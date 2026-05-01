【10周年】ミセス・インターナショナル日本大会・世界大会代表者選考会

一般社団法人 国際女性支援協会 ローズ・クルセイダーズ

2026年4月29日、ローズ・クルセイダーズ（一般社団法人国際女性支援協会(https://rosecrusaders.com/lp2026/)／代表理事：伊藤桜子(https://www.instagram.com/sakurako.ito/)［東京都港区］）主催による 「ミセス・インターナショナル日本大会・世界大会代表者選考会」(https://www.mrsjapaninternational.com/)が、City Hall & Gallery Gotandaにて開催され、盛況のうちに終了いたしました。

本大会は、既婚女性を対象とする国際的ビューティーページェント「ミセス・インターナショナル(https://www.mrsinternational.com/)」の世界大会代表選考の場として、2017年に日本で初めて創設されました。その原点は、代表理事・桜子氏が2015年、アメリカにて約50年の歴史を有する世界大会へ出場した経験にあります。

当時、日本には、人生経験を重ねたミセス（既婚女性）がその価値をもって世界へ挑むための確立されたコンテストは存在していませんでした。「他者への貢献を信条とし、自らの魅力と可能性を社会に示す場を創る」、その明確な志のもと、本大会はゼロから立ち上げられました。

以来10年、ローズ・クルセイダーズは、SNSに象徴される表層的な華やかさのみに依拠する他のコンテストブランドとは一線を画し、自己研鑽、社会貢献、そして人と人との絆を軸とする独自の価値を築いてまいりました。その歩みの中で、延べ600名に及ぶ女性・男性・ティーンを育成し、年間100回を超えるアカデミーを実施、さらに50名の世界大会出場者を輩出しております。

⚫️ 10周年のハイライト

2026年、本大会は10周年という節目を迎え、本年は、歴代グランプリを含む総勢95名がステージに登場し、一つのビューティー・ページェントとしては異例ともいえる規模と厚みを体現しました。

さらに、既婚女性のミセス部門に加え、男性部門「ミスター・フェニックス(https://www.mrphoenix.jp/)」、そして10代の「ミス・プリティーン インターナショナル」「ミス・ティーン インターナショナル」(https://www.teenpageant.jp/)各部門の世界大会出場者も登場し、世代と性別を超えた“人生のステージ”としての広がりを示しました。

また、ニューヨークを拠点に国際的に活躍する実業家・社交界の著名人である Keiko AOKI(https://www.instagram.com/keikoonoaoki/)氏をスペシャルゲストとして迎え、 その圧倒的な存在とメッセージは、会場全体に一層の品格と高揚をもたらしました。 ファイナリストたちは、連日開催されるアカデミーや合宿を通じて自己を磨き上げ、単なる美の競演を超えた「生き方の表現」としてのステージを体現しました。 その姿は、多くの来場者に深い共感と感動をもたらしました。

⚫️ 関係者への感謝

本大会は、覚悟を決めてそれぞれの想いで挑戦するコンテスタント(https://www.mrsjapaninternational.com/finalist-2026)の皆さん、「生涯現役で魅力ある存在を追求する方々を応援しよう！」という大義のもとで協賛するオフィシャルパートナー(https://www.mrsjapaninternational.com/1)、オーディション・アカデミー・大会準備を完璧にする講師＆運営チーム、そして当日の配達のドライバーの皆さんはじめ全てのステークホルダーの皆様のご支援により実現しております。

挑戦する人材を支え、成長を促し、共に価値を創り上げてきた皆様の存在こそが、ローズ・クルセイダーズの本質であり、最大の誇りです。

本年度も過去におきましても、支えてくださる全ての皆様へ、ここに心より深く感謝申し上げます。

Tributo to Mrs. Yoshiko HIGASHI(https://www.instagram.com/bellyyoshiko/)

伊藤 桜子(https://www.instagram.com/sakurako.ito/)

一般社団法人国際女性支援協会・代表理事(https://www.instagram.com/mrs_intl_japan/)

成城学園出身。サンディエゴ 留学後、キャセイパシフィック、投資 銀行に勤める傍ら、アメリカで５０年の歴史を持つミセス・インターナ ショナル２０ 1 ５年日本代表として世 界大会出場。

ベスト・ボディジャパン で２年連続年代別グランプリ獲得。

ミセス・インターナショナルはじめ、 これまで１０のインターナショナル・ コンテストブランドのオーナー兼ナ ショナルディレクターとして世界大会出場者を派遣。

２０２３、２０２４年に世界大会最優秀ディレクター賞を受 賞。

生涯現役を目指し、自ら世界大 会 のステージ に 立ち続 けている。

⚫️ 今後の展望

ローズ・クルセイダーズ(https://rosecrusaders.com/)は今後も、「生涯現役で魅力ある存在」を追求する人々を支え続けてまいります。大会はコンテスト出場者にとりましては、人生における一つの節目に過ぎず、その一日が新たな出発点となります。

またローズ・クルセイダーズにとりましても、10周年は終着ではなく、次なる価値創造への起点です。 私たちは、次の時代に向けて、さらに挑戦を続けてまいります。

■ ミセス・インターナショナル世界大会出場者

Mrs. Mitsuki TOMIMOTO（冨本 美月 とみもと みつき）(https://www.instagram.com/ningbo_n.life)

日本代表

Mrs. JAPAN International 2026

Mrs. Yukako SUSA（諏佐 友佳子 すさ ゆかこ）(https://www.instagram.com/susayuka.challenge)

パン・パシフィック代表

Mrs. Pan-Pacific International 2026

■ ミス・プリティーン インターナショナル、ミス・ティーン インターナショナル世界大会出場者

ミス・プリティーン インターナショナル（１０～12歳）

Miss. Julia MANO(https://www.teenpageant.jp/2026-world)

日本代表

Miss. PreTeen JAPAN International 2026

Miss. Sofia TARUTANI(https://www.teenpageant.jp/2026-world)

アジア・オセアニア

MIss. PreTeen ASIA OCEANIA International 2026

ミス・ティーン インターナショナル（１３～１８歳）

Miss. Hanako KIRIMURA(https://www.teenpageant.jp/2026-world)

日本代表

Miss. Teen JAPAN International 2026

ミス・ティーン 日本代表 2026ミス・プリティーン 日本代表 2026ミス・プリティーン アジアオセアニア代表 2026

■ 世界大会

開催地：アメリカ・シカゴ（SKOKIE)

主催：Mrs. International(R) Pageant(https://www.mrsinternational.com/index.php)

時期（現地時間）：

７月２３日（木）、２４日（金） ミセス・インターナショナル(https://www.mrsinternational.com/)

７月２８日（火）ミス・プリティーン インターナショナル(https://www.misspreteeninternational.com/)

７月２８日（火）、２９日（水） ミス・ティーン インターナショナル(https://www.missteeninternational.us/)

ミセス・インターナショナル世界大会 Mrs. Yoko OIKAWA 世界大会TOP15入賞ミス・ティーン インターナショナル世界大会 Miss. Ran TAKATA 世界大会TOP15入賞