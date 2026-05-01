「教える」を科学する――教育設計・教材生成・監査を統合する教育AIエージェント「Knowledge ID MAP」を発表

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導入実績3,000超を誇るeラーニング専門ソリューション企業、株式会社デジタル・ナレッジ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが弘明）は、教育設計・教材生成・監査を一体化した教育AIエージェント「Knowledge ID MAP」（ナレッジIDマップ）を発表いたします。

「Knowledge ID MAP」（ナレッジIDマップ）

今回新たに発表する「Knowledge ID MAP」は、単なるAI教材生成ツールとは異なり、学習内容を“原子スキル”に分解・体系化することで、教育設計・監査・活用までを一体で実現する新たな教育基盤です。

本サービスは5月に開催されるEDIX東京2026、ODEXで初披露するほか、

その他の展示会およびオンラインセミナーで詳細をご紹介いたします。

背景：教育DXの次の課題は「教育設計の属人化と構造化不足」

教育分野および企業の人材育成においてデジタル化が進む一方、教材の品質や教育設計は依然として属人化しているのではないでしょうか。

また、学習データの蓄積は進んでいるものの、それらが知識構造として整理されておらず、個別最適化や高度な教育設計への活用には至っていないケースが多く見られます。

Knowledge ID MAPとは

Knowledge ID MAPは、学習内容を学習者が習得すべき最小単位である「原子スキル（学習目標）」に分解。さらに、知識・技術・態度（KSA）モデルに分類することで、教育内容を構造的に扱うことを可能にするAIエージェントです。

教材そのものではなく、「知識構造」として教育を再設計することで、再利用性・再現性の高い教育基盤を実現します。

主な特長

●原子スキルに基づく教育設計

シラバスや既存資料を解析し、原子スキル（「～ができる」という学習目標）を抽出。

知識・技術・態度（KSA）観点で体系化し、学習カリキュラムを自動生成。

●マルチモーダル教材の一括生成

抽出したスキルマップに基づき、

テキスト教材、動画用スライド、ナレーション、確認テストなどをワンストップで生成。

●組織・個人に最適化された教育設計

目標や職種に応じたスキルマップを可視化し、組織・個人に最適な学習設計を支援。

●教育内容の品質・リスクを自動評価

教材を解析し、教育的価値やコンプライアンス観点から自動で監査・レポート化を実施。

従来の教材単位の管理ではなく、スキル単位で教育を設計・管理できる点が最大の特長です。

提供価値

「Knowledge ID MAP」は、教育の在り方を“教材中心”から“スキル・人材中心”へと転換します。

・教育機関：カリキュラム設計の標準化・高度化

・企業：人材育成の可視化とリスキリング推進

・個人：最適化された学習体験

展示会情報

本サービスの詳細およびデモンストレーションは、以下の展示会にて公開いたします。

5月13日（水）～15日（金）東京ビッグサイト

EDIX東京2026EDIX東京2026

東２ホール《コマ番号 14-42》

ブースにて「Knowledge ID MAP」の体験・デモ・ブース内セミナーを毎日実施

▼出展詳細・お申込みはこちら

https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/47147/

ODEX（デジタル化・DX推進展）【ODEX（デジタル化・DX推進展）】 5月13日～5月15日

西３・４ホール《コマ番号 W6-58》

展示に加え、会場セミナーにてサービスの詳細をご紹介

▼出展詳細・お申込みはこちら

https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/47167/

▼会場セミナーの詳細はこちら

5月13日(水) 15:30～16:00 セミナー会場C

https://innovent-expo.jp/odex/seminar/detail/#C-7

オンラインセミナー情報

本サービスの理解をより深めていただく機会として、オンラインセミナーを開催いたします。

「Knowledge ID MAP」オンラインセミナー

教育×AIで教育流通を実現！「教える」を科学する。次世代教材生成・品質監査プラットフォーム「Knowledge ID MAP」

5月28日（木）15:00～16:00

▼セミナー詳細・お申込みはこちら

https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/47605/

講師

株式会社デジタル・ナレッジ

執行役員 COO室 COO補佐

兼 サービス推進事業部 事業部長

野原 成幸

1998年4月にデジタル・ナレッジへ入社。デザイナー、コンテンツ制作プロデューサー、システムディレクター、インストラクショナルデザイナーとして、200を超えるプロジェクトに従事。コンテンツ開発組織の責任者としてプロジェクトマネージャを歴任。

-主な案件実績-

TAC株式会社／鹿島建設株式会社／キヤノンマーケティングジャパン株式会社／SAPジャパン株式会社／株式会社セイジョー／工学院大学／大手前大学／中央出版株式会社／三菱東京UFJ銀行／海上自衛隊 ／ ドミノピザ・ジャパン／大塚製薬／ 出光興産／フォーシーズ（ピザーラ）／IPA 他

参加特典

展示会、セミナーともに、参加特典をご用意しております

◆「参加証」をデジタルバッジでプレゼント！

講演終了後、参加証デジタルバッジを発行します。

KnowledgeDeliverSkill＋のユーザ登録案内をお送りしますので、ご登録ください。

◆小冊子・資料プレゼント！

「デジタル・ナレッジの教育生成×AI早わかりブック」小冊子をはじめ、お役立ち資料をプレゼントいたします。

近日開催セミナーのご案内

デジタル・ナレッジでは、この他、無料セミナーを随時開催しております

セミナー・イベント一覧はこちら :https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/category/event/

皆様のご参加をお待ちしております。

◆株式会社デジタル・ナレッジについて

教育に関する夢と想いを共有しながら、私たちが“学びの架け橋“となり、学習環境を創造します。

デジタル・ナレッジの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」をより効率的・効果的に流通させて受講者に届けること、そしてより良い知識社会の実現に貢献することです。

これが日本で初めてのeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任と考えています。

私たちは教育機関様・研修部門様と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現いたします。

■会社概要

名 称：株式会社デジタル・ナレッジ

東京証券取引所 TOKYO PRO Market（証券コード：507A）

所在地：〒110-0005 東京都台東区上野5丁目3番4号 eラーニング・ラボ 秋葉原

代表者：代表取締役社長 はが 弘明／代表取締役COO 吉田 自由児

URL: http://www.digital-knowledge.co.jp/

TEL：03-5846-2131(代表)

050-3628-9240(導入ご相談窓口)

コンタクトフォーム：https://www.digital-knowledge.co.jp/inquiry/