇こどもみらい基金への積み立て（こどもの貧困対策・子育て支援の充実等）
〇市民活動の支援のため実施する事業
みなさまからのご支援を、心よりお待ちしております。
｜関連リンク
株式会社イケヤフォーミュラ
https://www.ikeya-f.co.jp/
＜返礼品に関するお問い合わせ＞
株式会社新朝プレス
TEL:0120-574-025
＜鹿沼市ふるさと納税に関するお問い合わせ＞
鹿沼市役所 総合政策部ふるさと納税課
TEL:0289-63-2399