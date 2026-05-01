5つのコミック編集部が参加！小説投稿サイト・ノベルアップ＋にて秋田書店原作小説コンテストを開催！！

株式会社ホビージャパン

株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、５月１日(金)、Web小説投稿サイト「ノベルアップ+」において、「チャンピオン」をはじめとするコミック誌の刊行を手掛ける秋田書店との共同企画として、「秋田書店原作小説コンテスト」の特設ページを公開しました。

- コンテスト概要

2024年開催の「ヤングチャンピオン漫画原作小説コンテスト(https://novelup.plus/event/youngchampion/)」から2年。 秋田書店との新たなタイアップ企画は前回よりさらにスケールアップ！ ご存じ『週刊少年チャンピオン』をはじめ、コミックサイト「チャンピオンクロス(https://championcross.jp/)」にて作品掲載中の５つの編集部を迎え、幅広い分野のプロット＋小説を募集する「秋田書店マンガ原作小説コンテスト」を開催します！

合計5つの編集部・11の人気レーベルが選考に参加！- 募集作品

参加編集部からのメッセージ・募集テーマ(https://novelup.plus/event/akitashoten/#messages)をご覧ください。

なんと今回は編集部ごとに大賞作品・優秀賞作品を選出予定！

各参加編集部から熱いメッセージをいただいていますので、応募を検討したい編集部のコメントを読んでイメージを膨らませてみてください。

- 選考方法・スケジュール

▶選考方法

各編集部が作品内容・テーマとの親和性をもって選定。

参加編集部

・週刊少年チャンピオン＆チャンピオンBUZZ編集部

・ヤングチャンピオン編集部

・デジタルメディアコミック編集部

・プリンセス・ボニータ編集部

・Eleganceイブ編集部

※応募作品数により、日程が変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

▶スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/43799/table/67_1_ea86365838080db4ea2006dd8730d483.jpg?v=202605011151 ]- 表彰・賞品

🏆大賞

各編集部ごとに選出（最大5作品予定）

賞金30万円

各編集部の媒体・チャンピオンクロス(https://championcross.jp/)・ヤンチャンWeb(https://youngchampion.jp/)のいずれかにて連載確約

🏅入賞

各編集部ごとに選出（本数未定）

賞金5万円

各編集部の媒体・チャンピオンクロス(https://championcross.jp/)・ヤンチャンWeb(https://youngchampion.jp/)のいずれかにて連載検討

★佳作

各編集部ごとに選出（本数未定）

賞金1万円

◆詳しくはノベルアップ＋(https://novelup.plus/event/akitashoten/)でチェック！

その他、作品応募に関する詳細は「ノベルアップ＋」上の特設ページ(https://novelup.plus/event/akitashoten/)をご参照ください。

各編集部からの熱いメッセージも掲載中！

たくさんのご応募お待ちしております！

・秋田書店原作小説コンテストURL

https://novelup.plus/event/akitashoten/

- ノベルアップ＋とは？

◆ノベルアップ＋とは？

ノベルアップ＋は2019年にオープンした株式会社ホビージャパンが運営するWeb小説投稿サービスです。

公開中の投稿作品は約92,000件、1,400,000エピソード以上！

コンセプトは「ユーザーみんなで作品を応援して育てていけるサービス」です。

投稿作品は会員・非会員問わずどなたでも読むことができ、会員の方は作品の投稿のほか、他ユーザーの投稿作品に対してコメントやスタンプを使って応援することができます。※会員登録は無料です。



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◆「ノベルアップ+」サイト

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