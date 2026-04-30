【株式会社PILLAR】米国の半導体専門誌「Semicondutor Review」により表彰

株式会社PILLAR

株式会社PILLAR（本社：大阪市西区、代表取締役社長：岩波嘉信)は、米国の半導体専門誌 Semiconductor Review（2026年2月発行）により「Advanced Semiconductor Fluororesin Products Manufacturing Company of the Year 2026」に選出されました。Semiconductor Reviewによる本表彰は、同誌編集部による調査および経営層へのインタビューなどを基に、特定分野において注目すべき企業を年次で選定し、特集記事として紹介するものです。

今回の選出にあたっては、当社が培ってきた半導体製造装置向けふっ素樹脂製品分野における材料技術力と高い信頼性に加え、垂直統合による製造・供給体制、ならびに装置メーカーと協働するエンジニアリング力が評価されました。

■ 「Semiconducor Review」2026年2月発行

(URL: https://www.semiconductorreviewapac.com/pillar-corporation-2026）

※本記事では、当社のこうした強みをはじめ、信頼と実績を有するスーパー300継手の特長や、EU・米国の化学物質規制を踏まえ、設計段階から環境安全性に配慮した製品開発に取り組んでいる点などが紹介されています。

■ 「Semiconductor Review」誌について

Semiconductor Review誌は、半導体の設計・製造分野を中心に、技術動向や業界戦略、ソリューションに関する実践的な知見を発信する米国の専門誌です。業界経営層や技術者による寄稿、編集部の調査を通じて、半導体業界全体における注目企業や先進的な取り組みを紹介しています。

（URL：www.semiconductorreview.com/about-us/(https://www.semiconductorreviewapac.com/about-us/)）

株式会社PILLARについて

当社は、1924年の創業以来、「流体制御技術」と「材料技術」を活用した当社製品・サービスを通して、CLEAN（環境）・SAFETY（安全）・FRONTIER（最先端技術への貢献）を軸に、グローバル社会の発展に寄与して参りました。当社の市場領域は多岐にわたり、半導体、エネルギー、化学、自動車、船舶、土木・建築、医療・医薬、電池などの分野に、独創的で高品質な製品を提供しております。

企業サイト：https://www.pillar.co.jp/ja/

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株式会社PILLAR 総務人事部 総務グループ

TEL：06-7166-8281 (代表)