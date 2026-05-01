第18回エイブル空間デザインコンペティション　作品の募集を開始テーマは「こころの部屋」グランプリ作品はスパイラルガーデン(東京・青山)にて実物大展示を実施

株式会社エイブル＆パートナーズ

株式会社エイブル（本社：東京都港区、以下エイブル）は、大学生・大学院生・専門学校生・高専生を対象に、才能ある学生の発掘・支援を目的とした「第18回エイブル空間デザインコンペティション」を開催いたします。

今回のコンペティションは「こころの部屋」をテーマに、学生の皆様の自由で自分らしいアイディア・作品を募集いたします。

本コンペティションは賃貸住宅における新たな空間の提案を審査基準に、お部屋のデザインプランによる1次審査から、模型とプレゼンテーションによる最終審査を経てグランプリを決定いたします。

グランプリに輝いた作品は2026年11月6日(金)～8日(日)の3日間、スパイラルガーデン(東京・青山)にて28平方メートル の実物大展示を実施し、また入賞作品の模型展示も実施いたします。最終審査会や展示の模様、グランプリ受賞者のインタビューはYouTubeチャンネル「IMAGINE大学」にて特別番組として後日配信を実施いたします。

エイブルは本コンペティションを通じ作品発表の場を創出することで、未来を担う学生の挑戦を応援してまいります。

昨年度グランプリ作品実物大展示・入賞作品模型展示の模様

審査委員紹介

第18回エイブル空間デザインコンペティション 概要

■テーマ ：こころの部屋

■設定空間 ：ワンルーム28平方メートル （幅4m×奥行7m×高さ2.4m）の賃貸住宅空間

■諸条件 ：バス・トイレ・キッチンを設置(ユニットバス可)

■審査基準 ：賃貸住宅における新たな空間デザイン

■参加対象 ：大学生・大学院生・専門学校生・高専生

■応募方法 ：下記記載の詳細URL内、コンペティション応募フォームより応募ください

■応募締切 ：2026年8月31日（月）

■最終審査 ：2026年9月24日（木）

■賞 ：グランプリ

賞金20万円＋スパイラルガーデン(東京・青山)での作品の実物大展示

セミグランプリ

賞金10万円＋スパイラルガーデン(東京・青山)での作品での作品模型展示

入賞者(最終審査会にノミネートした学生)

スパイラルガーデン(東京・青山)での作品での作品模型展示

■詳細URL ：https://able-partners-creative.jp/compe_2026/

■主催 ：株式会社エイブル

■協力 ：一般社団法人DESIGN ASSOCIATION リベラルアーツ協会

■運営 ：TOKYO COMPANY株式会社

■過去のコンペティションの模様

URL：https://www.youtube.com/playlist?list=PLb8qywrBbvKUp49iwu5mLGC-dc_fzG6dG

YouTubeチャンネル「IMAGINE大学」特別番組

過去のエイブル空間デザインコンペティション

最終審査会・グランプリ作品展示・受賞者インタビューの模様

【応募内容等の詳細に関するお問合せ先】

一般社団法人DESIGN ASSOCIATION リベラルアーツ協会

空間デザインコンペティション事務局

MAIL：info@designassociation.jp