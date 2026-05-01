【GWはこの一皿で、みんなが笑顔！】安楽亭5月1日～！ワイワイにぎわう″ごちそう”焼肉♪480gの満足ボリューム！黒毛和牛カルビなど人気部位が勢ぞろいの「新緑にぎわい盛り」でGWはみんなで焼肉三昧♪

株式会社安楽亭

■この一皿で、テーブルが一気ににぎわう♪人気部位が勢ぞろい！

ゴールデンウィークは、おでかけや帰省、家族の集まりなど、人と過ごす時間が増えるタイミング。

かしこまりすぎず、でもちょっと特別。そんな外食シーンにぴったりなのが焼肉です。

安楽亭では、「気軽に行けて、しっかり満足できる」焼肉で、みんなで過ごす楽しい時間を応援します！

◆期間限定「新緑にぎわい盛り」

お肉総量たっぷり480g！ 5,680円（税込6,248円）

人気の高い5種の部位を盛り合わせた、みんなでシェアして楽しめる“にぎわい焼肉”！

バランスよく楽しめるラインナップで、「どれ焼く？」「それちょうだい！」と自然に会話も弾みます。

〈商品内容〉

◆上タン塩 80g

さっぱりとした旨味と心地よい食感。最初の一皿にぴったりの人気部位

◆黒毛和牛カルビ 80g

とろける脂の旨みが広がる、ちょい贅沢なごちそうカルビ

◆ファミリーカルビ 160g

みんなで楽しめる定番の味わい。ボリューム感も満足の主役メニュー

◆中落ちカルビ 80g

ジューシーで濃厚な旨み。食べ応え抜群の人気部位

◆炙りミスジ 80g

香ばしさとコクが際立つ、特別感のある一品

◆焼野菜

商品概要

・商品名：新緑にぎわい盛り

・総重量：480g

・価格：5,680円（税込6,248円）

・販売期間：2026年５月１日（金）～5月10日（日）

・販売店舗：安楽亭各店（コスモス店/ぼたん店舗を除く）

この一皿から始まる、にぎやかな時間を。

安楽亭の「新緑にぎわい盛り」で、みんな一緒に楽しいひとときをお過ごしください。

安楽亭ホームページはこちらから :https://anrakutei.jp/fair/