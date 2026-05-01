アパレルブランド『ミルク』が『マイメロディ』とコラボレーション

株式会社 ミルク

メンズ・レディースのファッション衣料の企画・製造および販売を行う株式会社ミルク

(所在地：東京都渋谷区、代表取締役：安田シンゴ)は、「MILK」と株式会社サンリオ（所在地：東京都品川区）の人気キャラクター「マイメロディ」とのコラボレーションマスコットチャームを2026年5月2日11時よりMILKオフィシャルオンラインショップにて受注販売いたします。



MILK OFFICIAL ONLINE SHOP：https://shop.milk-inc.com/

MILK×マイメロディモノトーンチャーム \11,000(税込)

■発売後数時間で完売した人気チャームの第2弾

2025年11月にMILK原宿店ポップアップショップにて発売後数時間で完売した、

MILKらしいガーリーな世界観と、「マイメロディ」の愛らしさが融合した人気マスコットチャームの第2弾として、新たにモノトーンカラーのデザインが登場。

バッグやアクセサリー感覚で取り入れられるチャームとして、コーディネートのアクセントにもおすすめです。

2026.5.2(土)よりMILKオンラインショップで受注販売スタート

■MILKオフィシャルオンラインショップにて受注販売

2026年5月2日(土)11時から5月17日(日)の期間、MILKオフィシャルオンラインショップ限定で受注販売いたします。期間限定での受注販売となります。この機会をお見逃しなく。

MILK OFFICIAL ONLINE SHOP：https://shop.milk-inc.com/

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670809

■商品概要

商品名 ：MY MELODY (ハート) MILK マスコットチャーム

価格 ：\11,000（税込）

カラー ：モノトーン

販売方法 ：MILKオンラインショップ受注販売

受注期間 ：2026年5月2日(土)11:00～5月17日(日) 23:59

主催 ：株式会社ミルク

公式サイト ：https://milk-web.net/

■会社概要

商号 ：株式会社ミルク

代表者 ：代表取締役 安田シンゴ

所在地 ：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-29-3

設立 ：1970年4月

事業内容：レディース・メンズのファッション衣料の企画・製造および販売 MILK MILKBOY LAND

URL ：https://milk-web.net/about-milk/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ミルク

TEL：03-3407-9192

お問い合わせフォーム：https://milk-web.net/contact/