日本最大級のピックルボールイベント「Japan Pickleball Festa 2026」開催

株式会社アテンション

ピックルボールコミュニティ「PickleBASE」（株式会社アテンション）は、2026年7月11日（土）・18日（土）・19日（日）の3日間、エスフォルタアリーナ八王子（東京都八王子市）にて、日本最大級の体験型イベント「Japan Pickleball Festa 2026」を開催いたします。

本イベントは、世界的にプレーヤーが急増中のラケットスポーツ「ピックルボール」をテーマに、最大24コートを使用し開催される大規模イベントです。未経験者の体験・プレーヤー交流・チーム大会という3つの軸を中心に、来場者が“参加者”として関わることのできる体験型フェスを展開します。



【開催の背景】

ピックルボールは、アメリカを中心に急速に普及し、東南アジアを含む世界各地でプレーヤー数が爆発的に増加しているスポーツです。

日本国内においても、昨年比でプレーヤー人口が約7倍の33万人に増加（ピックルボールワン調べ）するなど、急速に注目を集めています。

一方で、「興味はあるが体験する機会がない」「継続的にプレーできる場が少ない」といった課題も存在しています。

本イベントでは、そうした現状に対し “知っている”から“ハマっている”へ“個人の体験”から“コミュニティとのつながり”へ、という導線を設計し、ピックルボール普及の新たな起点となることを目指します。

【イベント概要】

■ 7月11日（土）Friendly Day｜“知っている”から“ハマっている”へ。

未経験者・初心者を対象にした体験プログラムを中心に構成。

大人から子どもまで、誰もが安心して参加できる環境を整え、30分でゲームの楽しさを実感できる導線を設計しています。

ひとりで参加でも盛り上がれる、“はじめの一歩”を後押し。

はじめてが、またやりたい！に変わる1日にします。

■ 7月18日（土）Festa Day ｜ ピックルボールに没入する体験型フェス

体験・交流（オープンプレー）・観戦など、自分の好きを追求できる参加型フェス。

パドル試打、レッスン・クリニック、コミュニティ紹介、関連商品の展示・販売も準備しており、

ピックルボールの魅力を存分に体感できます。

■ 7月19日（日）Team Cup｜ 対戦が、つながりに変わる。

全国からさまざまなチームが参加する団体戦を開催。

競技レベルや所属を超えた交流設計により、対戦を通じて新たなつながりが生まれる場を創出します。 大会終了後は、誰でも参加できるオープンプレーとして夜までコートを開放し、1日を通じて交流が続きます。

■ 7月19日（日）Leaders Summit｜ コミュニティもつながる。

全国のピックルボールコミュニティやサークルの運営者が一堂に会し、今後の普及に向けた情報共有や意見交換を行います。 競技としてだけでなく、コミュニティ文化としての発展を支える場として位置づけています。



※イベント期間中は飲食ブースやキッチンカーも出店予定。

家族や友人とフェス感覚で気軽に参加いただけます。（入場は無料）

【イベント概要】

Japan Pickleball Festa 2026

開催日時：

2026年7月11日（土）10:00～20:00

7月18日（土）10:00～20:00

7月19日（日）10:00～20:00（大会は10:00～17:30）

＊時間は変更になる可能性があります

会場：エスフォルタアリーナ八王子（東京都八王子市）

主催：PickleBASE（株式会社アテンション）

協力：八王子ピックルボール協会

エスフォルタアリーナ八王子メインアリーナ



■ 公式サイト

https://jpf2026.netlify.app(https://jpf2026.netlify.app/)

※現在は特設サイトとして公開中です。今後、公式ドメインでの展開を予定しています。

特設サイト公開中

【主催コメント】

「日本でもピックルボールへの関心が急速に高まる中、“やってみたい”と思った方が実際に体験できる機会は、まだ十分に整っているとは言えません。

Japan Pickleball Festa 2026では、未経験者が気軽に参加できる“入口”を広げると同時に、経験者がさらにハマって熱狂していく設計をしています。

また、八王子市のメジャー大会「やまりゆりカップ」も同日同じ会場で開催されるなど、地域に根ざした取り組みとも連動します。

この3日間で生まれる出会いと熱量を“ベース”に、ピックルボールの新たな価値を創造していきます。

PickleBASE 代表

匹田岳人

【企業パートナー・スポンサー募集】

本フェスでは、日本で急成長中の新スポーツ「ピックルボール」を通じて、地域の活性化や健康増進、コミュニティ形成を共に推進いただけるパートナー企業様を募集しております。

企業様の課題に合わせたカスタマイズ型の協賛プランもご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。



■主催

PickleBASE（株式会社アテンション）

Instagram：https://www.instagram.com/picklebase.jp/

■取材・出展・スポンサーお問い合わせ

PickleBASE（株式会社アテンション）

hikita@picklebase.jp