アパレルブランド『ミルク』が『マイメロディ』とコラボレーション
メンズ・レディースのファッション衣料の企画・製造および販売を行う株式会社ミルク
(所在地：東京都渋谷区、代表取締役：安田シンゴ)は、「MILK」と株式会社サンリオ（所在地：東京都品川区）の人気キャラクター「マイメロディ」とのコラボレーションマスコットチャームを2026年5月2日11時よりMILKオフィシャルオンラインショップにて受注販売いたします。
MILK OFFICIAL ONLINE SHOP：https://shop.milk-inc.com/
MILK×マイメロディモノトーンチャーム \11,000(税込)
■発売後数時間で完売した人気チャームの第2弾
2025年11月にMILK原宿店ポップアップショップにて発売後数時間で完売した、
MILKらしいガーリーな世界観と、「マイメロディ」の愛らしさが融合した人気マスコットチャームの第2弾として、新たにモノトーンカラーのデザインが登場。
バッグやアクセサリー感覚で取り入れられるチャームとして、コーディネートのアクセントにもおすすめです。
2026.5.2(土)よりMILKオンラインショップで受注販売スタート
■MILKオフィシャルオンラインショップにて受注販売
2026年5月2日(土)11時から5月17日(日)の期間、MILKオフィシャルオンラインショップ限定で受注販売いたします。期間限定での受注販売となります。この機会をお見逃しなく。
MILK OFFICIAL ONLINE SHOP：https://shop.milk-inc.com/
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670809
■商品概要
商品名 ：MY MELODY (ハート) MILK マスコットチャーム
価格 ：\11,000（税込）
カラー ：モノトーン
販売方法 ：MILKオンラインショップ受注販売
受注期間 ：2026年5月2日(土)11:00～5月17日(日) 23:59
主催 ：株式会社ミルク
公式サイト ：https://milk-web.net/
■会社概要
商号 ：株式会社ミルク
代表者 ：代表取締役 安田シンゴ
所在地 ：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-29-3
設立 ：1970年4月
事業内容：レディース・メンズのファッション衣料の企画・製造および販売 MILK MILKBOY LAND
URL ：https://milk-web.net/about-milk/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ミルク
TEL：03-3407-9192
お問い合わせフォーム：https://milk-web.net/contact/