めちゃコミック「ボーナスポイント最大2倍キャンペーン」2026年5月1日(金)～5月3日(日）の期間限定で開催！

株式会社めちゃコミック

株式会社めちゃコミック(https://www.mechacomic.com/)（東京都千代田区 代表取締役社長 児玉隆志）は、電子コミック配信サービス「めちゃコミック(https://mechacomic.jp/)」においてWEB版およびアプリ版で、2026年5月1日(金)～5月3日(日)の期間限定で、ポイント購入時に付与されるボーナスポイントが最大2倍となるキャンペーンを実施します。

キャンペーン詳細はこちら

https://mechacomic.jp/member?payment_type=pointplus

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■「ボーナスポイント最大2倍キャンペーン」の概要

期間中、対象のポイントプラスコースにてポイントをご購入いただくと、通常の最大2倍のボーナスポイントをプレゼントします。本キャンペーンは、必要なときに必要な分だけポイントをご購入いただける「ポイントプラス」を対象としています。なお、付与されるボーナスポイントはご購入いただくコースや、ブラウザ、OSによって異なります。

●開催期間

5月1日（金）10:00～5月3日（日）09:59

●キャンペーンサイトURL

https://mechacomic.jp/member?payment_type=pointplus

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●参加条件

開催期間中に対象コースのポイントをご購入いただくと、何度でもボーナスポイントを進呈します。

●対象コース

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/22277/table/655_1_728c564066e5111db070d5ea0d1f3876.jpg?v=202605011151 ]

●注意事項

・キャンペーン開催期間中に購入したポイントが対象となります。

【対象外コース】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/22277/table/655_2_b80b87df92a221498b157055012d5d9e.jpg?v=202605011151 ]

【付与内容】

・WEB版とアプリ版では、ポイント付与数が異なります。

・アプリ版においてはご使用のOSによって付与内容が異なります。

■めちゃコミック（めちゃコミ）とは？

https://mechacomic.com/

「めちゃコミック（めちゃコミ）」は、2006年よりサービスを開始した電子コミック配信サービスです。

豊富なオリジナルコミックや最新の人気コミック、定番コミックまで幅広く取り揃えており、「縦読み」「ページ読み」など、読者のニーズに沿ったさまざまな形式でサクサク読み進めることができます。

スマートフォンのブラウザやアプリなど多様な閲覧環境に対応しており、無料漫画も豊富なことから、国内電子書籍市場においてトップクラスの利用者数を誇っています。

※本リリースに記載された会社名、サービス名及び製品名等は該当する各社の登録商標または出願中の商標です。