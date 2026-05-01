『ドラゴン桜』『宇宙兄弟』を生んだ編集者・佐渡島庸平が明かす、人間の可能性を引き出すフィードバックの極意。新刊『想像の上をいくアウトプットを引き出す 編集者のフィードバック』5月1日発売！

クロスメディアグループ株式会社

ビジネス書や実用書を中心に出版する株式会社クロスメディア・パブリッシング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小早川幸一郎）は、2026年5月1日に書籍『想像の上をいくアウトプットを引き出す 編集者のフィードバック』を刊行しました。

本書は、『ドラゴン桜』『宇宙兄弟』などのメガヒット漫画の編集を手がけ、クリエイターエージェント会社・コルクを創業した編集者・佐渡島庸平氏が、20年以上の現場経験から導き出した「フィードバックの技術」を体系化した一冊です。「アドバイスではなく、感想を伝える」――この一見シンプルな転換が、なぜ相手の主体性を育て、想像を超えるアウトプットを引き出すのか。編集者と作家の対話を起点に、上司と部下、親と子、あらゆる人間関係に応用できるコミュニケーションの本質を解き明かします。感想の「4つの型」や身体感覚に基づく基準づくり、AIの活用法まで、実践的なメソッドも豊富に収録しています。

◆関連URL（当社サイトなど）

https://cm-publishing.co.jp/books/9784295411574/

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4295411574/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18409167/

●「アドバイス」をやめたら、作品が変わった――編集者が辿り着いた"感想"の力

佐渡島庸平氏がキャリアの中で最も悩んだのは「どうすれば自分の言葉が相手に届くのか」という問いだったといいます。

新人時代、佐渡島氏は「鋭い指摘こそが優秀な編集者の証」だと信じ、的確なアドバイスを武器に仕事をしていました。ところが、経験を重ねるにつれ、あることに気づきます。アドバイスをすればするほど、作家は「答え」を求めるようになり、創作の主体性が編集者側に移ってしまう。子育てでも同じ壁にぶつかりました。「危ないよ！」と声をかけるほど、子どもはその真逆の行動をとる。

そこで佐渡島氏が辿り着いたのが、「アドバイスではなく、感想を伝える」というフィードバックの転換でした。「ここが面白かった」「ここで心が動いた」――そうした素朴な感想が、作家の内面に届き、自発的な気づきを生み、想像を超えるアウトプットにつながる。本書では、この「感想型フィードバック」の哲学と実践法を、豊富な実例とともに解き明かします。

●感想には「型」がある――誰でも実践できる4つのフレームワーク

「感想を言いましょう」と言われても、何をどう伝えればいいかわからない。そんな悩みに応えるのが、本書で紹介される感想の「4つの型」です。

1. 「要約」する：作品の構造を自分の言葉で整理し、作家に伝え返す。作家の意図と読者の受け取り方のズレを発見する入り口になる。

2. 「印象」を伝える：最初の読者としての直感的な反応を言語化する。ヒットは「強烈な印象」から生まれるという視点で、演出のズレを見つける。

3. 「意図」を読み取る：作家がなぜこの作品を描いたのか、その根源的な動機や細部のこだわりを仮説として問いかける。

4. 「マーケット」に位置づける：作品を社会のどこに届けるかを考え、口コミが広がる「居場所」を一緒に探す。

この4つの型は、創作の現場だけでなく、ビジネスの1on1やプロジェクトのフィードバック、教育現場など、あらゆる場面で応用可能です。「要約→印象→意図→マーケット」という順番で対話を進めることで、事実の確認から未来の可能性へと、建設的に議論を深めることができます。

●編集の技術を超えて――「人は人に磨かれる」という信念

本書は、フィードバックという行為の奥に、「人と人が深く交わることでしか得られない成長がある」という佐渡島氏の信念が貫かれています。

AIが物語の構造を正確に分析し、「世間の中央値」を教えてくれる時代。それでも編集者が必要な理由を、佐渡島氏はこう語ります。「AIは作家の意図を正確に『見抜く』ことはできても、その意図に触れて心が『震える』ことはできない」。

技術はマニュアルやAIから学べる。しかし、表現の根源にある「心の震え」や「深み」は、他者との生々しい関わりの中でしか磨かれない。感想を交わすことは、お互いの価値観を「差し出し」合い、人間としての器を広げていく行為そのものである--。

本書は、フィードバックの技術書であると同時に、「伝わるとは何か」「人を信じるとはどういうことか」という根源的な問いに向き合った、佐渡島庸平氏の集大成ともいえる一冊です。

▼こんな方におすすめ

・部下やメンバーへのフィードバックに悩んでいるマネージャー・リーダー

・子どもや生徒への伝え方に課題を感じている親・教師

・クリエイターとの協働で、相手の力を最大限に引き出したい編集者・プロデューサー

・コーチング・1on1の質を高めたい人事・組織開発担当者

▼編集者からのコメント

「著者さんにうまくフィードバックができない」と自分の悩みを佐渡島さんに相談したことがきっかけで誕生した一冊です。この本の制作を通じて、少しずつフィードバックがうまくなっていった実感があります。ぜひ、ひとりでも多くの人に私と同じ実感を味わっていただきたいです。」

●著者紹介

佐渡島 庸平（さどしま・ようへい）

株式会社コルク代表取締役社長、編集者。1979年生まれ。2002年に講談社に入社。モーニング編集部にて、『ドラゴン桜』（三田紀房）、『宇宙兄弟』（小山宙哉）、『空白を満たしなさい』（平野啓一郎）などの編集を担当する。2012年にクリエイターのエージェント会社コルクを創業。著名作家陣とエージェント契約を結び、著作権管理、作品編集、新人作家の発掘・育成、ファンコミュニティの形成・運営、グッズ展開、SNSや電子書籍運用など、クリエイター支援のモデル構築を目指している。著書に『WE ARE LONELY, BUT NOT ALONE. -現代の孤独と持続可能な経済圏としてのコミュニティ-』（幻冬舎）、『観察力を高める 一流のクリエイターは世界をどう見ているのか』（ SBクリエイティブ）などがある。

●書籍情報

『想像の上をいくアウトプットを引き出す 編集者のフィードバック』

著者：佐渡島庸平

定価：2,090円（本体1,900円＋税）

体裁：四六判／312ページ／１色刷

ISBN：9784295411574

発行：株式会社クロスメディア・パブリッシング（クロスメディアグループ株式会社）

発売日：2026年5月1日

◆関連URL（当社サイトなど）

https://cm-publishing.co.jp/books/9784295411574/

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