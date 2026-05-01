Razer AI Kit、オムニモーダルAIとARM64アーキテクチャに対応拡張【Razerグローバル本社発表メディアアラート日本語抄訳】

Razer Japan株式会社Razerの無料・オープンソースAI開発ツールキットが、画像・動画・音声のAIモデルに対応し、Arm64アーキテクチャのサポートを拡張しました。Razer AIKitはエイプリルフール施策「AVA Mini」キャンペーンにも活用され、Akash Networkとの連携により、画像1枚あたりの推論コストを最大15分の1に削減しています。

2026年4月30日、米国カリフォルニア州アーバイン発: ゲーマー向けライフスタイルブランドとして世界をリードするRazer(TM)（本社：米国カリフォルニア州およびシンガポール）は本日、同社の無料・オープンソースAI開発ツールキット「Razer AIKit」の最新バージョンを発表しました。本ツールキットは、あらゆる開発者がダウンロードして利用可能です。

CES 2026で発表された本アップデートでは、従来のテキストベースのワークフローを大きく拡張し、画像・動画・音声のAIモデルへのネイティブ対応を追加。さらに、Arm64アーキテクチャを含む幅広いハードウェアへの対応も強化されています。

Razerはまた、同社の2026年エイプリルフール施策「Razer AVA Mini」にRazer AIKitが活用されたことも明らかにしました。これにより、開発者がローカル環境で使用する同一のAI開発ツールキットが、大規模なコンシューマー向けAI展開にも対応しつつ、運用コストを大幅に削減できることを実証しています。

Razer ソフトウェア部門 バイスプレジデントのQuyen Quachは次のように述べています。

「Razer AIKitは、アイデアの成長に伴う開発者の負担を取り除くことを目的としています。スケール時にツールを作り直す必要なく、チームがより迅速に開発を進められるよう設計されています。AVA Miniは、単一の開発基盤が初期の実験段階からグローバルなコンシューマー向け展開までを支えられることを示しました。」

より多くのモデル。より多くのハードウェア。ひとつの統合ワークフロー。

Razer AIKitは、クラウドサブスクリプションに依存することなく、開発者自身のハードウェア上で高度なAIモデルの構築・実行・デプロイを可能にします。ツールキットはGPUの検出、設定、パフォーマンスチューニングを自動で管理し、より迅速な開発サイクル、予測可能なコスト、そしてデータおよび実行環境に対する完全なコントロールを実現します。

本リリースにより、AIKitは単一の一貫したワークフローで画像生成・動画・音声モデルを扱える、完全なオムニモーダルAI開発ツールキットへと進化しました。これらの処理は、Razer Blade 16 (2026)やRazer Blade 18 (2025)といったRazerの最新Bladeシリーズを含む対応システム上でローカルに実行され、これまでクラウドインフラを必要としていた高度な生成AI機能をローカルおよびエッジ環境で利用可能にします。

さらにAIKitは、Tongyi-MAI/Z-Image-TurboやFLUX.2-klein-base-4Bといった画像生成モデルにも対応。開発者は実験から本番環境まで同一のツールでプロトタイピング、テスト、デプロイをシームレスに行えます。

加えて、Arm64アーキテクチャのサポートも新たに追加されました。NVIDIA DGX Sparkや、NVIDIA Grace Hopper Superchip、NVIDIA Grace Blackwell Superchipを搭載したシステムにも対応し、x86およびArmベースの環境をまたぐチームでも、ワークフローやアプリケーション基盤を変更することなく、一貫した形でAIKitを展開できます。

グローバル規模で「Razer AVA Mini」を支えるテクノロジー

Razerは2026年3月、同社のフラッグシップAIデスクコンパニオン「Razer AVA(https://www.razer.com/razer-ava-mini)」に対応する、3D AIペットコンパニオン「AVA Mini」を発表しました。本体験では、ユーザーが実際のペットの写真をアップロードすると、数秒でユニークかつパーソナライズされたAVA Miniキャラクターが生成されます。Razerは本施策を各チャネルで積極的に展開し、4月初旬のキャンペーン公開に向けて高いエンゲージメントを創出しました。

この画像生成体験は、開発から本番運用に至るまで一貫してRazer AIKitによって支えられており、開発時に使用した同一ツールキットで、大規模なコンシューマー向け展開にも対応しています。

一般的に、無料で大量の画像生成を提供するキャンペーンはコスト面で成立しにくく、従来のクラウドAPIでは1枚あたり0.03～0.15米ドル程度の費用が発生します。こうした課題を解決するため、Razerは分散型GPUマーケットプレイスであるAkash Networkと提携し、同社のマネージド推論サービス「AkashML」を通じて、世界中のコンシューマー向けRTX 4090およびRTX 5090 GPUプール上にAIKitを展開しました。

本キャンペーンは2026年3月31日から4月4日まで実施され、以下の成果を達成しました：

- 11,000件以上の画像生成- 画像1枚あたり平均3.24秒のエンドツーエンド処理時間- ピーク時には毎分30枚の生成スループット- 5日間のキャンペーンを通じて手動介入ゼロ

開発時に使用したAIKitコンテナをそのままAkash Networkの分散GPUネットワーク上に展開することで、推論コストを1枚あたり0.01米ドルまで削減。従来のクラウドAPIと比較して最大15分の1のコスト効率を実現しました。

また本日、RazerとAkash Networkは共同ホワイトペーパーを公開し、本展開のシステムアーキテクチャ、ユニットエコノミクス、エンジニアリング上の意思決定について詳しく解説しています。全文は rzr.to/aikit-akash(https://www.razer.ai/aikit-akash-avamini/?utm_source=mediarelease&utm_medium=razer.com&utm_campaign=aikit-akash) にてご覧いただけます。

Akash Consoleでの提供開始

Razer AIKitは、Akash Console（Akash NetworkのWebベース管理インターフェース）でも利用可能となりました。コマンドライン操作を必要とせず、ブラウザ上でアプリケーションのデプロイおよび管理が可能となり、開発者やGPUオペレーターは、AVA Miniキャンペーンで使用されたものと同様のアーキテクチャで、分散型コンピュート環境上にAIKitをより簡単に展開できます。

今後の展開

Razer AVA Miniキャンペーンは、AIKitが開発用途にとどまらず、実運用においてどのような可能性を持つかを示す初期事例です。今後のアップデートでは音声および動画への対応が予定されており、同一の統合AIKit環境上で、音声駆動型インタラクションや動画生成ワークフローの構築が可能になります。

RazerのAI開発者エコシステムの中核として、AIKitはローカルファーストなAIの構築・スケーリング・デプロイを支えるソフトウェア基盤として位置づけられています。

AIKitは現在GitHubにて公開されており、Razerのエンジニアリングチームによる継続的なサポートと、拡大を続けるグローバルな開発者コミュニティによって支えられています。ダウンロードおよび詳細は razer.ai/AIKit(https://www.razer.ai/AIKit/) をご覧ください。

■Razerについて

Razer(TM)は、ゲーマーのためにゲーマーによって設立された、世界的な大手ライフスタイルブランド企業で、「For Gamers. By Gamers(TM)」（ゲーマーの為にゲーマーが作る）をスローガンに掲げています。Razerのトリプルヘッド・スネーク (THS)の商標は、世界中のゲーミングコミュニティやeスポーツコミュニティで最も認知されているロゴの一つです。あらゆる大陸にファンを持つRazerは、ハードウェア、ソフトウェア、サービスで構成された、ゲーマーを対象とする世界最大のエコシステムを設計・構築してきました。Razerは、高性能ゲーミング周辺機器やBladeゲーミングノートPCといった、受賞歴のあるハードウェアを提供しています。Razer Chroma RGBやRazer Synapseなどで構成されるRazerのソフトウェアスイートは、カスタマイズ機能や照明効果機能、最適化機能を備え、1億5,000万人以上のユーザーに利用されています。またRazerは、ゲーマー、若者、ミレニアル世代、Z世代向けに、Razer Goldを使用した決済サービスを提供しています。これは、68,000を超えるゲームタイトルで利用できる、世界最大のゲーム決済サービスのひとつです。さらに、この決済サービスに連動した報酬プログラムであるRazer Silverを提供しています。

Razerは、持続可能な未来の実現に取り組んでおり、#GoGreenWithRazer活動（さまざまな取り組みを通じて環境への影響を最小限に抑えるための、10年間のロードマップ）を通じて社会的責任を果たすべく努力しています。

2005年に設立されたRazerは、カリフォルニア州アーバインとシンガポールの2か所に本拠地を構え、ハンブルクと上海に地域統括本部を置き、世界各地の19か所に事業所を展開しています。



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