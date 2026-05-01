木村屋本店の新名物が新登場！やみつきレバカツ串 1本55円！
【木村屋本店から新名物登場】
1本55円という圧倒的コストパフォーマンスで、何本でも楽しめる新定番。お酒との相性も抜群で、仕事帰りの一杯や宴会シーンにも最適です。
木村屋本店が自信をもってお届けする一串。
気軽に頼めて、しっかり満足。今だけのこの価格をぜひご体験ください。
商品概要
【木村屋本店｜やみつき野菜唐揚げシリーズ登場】
素材の旨みを最大限に引き出した、軽やかでクセになる“野菜唐揚げ”が新登場。外はサクッと、中はジューシー。シンプルながら奥深い味わいで、お酒にも相性抜群の一品に仕上げました。
れんこん、オクラ、ブロッコリー、ズッキーニなど、バリエーション豊かなラインナップに加え、長芋やアボカドなどの人気食材もラインナップ。素材ごとの食感と味わいの違いを楽しめるのも魅力です。
軽くつまめて満足感もしっかり。
木村屋本店が提案する、新しい“野菜の楽しみ方”をぜひご体験ください。
【木村屋本店｜九州を飲む。】
九州の恵みを一杯に。かぼすやゆずなどの柑橘を使用し、自家製シロップで仕上げたこだわりサワーが登場。さらに、厳選した焼酎をベースに、素材本来の香りと旨みを引き出しました。
「きむレモンサワー」「九州うまかサワー」など、ここでしか味わえない一杯をラインナップ。食事との相性も抜群で、料理の美味しさをさらに引き立てます。
木村屋本店が提案する、“九州を飲む”新体験。
一口ごとに広がる、九州の風味をぜひお楽しみください
価格
・やみつきレバカツ串 1本 55円
・野菜唐揚げシリーズ 480円～580円
（れんこん塩 480円／オクラスパイシー・ブロッコリートリュフ・長芋しょうゆバター 各520円／アボカドわさびマヨ 580円）
・きむレモンサワー 550円
・九州うまかサワー 550円
取り扱い店舗
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