アパレルブランド『ミルク』が『マイメロディ』とコラボレーション

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株式会社 ミルク

メンズ・レディースのファッション衣料の企画・製造および販売を行う株式会社ミルク


(所在地：東京都渋谷区、代表取締役：安田シンゴ)は、「MILK」と株式会社サンリオ（所在地：東京都品川区）の人気キャラクター「マイメロディ」とのコラボレーションマスコットチャームを2026年5月2日11時よりMILKオフィシャルオンラインショップにて受注販売いたします。




MILK OFFICIAL ONLINE SHOP：https://shop.milk-inc.com/




MILK×マイメロディモノトーンチャーム　\11,000(税込)



■発売後数時間で完売した人気チャームの第2弾


2025年11月にMILK原宿店ポップアップショップにて発売後数時間で完売した、


MILKらしいガーリーな世界観と、「マイメロディ」の愛らしさが融合した人気マスコットチャームの第2弾として、新たにモノトーンカラーのデザインが登場。


バッグやアクセサリー感覚で取り入れられるチャームとして、コーディネートのアクセントにもおすすめです。




2026.5.2(土)よりMILKオンラインショップで受注販売スタート


■MILKオフィシャルオンラインショップにて受注販売


2026年5月2日(土)11時から5月17日(日)の期間、MILKオフィシャルオンラインショップ限定で受注販売いたします。期間限定での受注販売となります。この機会をお見逃しなく。



MILK OFFICIAL ONLINE SHOP：https://shop.milk-inc.com/



(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670809








■商品概要


商品名 ：MY MELODY (ハート) MILK マスコットチャーム


価格 ：\11,000（税込）


カラー ：モノトーン


販売方法 ：MILKオンラインショップ受注販売


受注期間 ：2026年5月2日(土)11:00～5月17日(日) 23:59



主催 ：株式会社ミルク


公式サイト ：https://milk-web.net/




■会社概要


商号 ：株式会社ミルク


代表者 ：代表取締役　安田シンゴ


所在地 ：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-29-3


設立 ：1970年4月


事業内容：レディース・メンズのファッション衣料の企画・製造および販売 MILK MILKBOY LAND


URL ：https://milk-web.net/about-milk/





【本件に関するお問い合わせ先】




株式会社ミルク




TEL：03-3407-9192




お問い合わせフォーム：https://milk-web.net/contact/　