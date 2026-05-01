アメリカの腕時計『TIMEX（タイメックス）』より、熱狂的人気を誇る70年代の伝説モデルが『Q TIMEX Red Vega Reissue』として待望の復刻！

株式会社ウエニ貿易アメリカNo.1ウォッチブランドの「TIMEX＜タイメックス＞」の日本輸入元である株式会社ウエニ貿易(本社：東京都台東区、代表取締役社長：宮上光喜)は、「Q TIMEX（キュー タイメックス）」シリーズから、新作『Q TIMEX Red Vega Reissue（レッド ベガ リイシュー）』を、2026年5月22日(金)に発売します。また、公式サイトでは5月1日(月)より予約受付を開始いたします。

発売日：2026年5月22日 ｜公式サイト予約開始：2026年5月1日 AM10:00

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=o35sNlg3p8A ]

1854年の創業以来、革新的で手に取りやすい時計を世に送り出してきたタイメックス。その歴史の中でも、1970年代後半に登場したクォーツモデルは、現代において「Q TIMEX」として復刻され、世界中の時計愛好家から熱烈な支持を受けています。

今回復刻される『Q TIMEX Red Vega Reissue』は、1978年に誕生したオリジナルモデルをベースにしています。このモデルは、90年代を代表する映画史を塗り替えたクライム・アクションの傑作において、その中心人物の腕元を飾ったことで知られ、長らくヴィンテージ市場でも入手困難な「幻のモデル」として語り継がれてきました。

複雑に絡み合う群像劇、スリリングな会話劇、そして不穏ながらもどこかユーモラスな空気感。本作『Q TIMEX Red Vega Reissue』のルーツは、まさにその作品の心臓部ともいえる主演俳優の腕元にあります。

黒いスーツに身を包み、日常と非日常の境界線を歩くアウトローたちの美学。彼らのハードボイルドなスタイルに、鮮烈なアクセントを添えていたのが、この「レッドマーブル」の文字盤でした。

本作の最大の特徴は、見る者を惹きつけてやまない「レッドマーブル」文字盤と、その美しさを引き立てるカットガラスです。漆黒の闇に火花が散る瞬間や、複雑に交錯する人間ドラマを象徴するかのような、深みのある赤。元々は一つとして同じ表情を持たない天然マーブル柄を模した文字盤デザインが、内側に幾何学的なカットを施したガラス越しに美しく屈折し、その瞬間だけの芸術品のような佇まいを魅せます。

ケースにはサステナブルな「リサイクルステンレススチール」を採用。38mmという絶妙なサイズ感は、クラシックな装いからカジュアルなスタイルまで幅広く対応し、袖口から覗くその存在感は、着用者の個性を大胆に主張します。さらに、クロコ型押しのレザーストラップを組み合わせることで、大人の色気＝美学を醸しています。

【製品概要】Q TIMEX Red Vega Reissue（Q タイメックス レッド ベガ リイシュー）

型番： TW2Y55700

価格： 33,000円（税込） / 30,000円（税抜）

発売日： 2026年5月22日(金)

公式サイト予約開始日： 2026年5月1日(金) 10:00～

≪主な仕様≫

ムーブメント： クォーツ

ケース： ステンレススチール（38mm径 / ラグ幅22mm）

ストラップ： レザーストラップ（クロコ型押し）

ダイアル： レッドマーブル模様

防水性：5気圧防水

曜日・日付表示、蓄光（針・インデックス）

TIMEX/タイメックスとは？

今年2024年に170周年を迎えた、1854年アメリカ合衆国コネチカット州ウォーターベリーに創業した世界的なカジュアルウォッチブランド。

20年間で4,000万本を販売した1890年代発売の懐中時計『ヤンキー』をはじめ、世界初の『ミッキーマウス ウォッチ』(1933年)、スポーツウォッチの金字塔といわれる『アイアンマン(R)ウォッチ』(1986年)、世界初の文字盤全面発光機能『インディグロ(R)ナイトライト』(1992年)など、製品のみならず革新的な技術やデザインを多々生み出してきました。

近年は国内外のセレクトショップや著名ブランドとのコラボレーションでも人気を博しています。

TIMEX公式サイト：https://www.timexwatch.jp/