【Amazonギフトカードが当たる！】「新・昭和駄菓子屋物語　～心にしみるパズルゲーム～」事前登録開始！抽選で100名様に最大1万円分のアマギフが当たるキャンペーンを開催！

株式会社GAGEX

株式会社GAGEX（ガジェックス）（本社：東京都墨田区、代表取締役：井村 剣介）は、スマートフォンゲーム「新・昭和駄菓子屋物語 ～心にしみるパズルゲーム～」の事前登録を開始いたしました。これを記念してプレゼントキャンペーンを実施いたします。

このたび弊社では、新作スマホゲーム「新・昭和駄菓子屋物語 ～心にしみるパズルゲーム～」のAppStore、Google Playでの事前登録を開始いたしました。本作は、昭和の駄菓子屋さんを舞台にした、レトロで楽しいお手軽パズルゲーム。これを記念して公式Xでは、抽選で100名様に最大1万円分のAmazonギフトカードが当たる「新・昭和駄菓子屋物語 ～心にしみるパズルゲーム～」公開直前キャンペーンを実施いたします。



本作の配信は6月8日（月）を予定していますので、ぜひAppStoreまたはGoogle Playで事前登録（無料）にご登録いただけますと幸いです。

■キャンペーン期間

2026年5月1日（金）～2026年6月7日（日）23:59まで

■特典内容

Amazonギフトカード コードタイプ（10,000円分、または500円分）

■応募方法

@GAGEX_official(https://x.com/GAGEX_official) をフォローして、対象のツイートをキャンペーン期間内にリツイートする。本キャンペーン終了時までフォローを継続していることが条件となります。

GAGEXは公式Xアカウント https://x.com/GAGEX_official

対象のツイート https://x.com/GAGEX_official/status/2050030074129469782

■応募資格

・Xアカウントをお持ちであること

・日本国内にお住まいの方

■当選発表

・キャンペーン期間終了後、上記の応募条件を満たした方の中から抽選しまして、順次、当選の方にのみ、公式Xアカウント（ @GAGEX_official(https://x.com/GAGEX_official) ）よりダイレクトメッセージにて当選通知をお送りします。

・当選者の方はダイレクトメッセージに記載の内容からプレゼントをお受け取りください。

・Xのダイレクトメッセージによるご連絡は弊社からの送信専用となっております。恐れ入りますがご返信はお受けできませんのでご了承ください。

■注意事項

・本キャンペーンは株式会社GAGEXが運営しており、都合により商品が変更となる場合があります。

・本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonでは受け付けておりません。

・特典の発送はキャンペーン期間終了後、60日以内をめどに実施させていただく予定です。

・公式Xアカウント（ @GAGEX_official ）をフォローし、対象ツイートをリツイートいただいた時点で本キャンペーンの注意事項をご一読されたものとみなします。

・弊社で取得する個人情報に関しましては、「プライバシーポリシー」にて定める利用目的の範囲で使用いたします。

・当選の権利は当選者ご本人に限り、家族・友人など第三者への譲渡、転売、換金はできません。

■事前登録の方法

下記サイトにて事前登録を受け付けております。

※事前登録サイトでの登録は当プレゼントキャンペーンの対象となりませんのでご注意ください。

iOS

https://apps.apple.com/jp/app/id6756760385

Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.gagex.ankaa

■本作の特徴

【今度はパズルで、心にしみる】

懐かしい、あの頃。誰の心の中にもある、あの日。あの街角。あの笑顔。

昭和の駄菓子屋さんを舞台にした、レトロで楽しいお手軽パズルゲームです。

お手軽で爽快なマッチ3パズルをクリアして、おばあちゃんの駄菓子屋さんを大きくしよう！

全1000ステージをクリアすると、物語には驚きの結末が…！？

大人気の「昭和駄菓子屋物語」シリーズが、装いも新たにパズルゲームとして登場。

シリーズファンのあなたも、はじめましてのアナタも、ぜひ手にとってお楽しみください。

やめられない止まらない、クセになっちゃうお手軽爽快パズル。

あったあったと膝を打つ、昭和の懐かしコレクション。

そして、たくさんの登場人物達が織りなす、心にしみる物語。

気がつく頃にはきっとあなたは、この世界の虜になっているに違いありません！

【こんな人にオススメ】

・お手軽なパズルゲームが好きな人

・レトロなものが好きな人

・癒しを求めている人

・近頃感動が足りない人

・昭和生まれの人

・無料ゲームが好きな人

・『思い出の食堂物語』シリーズのファン

・ひとりでゆっくり遊ぶのが好きな人

【製品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5713/table/72_1_727ad97131a84b951d8a7ffd964000ec.jpg?v=202605011151 ]