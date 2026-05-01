flapper3、“気軽に使える”マーカーレスモーキャプスタジオ「Capchua」を開設！

株式会社flapper3

株式会社flapper3（本社：東京都、代表：中村圭一、以下「flapper3」）は、都内東エリアにモーションキャプチャスタジオ「Capchua（カプチュア）」を 2026年5月1日にオープンします。

公式HP：https://capchua.com(https://capchua.com/)

公式 Xアカウント：https://x.com/capchua_studio

(https://x.com/capchua_studio)

Capchuaは、マーカーレスモーションキャプチャ「Captury (※詳細は後述）」を導入し、専用スーツ不要で誰でも気軽に高品質なモーション収録が可能なスタジオです。さらに、OptiTrack による光学式システムも備え、用途に応じた高精度な収録にも対応します。

企業からVTuberなどの個人クリエイターまで、 様々なジャンルの幅広いユーザーに向けた新たな制作拠点として展開します。

“気軽に使える”という新提案

flapper3は、これまでの映像制作の現場で培った知見をもとに「気軽に使えるモーキャプスタジオ」をコンセプトにCapchuaを開設しました。

近年、バーチャルライブやリアルタイムコンテンツの拡大により、モーションキャプチャの需要は急速に高まっています。一方で、専用スーツやマーカーの準備、設備規模の大きさ、価格や運用負荷といった理由から、気軽に利用できる環境は限られているのが現状です。

こうした課題に対し、小規模な検証から本格的な制作まで用途に合わせて「必要な精度を、必要な規模で提供する」という考え方のもと、スタジオの設計を行いました。

また、モーション収録だけでなく、音声収録やライブ配信にも対応可能な音響設備を導入しています。これにより、モーションと音楽表現を組み合わせた制作にも対応します。

「Capchua」紹介PV公開中！

https://youtu.be/HlZiiI5WAlA?si=2_06GZSk4d6LYQBz

スタジオ詳細

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HlZiiI5WAlA ]

Capchuaは、8.5m × 5.5mのスタジオ内に4m × 4mの収録エリアを設けた、コンパクトかつ実用性の高いスタジオです。少人数で利用しやすく、準備やセッティングの手間を抑えられます。

床面にはハードフロアを採用しており、振り付けやステップを伴う動きにも対応可能です。フィンガーキャプチャーやフェイシャルにも対応しており、フェイシャルはコントローラ操作またはヘッドリグによる収録が可能です。

※セキュリティおよび運用上の観点から、詳細な所在地は非公開としています。

利用をご希望の方には、お問い合わせ後に個別にご案内いたします。

音楽収録・ライブ配信に対応する音響環境

Captury（キャプチュリー）とは

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/82095/table/2_1_f437151a4097ef534cd49b5d90fa483d.jpg?v=202605011151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/82095/table/2_2_e9219215700430b0460c659d82695c7e.jpg?v=202605011151 ]

「Captury」（製造元：DARI Motion, Inc.、本社：米国）は、スーツやマーカーを必要としない、リアルタイムでモーションキャプチャが可能なソフトウエアです。複数台のカメラによる骨格認識により、３次元トラッキングを実現し、計測範囲に入るだけで即座に収録を開始できます。服装の制約が少なく、誰でも自然な動きをそのまま記録できる点が特長です。

https://mocap.jp/captury/

料金体系

利用料金（スタジオ貸出)

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/82095/table/2_3_2babcb93738a005b284919d47e33c072.jpg?v=202605011151 ]

エンジニア費（+OPTIONS）

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/82095/table/2_4_73afb114dd5aeea804416defd0648f84.jpg?v=202605011151 ]

※データクリーンナップ、書き出しにかかる時間も利用時間内に含まれます

このほかにも、用途に応じた各種オプションを用意しております。

ご利用・予約について

ご利用を希望される方は、公式(https://capchua.com/)HP(https://capchua.com/)よりご予約ください。

オープン記念イベント開催

Capchuaのオープンを記念し、2026年5月14日（木）20時より、YouTube公式チャンネル(https://www.youtube.com/@Capchua)にて配信イベントを実施します。

本イベントでは、スタジオ紹介にとどまらず、実際の設備をフルに活用したライブデモを通じて、

Capchuaで実現できる表現・収録・配信のすべてを公開します。

GUEST DJとしてCarpainterが出演し、バーチャルシンガーyosumiによるライブパフォーマンスを実施。モーションキャプチャと音響設備をリアルタイムに連動させた演出により、バーチャルとリアルが融合する新たな表現環境をお届けします。

Capchuaが提供する制作環境とその可能性を、1つの配信で網羅的にご体感いただける内容となっています。

株式会社flapper3について

株式会社flapper3は、モーショングラフィックスを軸に、映像制作と空間演出を得意とするクリエイティブ・スタジオです。音楽、映画、アニメ、ゲームなどエンターテインメント領域のデザインワークを中心に、広告など幅広い分野のコンテンツ制作を企画・演出からトータルで手がけています。

コーポレートサイト：https://www.flapper3.co.jp

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社flapper3 / 担当：猪股・堀井

MAIL：info@capchua.com